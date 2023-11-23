Докладчики ПАСЕ потребовали от властей Азербайджана освободить Ульви Гасанли

23 ноября 2023, 14:40

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Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями Abzas Media и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить журналиста. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября был задержан директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Он обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Она связала задержание с расследованиями издания. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Издание Abzas Media публикует в основном антикоррупционные расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а также материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило 22 ноября Meydan.TV в своем материале "О чем писал AbzasMedia".

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по теме «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане» Ханна Барделл (Великобритания), генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенс Йенсен (Дания) и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу о политических заключенных Сунна Эварсдоттир (Исландия) выступили с совместным заявлением об аресте и предполагаемом жестоком обращении с основателем и исполнительным директором независимого онлайн-издания Abzas Media Ульви Гасанли.

"Мы выражаем глубочайшую обеспокоенность по поводу ареста и дальнейшего содержания под стражей Ульви Гасанли, по-видимому, для того чтобы заставить его замолчать после его репортажей о коррупции в правительстве. Мы в равной степени встревожены сообщениями о недавнем жестоком обращении с ним со стороны властей Азербайджана", - говорится в заявлении на сайте ПАСЕ, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ранее в этом году, как отмечают докладчики, Гасанли присутствовал на совместных слушаниях трех комитетов ПАСЕ "по угрозам жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане". "Он объяснял, как власти Азербайджана шпионили за журналистами и правозащитниками, пытаясь дискредитировать их, раскрывая интимную информацию об их частной жизни. Он также заявил, что протестующие и журналисты подвергаются жестокому обращению со стороны полиции, которая пользуется абсолютной безнаказанностью. Почти невероятно, что один из немногих оставшихся независимых голосов в Азербайджане теперь арестован властями в попытке заставить его замолчать за разоблачение их коррупции", - заявили представители ПАСЕ.

Они напоминают, что "опытный журналист-расследователь ранее подвергался преследованиям за свою приверженность защите прав человека и верховенства закона". "Несмотря на плохое здоровье, его призвали в армию, произвольно подвергали задержаниям, полиция препятствовала его журналистской работе, заставляла удалять материалы, записанные во время протестов. И все же, несмотря на все эти меры, направленные на то, чтобы отговорить его от независимых репортажей, Ульви Гасанли подтвердил комитетам ПАСЕ, что независимые журналисты никогда не прекратят свои объективные репортажи, чего бы им это ни стоило", - указывают докладчики.

Они убеждены, что арест Гасанли по подозрению в контрабанде вызвано его "сотрудничеством с Парламентской ассамблеей, недавними журналистскими расследованиями коррупции среди членов правительства". "Это еще один пример репрессий со стороны властей Азербайджана в отношении журналистов и правозащитников, да и вообще против всех, кто не придерживается правительственного сценария, что неприемлемо в государстве-члене Совета Европы. Это недавнее политически мотивированное задержание журналиста в Азербайджане произошло на фоне недавнего отказа властей Азербайджана сотрудничать с работой Совета Европы по поддержке свободы выражения мнений в Азербайджане", - указано в заявлении.

Докладчики ПАСЕ призвали власти Азербайджана немедленно освободить Гасанли, обеспечить соблюдение его прав, в частности, путем оперативного, тщательного и независимого расследования утверждений о жестоком обращении с ним под стражей. Невыполнение этого требования будет противоречить обязательствам, которые взял на себя Азербайджан, когда стал членом Совета Европы, заявили докладчики.

Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы стали "жертвами своих журналистских расследований", считает и руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. "Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы арестованы именно из-за разоблачения коррупции в высших эшелонах власти. Но они войдут в историю как поборники свободы и борцы с коррупцией, а те, кто заказал их аресты, запомнятся как прислужники грабительского политического режима", - сказал Мамедли корреспонденту “Кавказского узла”.

Эксперт в области права медиа, член "Платформы гражданского общества" Азербайджана Алескер Мамедли также не сомневается, что Гасанли и Вагифгызы подверглись преследованию за журналистскую деятельность.

"Официальные обвинения журналистам в контрабанде иностранной валюты смехотворны. Прошло четыре дня с начала расследования, но обществу правоохранительные органы не предоставили разъяснений относительно причин ареста Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Все что обществу известно - это то, что в офисе редакции в шкафу были “найдены” 40 тысяч евро. Кто поверит этому? Кто будет держать такие крупные деньги в редакции, где нет сейфа, и зная о негативном отношении властей к изданию? Контрабандистов обычно ловят с поличным на границе, а обнаруживают “вещественные доказательства” в офисах. И вообще при современных технических средствах контроля провезти незаметно от таможенников крупную сумму денег невозможно. Очевидно, что журналистов преследуют за освещение тем, на которые введено негласное табу", - сказал Алескер Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 20 ноября был также задержан 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой лиц с ограниченными физическими способностями. Журналисты предположили, что его задержание может быть связано с его сотрудничеством с Abzas Media. Сегодня в полиции подтвердили, что Мохаммеду Кекалову предъявлено обвинение в контрабанде по тому же делу, что и директору и главреду издания Abzas Media.

Ранее, 22 ноября, сотрудник Abzas Media рассказал, что Кекалов лишь консультировал руководство издания. "Мохаммед не писал журналистских материалов. Несмотря на молодой возраст, он хорошо разбирается в вопросах ведения бизнеса, маркетинга, поэтому он делился знаниями, как популяризировать издание через соцсети, расширить аудиторию, увеличить число читателей, подписчиков", - сообщил он.

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