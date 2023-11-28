Руководитель Kanal-13 Оруджев задержан в Азербайджане

28 ноября 2023, 01:38

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Силовики задержали руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Ему вменяется самовольное строительство, сообщил адвокат. По мнению медиа-эксперта Алескера Мамедли, задержание Оруджева может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, об этом сообщила его супруга.

На YouTube-канале Kanal13 было опубликовано видео на азербайджанском языке, озаглавленное "Срочно: обыск в доме главы "Канала-13" Азиза Оруджева". На видеоряд наложена аудиозапись, в которой женщина говорит на азербайджанском языке. В субтитрах поясняется, что говорит Ламия Оруджева. В последние годы канал вещал в формате YouTube-канала, пишет агентство Turan.

После проведения обысков в квартире Оруджева и офисе Kanal- 13 сам Оруджев был доставлен в Сабаильское районное управление полиции, где его задержали в качестве подозреваемого, сообщил 27 ноября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, Оруджев обвиняется по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

В частности, Оруджеву инкриминируется самовольное строительство дома в Сабаильском районе Баку. "Азиз не принимает обвинение и связывает его со своей профессиональной журналистской деятельностью. Он сказал, что там, где он строил дом - в поселке "20-й участок" в Сабаильском районе Баку - тысячи домов, на которые не имеется разрешительных документов на строительство. Получается, по всем этим жилым объектам надо открывать уголовные дела", - отметил адвокат.

При этом он отметил, что вечером 27 ноября на квартире Оруджева и в офисе Kanal-13 полиция провела обыски на основе судебных решений. "Обыски проводили сотрудники Сабаильской районной полиции на том основании, что Азиз Оруджев много лет назад приобрел земельный участок в поселке "20-й участок" и незаконно строил там дом. Обыск был произведен также в его личном автомобиле", - отметил адвокат.

Супруга Оруджева Ламия Оруджева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что силовики изъяли два ноутбука ее мужа, телефон, которым он не пользовался, и документы, связанные с предыдущим арестом журналиста.

По словам адвоката, в течение 48 часов в отношении Оруджева должна быть избрана мера пресечения. "Судя по тому, как Азиза задержали, полиция будет запрашивать предварительное заключение. Однако предъявленное ему обвинение относится к преступлениям, не представляющим общественной опасности, и потому, согласно процессуальному законодательству, по ней не предусматривается досудебный арест подследственного", - сказал адвокат Байрамов.

В связи с поздним временем суток получить комментарии в МВД не удалось.

То, в какой форме Оруджев был задержан и произведен обыск у него на квартире, позволяют усомниться в истинных целях его задержания, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

"Руководителя "Канала-13", у которого 1 600 000 подписчиков на YouTube, задерживали как террориста. К нему домой явилось большое число силовиков в масках. Устроили обыск, задержали на глазах у малолетнего ребенка. Неужели "самовольное строительство" является настолько тяжким преступлением, что с задержанием не могли повременить до утра, человека тогда вызвать в полицию и там предъявить обвинение? Какая необходимость была в обыске? Он же не плантации купил, а всего лишь небольшой участок. В Баку и его окрестностях около 500 тысяч незаконно построенных домов. И причина этой "незаконности" - в бюрократии и коррупции. Несмотря на столь огромное число незаконных строений, арестовывают именно главу медиаструктуры в Азербайджане, имеющей наибольшее количество подписчиков на YouTube, дольше всех вещающей и дающей пространство критическим мнениям. Ведь канал вещает уже 15 лет. Это очевидное подавление свободы выражения мнений и вообще свободы. Ибо без свободных СМИ не может быть свободного общества", - сказал Мамедли.

По его словам, Kanal-13 отличается плюрализмом мнений, он освещал вопросы о нарушении прав человека, протестные акции, судебные процессы по делам критиков правительства.

Эксперт обратил внимание на то, что задержание последовало после ареста руководителей Abzas Media. "Похоже, начинается новая волна охоты на ведьм среди журналистов", - отметил Мамедли.

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2017 года исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Брат осужденного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных счел Азиза Оруджева преследуемым по политическим мотивам.

В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

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