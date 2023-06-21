Жители села в Азербайджане пострадали при разгоне акции протеста

21 июня 2023, 02:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники полиции применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей». Среди протестующих есть пострадавшие.

Группа жителей села Союдлу 20 июня провела акцию протеста против строительства искусственного водоема рядом с населенным пунктом.

«Близ нашего села расположено месторождение «Гядабей», где добывается золото. Для стока отходов после химического очищения на месторождении несколько лет назад был построен водоем, куда сбрасываются воды с кислотным содержанием. Это, конечно, плохо влияет на окружающую среду и здоровье людей. Мы обращались в различные органы, но никаких мер не принималось. Теперь этот пруд уже заполнился и вот начали строить новый водоем уже совсем рядом с селом – на наших пастбищных землях. Мы выразили протест, а против нас запустили полицию. Они силой стали нас разгонять, в нас стреляли слезоточивым газом, грубо толкали, некоторые падали. Одной пожилой женщины прыснули газ из баллона прямо в лицо, хотя она, бедная, по требованию полиции уходила с территории», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Союдлу Сурайа Алиева.

По ее словам, около 10 жителей села пострадали, они отравились газом или получили травмы в виде кровоподтеков и ссадин. На вопрос, есть ли госпитализированные, она ответила, что пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь работники скорой помощи. Кроме того, сказала Алиева, шесть жителей села были задержаны.

В свою очередь, пресс-служба МВД Азербайджана сообщила, что «в селе Союдлу Гядабейского района днем 20 июня группа лиц осуществили незаконное вмешательство в строительстве искусственного озера».

«Эти лица, несмотря на неоднократные предупреждения, разъяснительные беседы собрались на указанной территории. Умышленно не подчиняясь законным требованиям, они тупыми предметами причинили телесные повреждения нескольким рабочим и попытались оказать сопротивление полиции. В результате принятых мер участники незаконной акции были удалены с территории», - говорится в пресс-релизе.

Что касается видеокадров применения сотрудником полиции против одной из женщин слезоточивого газа, то, по данным пресс-службы, в Гядабейский район командирована группа сотрудников МВД, они по данному факту проведут служебное расследование, подчеркнули в ведомстве. В зависимости от результатов расследования данному вопросу будет дана правовая оценка, сказано в заключение пресс-релиза.

В социальных сетях распространены видеокадры противостояния. Так, на одном из роликов длительностью 30 секунд видно, как сотрудники полиции в полной экипировке с щитами и дубинками преследуют участников акции. На видео в основном пожилые женщины, за ними идут полицейские со щитами. Они прыскают слезоточивым газом, от чего часть женщин пытается спастись бегством, часть просто прикрывает лица руками.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу Баку. Месторождение «Гядабей» разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Представители компании оказались недоступны для комментариев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.