Азербайджанские журналисты связали задержание активиста Кекалова с рейдом на Abzas Media

21 ноября 2023, 17:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане спустя сутки после задержания остается неизвестной судьба активиста Мохамеда Кекалова, сообщила адвокат. Журналисты предположили, что его задержание может быть вызвано его сотрудничеством с Abzas Media и призвали власти освободить всех задержанных по надуманным обвинениям сотрудников издания.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября стало известно о задержании директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Адвокат сообщила, что Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. В ночь на 21 ноября была задержана и Севиндж Вагифгызы Из полиции ее привезли домой, где в присутствии адвоката начался обыск. Вагифгызы связывает задержание с расследованиями, которое проводило издание. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде.

Общественный активист Мохаммед Кекалов был задержан 20 ноября около полудня, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимли, которую наняла семья Кекалова. "К Мохаммеду Кекалову домой 20 ноября около полудня явились лица в штатском. Без объяснения причин они увели его с собой и забрали с его компьютер и мобильный телефон. Эти люди не представились", - рассказала адвокат.

Она сказала, что более суток не может установить место его содержания. "Вчера (20 ноября) и сегодня (21 ноября) я звонила в колл-центр "102" МВД, главное управление полиции города Баку и аппарат омбудсмена, но безрезультатно. Я как адвокат, могу получить информацию, по какой причине он задержан, где его содержат?" - возмутилась Рагимли.

Она отметила, что согласно законодательству после того, как задержанному официально объявляют о причинах взятия под стражу, ему должны позволить связаться с близкими, пригласить адвоката. Рагимли считает, что права Кекалова на защиту грубо нарушены.

Один из активистов гражданского общества на условиях анонимности предположил, что Кекалова могли задержать по делу онлайн медиа. "Мохаммед занимался социальными проектами, поддержкой лиц с ограниченными физическими способностями. Вряд ли его за это задержали, пусть даже эти проекты основываются на западном финансировании. Полагаю, что причиной задержания может быть его сотрудничество с Abzas Media”, - сказал активист.

О том, что Кекалов может быть задержан по делу Abzas Media, говорится и в заявлении представителей медийного сообщества. Большая группа азербайджанских журналистов 21 ноября выступила с заявлением, в котором осудила уголовное преследование руководителей Abzas Media – Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгывзы, а также сотрудничающего с этим изданием активиста Мохамеда Кекалова.

"На протяжении многих лет в Азербайджане свобода слова и выражения подвергалась беспощадным репрессиям и угрозам со стороны политических властей", - говорится в заявлении журналистов. Азербайджан фактически стал страной, выступающей против основных прав и свобод, определенных в Конституции, конвенциях, к которым присоединилась страна, сказано в заявлении.

"С 2021 года власти взяли курс на полную ликвидацию даже тех немногочисленных СМИ, которые все еще остаются несмотря на репрессивный прессинг правительства. В частности, были приняты реакционный Закон "О медиа" и другие изменения в законодательстве, направленное на жестокое подавление свободы слова", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из подписантов и инициаторов заявления, глава новостного сайта arqument.az Шамшад Ага.

Начавшееся 20 ноября преследование Abzas Media, независимой медиа-организации, расследующей коррупционные действия правительства, является ярким показателем жестокого отношения политической системы к свободной прессе, указано в заявлении.

"По надуманным обвинениям в контрабанде задержаны директор и главный редактор издания - Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы. Задержан также сотрудничающий с изданием общественный активист Мохаммад Кекалов, о местонахождении, которого более суток нет информации", - сказала другой соавтор заявления, журналист-фрилансер Фатима Мовламлы.

Авторы заявления считают "нелепыми и абсурдными" обвинения в адрес представителей Abzas Media. Они призывают власти Азербайджана прекратить преследовать задержанных по ложным обвинениям и освободить их. Авторы документа призвали международные организации, членом которых является Азербайджана, предпринять практические шаги для прекращения Баку незаконных и репрессивных действий против представителей свободы прессы.

Заявление подписали более 50 журналистов, представляющие Turan, Argument.az, Toplum TV, Meydan.tv, "Баста", канал RLC, Sancaq TV, "Az24saat.org", Azadlq, Kanal-13, OC-Media, TIME TV, а также группа фрилансеров.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.