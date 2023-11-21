Севиндж Вагифгызы. Фото: https://www.turan.az/mmedia/2022/main/011500043612.jpg

21 ноября 2023, 10:29

Азербайджанская журналистка связала задержание с профессиональной деятельностью

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Главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы связывает задержание с  расследованиями, которое проводило издание. После обыска Вагифгызы отвезли в полицию, рассказали ее адвокат и коллеги.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы была задержана в ночь на 21 ноября в бакинском аэропорту по возвращении из зарубежной командировки. Из полиции ее привезли домой, где в присутствии адвоката начался обыск, сообщил ее защитник Эльчин Садыгов.

Директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был 20 ноября вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики, и пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Позже адвокат подтвердила задержание Гасанли силовиками, и сообщила о начале обыска в редакции. По ее данным, Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции 40 тысяч евро.

Обыск в квартире главного редактора онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы завершился ранним утром, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. "Обыск продолжался более двух часов. Каких-либо незаконных вещей не было обнаружено и изъято", - отметил он.

По его словам, Вагифгызы после обыска увезли в главное управление полиции города Баку для участия в "следственном мероприятии" Сама журналистка связала происходящее с ней со своей профессиональной деятельностью, добавил адвокат.

"Когда Севиндж после обыска увозили, она успела нам сказать, что все эти события связаны с ее профессиональной журналистской деятельностью и расследованиями Abzas Media", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из журналистов, сотрудничающих с этим изданием.

Получить комментарии в МВД пока не удалось.

Севиндж Вагифгызы ранее сотрудничала с Meydan.Tv. Она начала работать журналистом в 2010 году и сразу стала писать о правах человека, о политзаключенных, имущественных правах и на другие социальные темы. Среди публикаций Вагифгызы – несколько расследований о коррупции, говорится в материале, опубликованном 18 июля 2021 года на сайте OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности). 

В 2019 году Вагифгызы была оштрафована на 1000 манатов (около 600 долларов) за короткий ролик, который был опубликован на Meydan TV под названием "ВЫБОРЫ 2018: замдиректора, контролирующая "карусель" на выборах". Истицей выступила замдиректора бакинской школы Эльмира Аландарова.

Журналистки-фрилансеры Севиндж Вагифгызы, Айтен Ферхадова и Изольда Агаева были задержаны в аэропорту Баку и доставлены в ГУБОП МВД Азербайджана 20 сентября 2014 г. Девушки возвращались из Киева с медиатренинга, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист, сотрудничающий с MeydanTV, Натиг Джавадлы. После допроса они были отпущены. Полицейские в ходе допроса задавали журналисткам вопросы об их сотрудничестве с интернет-телевидением MeydanTV.

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

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Примечание:

"Коллеги сообщили об исчезновении азербайджанского журналиста Гасанли", "Главный тренер сборной Азербайджана оскорбил журналистов после провального матча",  "Азербайджанские правозащитники потребовали освободить из заключения журналистов и блогеров".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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