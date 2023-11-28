Азербайджанский журналист Оруджев арестован на три месяца

28 ноября 2023, 21:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отправил в СИЗО руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Защита считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью.

Оруджев предъявлено обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от одного года до трех лет лишения свободы. Kanal13 в последние годы канал вещал в формате YouTube-канала.

Сабаильский районный суд Баку сегодня избрал Азизу Оруджеву меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Агиль Лаидж.

“Азиз Оруджев отвергает предъявленное ему обвинение. В суде он сказал, что его преследуют за журналистскую работу. Во время процесса он буквально заявил: “В этой стране журналистика является криминалом, если ты доносишь правдивую информацию, то тебя очень легко могут бросить в тюрьму”, - передал адвокат слова своего подзащитного.

Защитник считает необоснованным и неправомерным преследование Оруджева. “Основанием для привлечения Оруджева к ответственности послужила жалоба 11 граждан, которые вообще не имеют никакого отношения к земельному участку, на котором журналист строил дом. Этот участок не является их собственностью. Вообще статус земель на этой территории не определен: непонятно, это государственные или муниципальные земли, находятся ли они на балансе госнефтекомпании или еще какого предприятия. Речь идет о территории на баиловском склоне, в местечке, называемом “20-й участок” (юго-западная окраина Баку, - прим. “Кавказского узла”). Эту пустынную территорию в последние десятилетия после распада СССР граждане потихоньку стали осваивать, строить себе жилье. Здесь тысячи домов и один из них себе строил Азиз. Он только начал возводить постройку”, - пояснил Агиль Лаидж.

По его словам, в действиях Оруджева “нет ни события преступления, ни состава преступления”. “Предъявленная Оруджеву статья уголовного кодекса применима к тем случаям, когда захватываются огороженные участки с известным собственником земли. В данном случае этого нет. Оруджев приобрел этот участок за деньги у другого лица, распоряжавшегося им, и купля-продажа была оформлена через нотариуса. Кроме того, к расположенным на этой территории домам подведены линии электро-, водо-, газоснабжения, телефонной связи, Интернет. То есть постройки нельзя считать незаконными, поскольку они обслуживаются государственными коммунальными предприятиями. В Баку не менее полумиллиона таких домов. Президент страны на государственном уровне принимал решение о постепенном оформлении прав собственности на подобные жилые строения и их легализации”, - отметил адвокат.

По его словам, в случае с Оруджевым может быть применена только статья гражданского кодекса, а не уголовная. “Все, что можно по закону сделать против Оруджева - это выявить государственный или муниципальный органа, имеющий права собственности на этот участок, и подать в суд на журналиста от имени этой структуры, чтобы по решению суда снести постройку”, - сказал Лаидж.

Он считает действия силовиков очевидно предвзятыми, отметив, что уголовное дело возбудили лишь против журналиста, хотя на той же территории построено более тысячи домов.

“Более того, его сразу заключили под стражу, хотя инкриминируемое ему деяние относится к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Вызывают недоумение и обыски в его квартире и офисе Kanal-13. Следствие никак не объяснило необходимость этих обысков”, - добавил защитник. Он отметил, что решение об аресте журналиста будет обжаловано.

В Сабаильском суде “Кавказскому узлу” подтвердили, что Оруджев арестован на три месяца. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2017 года исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Брат осужденного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных счел Азиза Оруджева преследуемым по политическим мотивам. В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.