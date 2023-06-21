Жители села Союдлу продолжили протестную акцию

21 июня 2023, 13:33

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Жители села Союдлу Гядабейского района сегодня вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей», а также освобождения задержанных на акции 20 июня.

Как писал «Кавказский узел», сотрудники полиции 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей». Среди протестующих есть пострадавшие. В связи с протестной акцией, по данным источника в селе, в административном порядке были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу.

Утром 21 июня группа жителей села Союдлу направились маршем в райцентр к зданию полиции, чтобы потребовать освобождения задержанных накануне и односельчан. Трансляцию с акции вело Meydan TV. Селяне держали плакаты с лозунгами «Не загрязняйте природу!», «Не отравляюйте воду!», «Не отравляйте реку Куру», «Не хотим, чтобы наши дети росли больными!». Протестующие также осудили полицейское насилие на акции 20 июня.

«У меня позвоночная грыжа, недавно я перенесла хирургическую операцию. Меня вчера толкнули, я упала. Они применили против нас газ (слезоточивый), мы не могли дышать. Я требую земли, которую отнимают для строительства озера, своих прав», - сказала одна из протестующих.

Однако полиция преградила им путь. При этом к селянам вышел глава Исполнительной власти Гядабейского района Орхан Мурсалов. Он посетовал, что «жителей не верно информируют».

«Давайте дождемся заключения специалистов. Если ваше беспокойство связано со здоровьем, то мы будем держать этот вопрос под серьезным контролем. Однозначно не может быть такого, чтобы озеро наносило ущерб здоровью людей. Мы все живем на этой территории. Я также живу вблизи от озера. Как вы считаете – зная, что там есть угроза, я жил бы там?» - задал вопрос глава района.

В ответ одна из местных жительниц указала, что «после создания озера в селе возросло случаев онкологических и других заболеваний».

Мурсалов заметил, что деятельность золоторудного предприятия положительно повлияло на материальное положение местных жителей. Там трудоустроены 117 жителей села. «Что касается нехватки пастбищных земель, таких территорий достаточно и население пользуется ими», - отметил он.

Мурсалов также сообщил, что после завершения добычи руды окрестные территории будут рекультивированы, возвращены в прежнее состояние и вновь предоставлены в распоряжение селян. Однако он не назвал сроков реализации этих планов.

После выступления Мурсалова 15 представителей протестующих вместе с ним направились в районную администрацию, а другие остались ожидать результатов переговоров.

Жительница села Сурайа Алиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что протестующие выступают против захвата их пастбищных земель и строительства на нем искусственного озера. «Мы будем добиваться удовлетворения нашего требования», - сказала Алиева.

В связи с публикациями в социальных сетях еще в первой декаде июня специалистами государственной службы экологической безопасности был проведен мониторинг озера в Гядабейской районе, предусмотренного для стока с золоторудного промысла вод с содержанием цианида, сообщил представитель Минэкологии.

«В ходе проверки было установлено, что сточные воды из золотого рудника по мембранным трубам стекают в хранилище, изолированное специальным покрытием, откуда после отстаивания они возвращаются на повторное использование. Визуальные наблюдения, мониторинг и исследования показали, что из водохранилища на прилегающие территории и в близлежащую реку не сбрасываются содержащие цианид сточные воды, никакого запаха там не наблюдалось", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ведомства.

В МВД не комментируют информацию о задержанных и сегодняшней акции протеста, представитель ведомства лишь сообщил, что в район отправились сотрудники для проведения расследования.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу Баку. Месторождение «Гядабей» разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году.

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