Азербайджанский активист Кекалов обвинен по делу руководителей Abzas Media

23 ноября 2023, 11:25

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Активисту Мохаммеду Кекалову предъявлено обвинение в контрабанде, как и обвиняемым по этому же делу директору и главреду издания Abzas Media, сообщили в полиции Азербайджана. Адвокат Кекалова указала на нарушение прав подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", Мохаммед Кекалов задержан в рамках уголовного дела, сообщили 22 ноября в МВД Азербайджана, не уточнив, в чем подозревается активист. Семья и адвокат Кекалова сообщили, что их не проинформировали о месте его содержания и подробностях дела.

Мохаммед Кекалов был задержан 20 ноября. Журналисты предположили, что его задержание может быть связано с его сотрудничеством с Abzas Media и призвали власти освободить всех задержанных сотрудников издания.

Мохаммед Кекалов привлечен к уголовной ответственности по делу руководителей онлайн-издания Abzas Media, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев. "Мохаммед Кекалов привлечен по тому же уголовному делу [директора и главного редактора Abzas Media], и он обвиняется по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору лиц)", - сказал он, воздержавшись от других комментариев.

По статье 206.3.2 УК Азербайджана активисту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ровшана Рагимова сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что не может добиться от органов МВД информации о месте содержания Кекалова и встречи с подзащитным. "Это нарушение прав Мохаммеда Кекалова на защиту и моих прав как адвоката", - сказала она.

Недопуск адвоката к подозреваемому или обвиняемому является нарушением законов Азербайджана и Европейской конвенции прав человека, которая гарантирует право на эффективную юридическую защиту, подтвердил исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров.

"Если даже ему привлекли адвоката по назначению (ранее в пресс-службе МВД сообщили, что Кекалов "обеспечен адвокатом". – Прим. "Кавказского узла"), все равно к нему должны допустить и адвоката, нанятого семьей. Задержанный сам должен решать, от каких адвокатов ему отказываться. Также является нарушением непредоставление возможности задержанному связаться с близкими и сообщить о месте своего содержания и вменяемых ему деяниях", - пояснил правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, 20 ноября стало известно о задержании директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Он обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников.

В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Она связала задержание с расследованиями, которое проводило издание. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Сотрудник Abzas Media 22 ноября рассказал, что Кекалов лишь консультировал руководство издания. "Мохаммед не писал журналистских материалов. Несмотря на молодой возраст, он хорошо разбирается в вопросах ведения бизнеса, маркетинга, поэтому он делился знаниями, как популяризировать издание через соцсети, расширить аудиторию, увеличить число читателей, подписчиков", - сообщил он.

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