Севиндж Вагифгызы предъявлено обвинение в контрабанде

21 ноября 2023, 13:58

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Главный редактор онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы обвинена в контрабанде. Она задержана на 48 часов. Адвокат заявил об отсутствии доказательств против Вагифгызы, сама она связала обвинение со своей журналистской работой.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы была задержана в ночь на 21 ноября в бакинском аэропорту по возвращении из зарубежной командировки. Из полиции ее привезли домой, где в присутствии адвоката начался обыск. Вагифгызы связывает задержание с расследованиями, которое проводило издание. После обыска Вагифгызы отвезли в полицию.

Директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был 20 ноября вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики, и пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Позже адвокат подтвердила задержание Гасанли силовиками и сообщила о начале обыска в редакции. По ее данным, Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции 40 тысяч евро.

Сегодня Вагифгызы было предъявлено обвинение по ст. 206.3.3 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана, она привлечена в качестве подозреваемой, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

«Следствие подготовило представление об избрании в отношении Севиндж Вагифгызы меры пресечения в виде ареста. Суд должен рассмотреть представление в течение 48 часов после задержания. Сегодня после обеда в главном управлении полиции города Баку будет проведено следственное мероприятие, после чего ее отвезут в Хатаинский суд Баку для избрания меры пресечения», - сказал адвокат.

Он отметил, что обвинение лишено правовых оснований. «Против Севиндж Вагифгызы нет доказательств. Ей просто объявили обвинение», - сказал адвокат.

По его словам, журналистка отвергла обвинение и связала их со своей профессиональной деятельностью, в частности, с расследованиями Abzas Media фактов коррупции.

Адвокат также сообщил о плохом самочувствии Вагифгызы.

«Журналистка пожаловалась на плохое обращение при задержании. Ей грубо нагнули голову, когда сажали в машину, сильно сжали руки. Она пожаловалась на плохое самочувствие, тошноту», - отметил адвокат.

По предъявленному обвинению журналистке грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Севиндж Вагифгызы ранее сотрудничала с Meydan.TV. Она начала работать журналистом в 2010 году и сразу стала писать о правах человека, о политзаключенных, имущественных правах и на другие социальные темы. Среди публикаций Вагифгызы – несколько расследований о коррупции, говорится в материале, опубликованном 18 июля 2021 года на сайте OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

В 2019 году Вагифгызы была оштрафована на 1000 манатов (около 600 долларов) за короткий ролик, который был опубликован на Meydan TV под названием "ВЫБОРЫ 2018: замдиректора, контролирующая "карусель" на выборах". Истицей выступила замдиректора бакинской школы Эльмира Аландарова.

Журналистки-фрилансеры Севиндж Вагифгызы, Айтен Ферхадова и Изольда Агаева были задержаны в аэропорту Баку и доставлены в ГУБОП МВД Азербайджана 20 сентября 2014 года. Девушки возвращались из Киева с медиатренинга, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист, сотрудничающий с MeydanTV, Натиг Джавадлы. После допроса они были отпущены. Полицейские в ходе допроса задавали журналисткам вопросы об их сотрудничестве с интернет-телевидением MeydanTV.

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»