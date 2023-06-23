Силовики выдворили независимых журналистов из села Союдлу

23 июня 2023, 06:03

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Полицейские задержали журналистов Эльсевера Мурадзаде, Наргиз Абсаламову и Нигяр Мубариз в Союдлу, заставив их покинуть населенный пункт. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии.

Как писал "Кавказский узел", что силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста, требуя прекратить строительство сточного водоема и освободить задержанных. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия отходов от золоторудного месторождения на окружающую среду, но местных активистов на встречу с ее представителями не пустили. Глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

Журналист-фрилансер Эльсевер Мурадзаде, сотрудница онлайн издания Abzas Media Наргиз Абсаламова и сотрудничающая с азербайджанской службой «Голоса Америки» репортер Нигяр Мубариз, прибывшие в Союдлу для подготовки материалов о протестах местных жителей, 22 июня были задержаны и насильно выдворены из села, передал корреспондент «Кавказского узла».

С утра 22 июня полиция ограничила въезд в село, постовые пропускают в Союдлу только людей с местной пропиской. По словам задержанных журналистов, утром силовики на посту отказались пропустить их в населенный пункт. «Но нам удалось попасть в село альтернативными путями в обход полицейских постов. Мы сделали несколько съемок в селе, а когда направились в центр Союдлу, нас задержали сотрудники полиции. Нам запретили вести съемку и насильно выдворили из села», - рассказал Эльсевер Мурадзаде корреспонденту «Кавказского узла».

Силовики на посту у села требовали от журналистов «разрешение», без него представителей медиа не пускали в Союдлу, отметила Наргиз Абсаламова.

«Действительно представители провластных медиа беспрепятственно попали в село. Мы все же прошли в село в обход полицейских постов, провели съемки. Когда мы уже оказались в центре села, нас заметили полицейские и заявили, что мы находимся тут «незаконно», однако они не смогли объяснить, какой же закон мы нарушили», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Журналистка отметила, что правоохранители применили к ней и ее коллегам силу, когда требовали прекратить съемку. «Когда я попыталась позвонить своему редактору, чтобы сообщить о задержании, один из сотрудников полиции вырвал у мены из рук телефон. Он вернул устройство пригрозив, что если я еще раз воспользуюсь телефоном, то отвезет меня в отделение. Мы подверглись дискриминации: журналистов Real TV (провластный телеканал - прим. "Кавказского узла") пропускают в село и позволяют вести съемки, а нас задерживают и лишают возможности вести журналистскую работу», - сказала она.

Нигяр Мубариз также заявила, что силовики отбирали у нее телефон.

«Полицейские заметили меня, когда я разговаривала по телефону, и отобрали у меня телефон. Их было двое – один в штатском, другой в форме. Они полчаса не возвращали телефон. Когда я потребовала от офицера полиции вернуть телефон, человек в штатском рукой закрыл мой рот. Они обвиняли меня в пособничестве «врагам», а когда местные жители вступились за меня, полицейские, показав на меня, сказали им: "Вы из-за них теперь имеете проблемы"»… , - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

Репортер отметила, что полицейские в течение часа граничивали их передвижение. «Потом нас с Наргиз и Эльсевер посадили в автомобиль, люди в штатском привезли нас в райцентр Гядабей и потребовали покинуть район», - добавила Мубариз.

Сотрудник Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что все, сказанное журналистами о давлении и задержании - «бредовые сведения».

Действия силовиков в Союдлу подпадают под признаки статьи 163 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Азербайджана, считает исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. «Потому что в действиях полиции были элементы принуждения – временное изъятие телефона, принудительное выдворение из района», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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