Азиз Оруджев. Фото: стоп-кадр видео Kanal13AZ https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=MpQoHBVAlOs

27 ноября 2023, 19:15

Силовики пришли с обыском к азербайджанскому журналисту Оруджеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции проводят обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения "Kanal 13" Азиза Оруджева, сообщила его супруга.

Полицейские сегодня вечером пришли с обыском в квартиру исполнительного директора Kanal 13 Азиза Оруджева, сообщила его супруга Ламия Оруджева.

По ее словам, обыск проходит по решению суда и в присутствии адвоката Бахруза Байрамова. "У нас дома находятся восемь сотрудников полиции. Только один с открытым лицом, все остальные в масках. Они не говорят о причинах обыска и что ищут", - приводит ее слова Turan. В последние годы канал вещал в формате YouTube-канала, пишет агентство.

На YouTube-канале Kanal13 сегодня опубликовано видео на азербайджанском языке, озаглавленное "Срочно: обыск в доме главы "Канала 13" Азиза Оруджева". На видеоряд ролика наложена аудиозапись, в которой женщина говорит на азербайджанском языке. В субтитре поясняется, что звучит речь Ламии Оруджевой.

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2017 года исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Брат осужденного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных счел Азиза Оруджева преследуемым по политическим мотивам.

В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

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Примечание:

"Азербайджанские правозащитники пояснили различия в списках политзеков", "Азиз Оруджев пожаловался на помехи для встреч с семьей", "Защита назвала необъективным суд над азербайджанским журналистом Оруджевым".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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