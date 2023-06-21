Источник сообщил об арестах жителей Союдлу

21 июня 2023, 11:04

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В связи с протестной акцией в селе Союдлу Гядабейского района Азербайджана в административном порядке арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу, сообщил источник.

Как сообщал «Кавказский узел», сотрудники полиции 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей». Среди протестующих есть пострадавшие.

Пять человек из числа протестующих арестованы на 20 суток, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из местных жителей. «Еще одного человека - 75-летнюю женщину по имени Лейсан отпустили, назначив ей штраф в размере 1500 манатов (около 900 долларов). Десять человек получили телесные повреждения в результате действий полиции. Одну из пострадавших доставили в больницу на носилках, там ей оказали помощь и выписали. Другим пострадавшим сегодня несколько лучше. Но у женщине, которой прыснули газ в лицо – оно опухло», - сказал житель села, пожелавший остаться не названным.

В Союдлу командированы сотрудники МВД, ведется расследование, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД, при том он не подтвердил и не опроверг информацию об арестованных.

Представители Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями в ведении, которой находятся государственные медицинские учреждения Гядабейского района, оказались не доступны для комментариев.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу Баку. Месторождение «Гядабей» разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году.

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