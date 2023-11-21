Ульви Гасанли обвинен в контрабанде валюты

21 ноября 2023, 04:18

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Руководитель Abzas Media Ульви Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору из-за найденных в редакции издания 40 тысяч евро. Гасанли и сотрудники издания отрицают, что деньги принадлежат им. Они связывают уголовное преследование с публикациями о коррупции в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был 20 ноября вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики, и пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Позже адвокат подтвердила задержание Гасанли силовиками, и сообщила о начале обыска в редакции.

20 ноября в редакции онлайн-издания Abzas Media и квартире ее директора Ульви Гасанли были произведены обыски. Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова, сотрудники полиции обнаружили в редакции 40 тысяч евро.

После обысков Гасанли около 18.00 по местному времени (17.00 по мск) повезли в главное управление полиции города Баку. Поздно вечером 20 ноября ему в главном управлении полиции города Баку было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщила Зибейда Садыгова. Он привлечен в качестве подозреваемого лица, добавила он.

По словам адвоката, Гасанли проведет ночь в камере предварительного заключения, а 21 ноября предстанет перед судом в связи с представлением следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. «Ульви Гасанли не признал себя виновным, назвал обвинение необоснованным. Уже когда в офисе Abzas Media были обнаружены деньги – 40 тысяч евро, он сказал, что эти деньги не принадлежат ему, не имеют к нему никакого отношения и он не видел их. Но, к сожалению, Ульви Гасанли было предъявлено это обвинение. Он связал обвинение со своими журналистскими расследованиями», - сказала адвокат.

На вопрос, есть другие фигуранты дела, адвокат сказала, что пока неизвестно.

По предъявленному обвинению Гасанли грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, сказала адвокат. Она также отметила, что смогла увидеть своего подзащитного только спустя четыре часа после его задержания. «В пять утра Ульви Гасанли вышел из дома, чтобы поехать в аэропорт. Члены семьи Ульви, обеспокоившись тем, что он не выходит на связь, в семь утра обратились ко мне. С семи до 11 часов я не могла установить место его нахождения, несмотря на то, что обращалась на горячую линию МВД 102, Бинагадинское районное управление полиции, в пятое и седьмое отделения этого управления, аппарат омбудсмена. И только в 11.00 мне позвонили из полиции и сказали, что в 11.00 в офисе Abzas Media. Я увидела Ульви только там. Я заметила у него телесные повреждения под глазом. Он мне сказал, что его били. Мы будем добиваться расследования этого», - сказала адвокат. Она также отметила, что из квартиры Гасанли ничего не было изъято.

Один из сотрудников редакции в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сказал, что «обнаруженные 40 тысяч евро» не имеют отношения ни Гасанли, ни редакции. «Когда Ульви привезли в редакцию на обыск, мы видели у него телесные повреждения под глазами. Он успел нам сообщить, что после задержания его избивали, били кулаками и ногами», - сказал сотрудник редакции.

О задержании Гасанли говорится также в заявлении редакции Abzas Media, поступившем корреспонденту «Кавказского узла». В нем также указывается, что «после задержания в отделении полиции Ульви Гасанли расспрашивали о расследованиях Abzas Media случаев коррупции». «Задержание Ульви Гасанли, обыски в его квартире и офисе редакции противозаконны. Все произошедшее связано с его профессиональной деятельностью, он должен быть немедленно освобожден», - далее сказано в заявлении.

По их мнению, власти хотят «закрыть Abzas Media». "Цель властей – положить конец этим расследованиям и закрыть Abzas Media. Однако никакие аресты или другие методы давления не могут помешать нам вести нашу работу, предоставлять правдивую информацию. Граждане имеют право знать, кем и как расходуются ваши налоги. Ваша свобода информации не может быть ограничена нашим задержанием. Мы продолжим наши расследования», - далее отмечается в заявлении.

Abzas Media распространила аудиозапись, на которой Гасанли сам рассказывать обстоятельства его задержания. Гасанли удалось рассказать об этом коллегам во время обыска на квартире.

«Утром я вышел из блока и сел в такси. Оказывается, перед такси была остановлена машина, я ее сначала не увидел. Они вышли из этой машины и окликнули меня: «Ульви». Они вывели меня из такси, отобрали у меня чемодан, куртку и бросили все это в свою машину. Все они были в масках. Меня по глазу ударили, кажется, уже в такси. Меня привезли в управление полиции, там начался спор <...> Начались разговоры про Abzas Media: "Почему не пишите про Карабах? Почему пишете про коррупцию? Почему делаете то, почему делаете это? Нет других проблем снимать?". Они знали, где находится офис, ибо они говорили мне точные сведения. Приехали, обыскали офис, там вышли 40 тысяч евро. В офис мы приехали в 12-м часу. До того я был в главном управлении полиции города Баку. Как они положили своей рукой (имеется в виду деньги), так и сразу их «нашли». Они взяли из шкафа в коридоре – вверху, где находится зеркало. В комнатах (офиса) кто-то заходили-выходили. Мы не поняли, кто положил их (деньги). Дверь была открыта, кто-то подбросил, наверное. По-другому невозможно было», - рассказал Гасанли.

Напомним, в июне Ульви Гасанли как журналист вел съемку акции феминисток около посольства США и был задержан. "Меня схватили, грубо вывели из посольства и передали сотрудникам полиции", - рассказал он тогда. Активисток Гюльнару Мехдиеву, Нармин Шахмарзаде и Санубар Гейдарову также выдворили охранники посольства США за проведение флешмоба. По словам девушек, своей акцией они хотели привлечь внимание к ситуации в селе Союдлу, жители которого протестовали против строительства водоема для стоков отходов золотодобычи.

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