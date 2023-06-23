Жители Союдлу раскритиковали выводы правительственной комиссии

23 июня 2023, 04:06

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Комиссия, созданная властями после акции протеста сельчан в Союдлу, сочла, что деятельность золоторудного предприятия в Гядабейском районе не влечет негативных последствий для окружающей среды. Жители села Союдлу высказали недоверие к деятельности комиссии.

"Кавказский узел" писал, что силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста, требуя прекратить строительство сточного водоема и освободить задержанных. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения, а глава района на встрече с местными жителями, назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

Члены правительственной комиссии, созданной для оценки воздействия деятельности золоторудного предприятия на окружающую среду, 22 июня побывали в селе Союдлу и встретились с местными жителями. Перед встречей комиссия осмотрела пруд, в который сбрасываются из рудника кислотные остатки после химического очищения, а также прилегающую к нему территорию, заявил на встрече с сельчанами глава комиссии, министр экологии Мухтар Бабаев.

Комиссия для проведения мониторинга провела замеры специальными приборами, пояснил Бабаев. «Это оборудование проводит анализ образцов с земли, воздуха и воды. Специальными приборами мы провели замеры атмосферного воздуха вокруг села, опасных веществ не выявлено. Параметры технических газов в воздухе в норме. Следов цианида в атмосфере не выявлено, оснований для вашего беспокойства нет», - сказал министр, чье выступление на встрече с сельчанами транслировал в прямом эфире провластный телеканал Baku tv.

Бабаев добавил, что «образцы почвы и воды также будут проанализированы в специальной лаборатории и результаты будут представлены населению». Министр также заверил, что производственная деятельность предприятия будет исследована. «Если есть какой-либо вред на окружающую среду, будут приняты меры для его устранения», - заявил он, в целом сведя проблему к отсутствию у предприятия коммуникации с местным населением. Также Бабаев сообщил, что второй пруд для сбора сточных вод с предприятия строиться не будет.

Жители Союдлу заявили, что местных активистов на встречу с министром не пустили. "Министр должен был собрать народный сход и там выступить, а встреча прошла с ограниченным числом людей в клубе. Наших грамотных, способных прямо и четко высказать наши требования на встречу не пустили. Если будет создано второе озеро, жители лишатся пастбищ и источников существования», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Сурайа Алиева.

Еще один сельчанин, пожелавший остаться неназванным, также выразил недовольство визитом комиссии. "Было бы хорошо, если бы они нас взяли на мониторинг у озера. Мы показали бы, как влияют воды, выводимые из предприятия, на окружающую среду, но они сами пошли туда, а потом в село пришел министр. Он говорил с узким кругом людей, выступить представителям села не дали. Такое поведение заставляет сомневаться, что результаты работы комиссии будут для нас позитивными. Мы добились только приостановки строительства нового искусственного озера, но что будет завтра, мы не знаем», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Активист отметил, что Союдлу взяли в полицейское окружение: на всех путях к селу выставили посты полиции, которые пропускают в населенный пункт только местных жителей.

"Наблюдают, чтобы пешком окрестными тропами также никто не пробрался посторонний. Они подозревают, что нас кто-то подбивает протестовать, но мы сами действуем. Мы не против правительства и государства, мы хотим жить в здоровой атмосфере. Мы требуем, чтобы и действующий водоем с вредными веществами ликвидировали, землю там очистили и восстановили там пастбища. Мы также требуем освобождения пяти арестованных наших сельчан", - заключил он.

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