Феминистки устроили флешмоб на приеме в посольстве США в Азербайджане

24 июня 2023, 05:22

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Активисток Гюльнару Мехдиеву, Нармин Шахмарзаде и Санубар Гейдарову выдворили охранники с торжественного приема в посольстве США за проведение флешмоба. По словам девушек, своей акцией они хотели привлечь внимание к ситуации в селе Союдлу, жители которого протестуют против строительства искусственного водоема для стоков отходов золотодобычи.

Гюльнара Мехдиева, Нармин Шахмарзаде и Санубар Гейдарова решили провести флешмоб в посольстве США на торжественном приеме по случаю предстоящего Дня независимости США, который дипломатическое ведомство устроило 23 июня.

«Воспользовавшись приглашением на прием, мы решили провести там флешмоб. Мы нарисовали на горле черные руки и скрыли шарфами. Эти руки, нарисованные, словно нас душат, символизировали жестокое подавление протестной акции в селе Союдлу, насилие там над журналистами, аресты активистов за критику действий силовиков. Эти руки символизировали хватку азербайджанской власти за горло народа, его угнетение. Мы хотели показать присутствующим на мероприятии представителям властей и оппозиции Азербайджана, что сейчас не время праздновать День независимости чужой страны, а надо позаботиться о собственном народе», - рассказала Гюльнара Мехтиева корреспонденту «Кавказского узла».

Силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина оштрафована. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста, требуя прекратить строительство водоема и освободить задержанных. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия отходов от золоторудного месторождения на окружающую среду, но местных активистов на встречу с ее представителями не пустили. С утра 22 июня полиция ограничила въезд в село, пропуская в Союдлу только людей с местной пропиской. Полицейские задержали журналистов Эльсевера Мурадзаде, Наргиз Абсаламову и Нигяр Мубариз в Союдлу, заставив их покинуть населенный пункт. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии.

После официальной части приема – исполнения гимна, выступлений исполняющего обязанности посла США и министра финансов Азербайджана, когда уже началась неформальная часть, девушки сняли шарфы, стоя рядом с азербайджанскими чиновниками. При этом активистки стали говорить о целях своей акции на видеокамеру руководителя онлайн-издания AbzasMedia Ульви Гасанли. «Спустя две минуты к нам подошел сотрудник охраны, который потребовал прекратить съемку. Мы отошли в сторону и через некоторое время попытались возобновить запись, но к нам вновь подошел представитель охраны. При этом сотрудники охраны схватили Ульви, вывели из здания и передали полиции. Нас вежливо «попросили» с территории посольства, на улице мы также оказались задержанными», - рассказала Мехтиева.

По ее словам, девушек и Гасанли привезли в 21-ое отделение Насиминского районного управления полиции Баку. «В полиции у нас взяли анкетные данные, потом отпустили. В отделении каких-либо инцидентом с нами не произошло», - сказала активистка.

Участница флешмоба Нармин Шахмарзаде сказала, что целью акции не был срыв мероприятия посольства. «Мы хотели обратить внимание на проблему жителей Союдлу, которые подверглись полицейскому насилию только за то, что подняли перед властью волнующие их проблемы. Мы хотели донести до общества подавление протеста граждан, насилия над журналистами, которые освещали проблемы местных жителей, ареста активистов, осмелившихся раскритиковать полицейский произвол. У нас в обществе полное равнодушие ко всему этому. И даже оппозиция не проявляет активности в этом вопросы. К сожалению, из посольства нас выставили. Видимо, и США надо еще пройти долгий путь, чтобы стать страной свободы», - сказала Шахмарзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Ульви Гасанли рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что не ожидал такого обращения на территории посольства США. «Я, как журналист, вел съемку мирной акции феминисток, меня схватили, грубо вывели из посольства и передали сотрудникам полиции. Я не ожидал также, что охрана посольства сдаст и девушек. Обычно посольство США выражает «беспокойство» по поводу задержаний и арестов активистов. Но в этот раз я обеспокоился за них. Ибо такое поведение не подобает посольству государства, декларирующего себя поборникам демократии и прав человека, свободы прессы», - отметил он.

Гасанли опубликовал в соцсети видеозапись, на котором запечатлены кадры вывода его из посольства и передачи в руки полиции. Кроме того, на странице издания AbzasMedia опубликовано четырехминутное видео флешмоба феминисток. На видео видно, как девушки подходят и становятся рядом с группой лиц, среди которых глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, и снимают шарфы. У них на горле видны нарисованные руки. «В Азербайджане нарушаются права. Вот так нас хватают за горло и нарушают наши права правительства и полиция», - сказала участница акции Санубар Гейдарова, показывая рукой на горло.

«Сегодня власти и оппозиция пришли праздновать независимость другого государства, хотя у нас в стране нарушается независимость, подавляются голоса народа, медиа. И наш протест выражаем вот в такой цивильной культурной форме», - сказала Гюльнара Мехтиева.

«Мы хотим, чтобы власть и оппозиция обеспокоились и защищали независимость в собственной страны», - сказала Нармин Шахмарзаде. Далее с девушками вступает в разговор мужчина в костюме, подходит сотрудник охраны. После этого изображение прерывается.

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