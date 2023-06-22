Сельчане Союдлу показали травмы после разгона акции протеста

22 июня 2023, 22:39

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Силовики, применившие слезоточивый газ в Союдлу, также избили сельчан, выступавших против строительства искусственного озера вблизи села, рассказали местные жители, показав синяки и ссадины в репортаже Meydan.TV. Глава района на встрече с местными жителями, назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

"Кавказский узел" писал, что силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие. Кроме того, по данным сельчан, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство водоема для стока отходов и освободить задержанных. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих. Сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения.

На следующий день после конфликта в село приехал глава Гядабейского района Орхан Мурсалов, который назвал местных жителей "предателями". "Те, кто говорит, что наши полицейские избивают граждан, они предатели нашего государства. Наша полиция не избивает наших граждан. Наша полиция защищает тебя и меня", - заявил он на видео.

Между тем, местные жители на следующий день после разгона акции продемонстрировали многочисленные синяки, ссадины и следы избиения - на животе, руках, лице.

Местные жители утверждают, что полицейские двинулись вперед, прямо на протестующих по требованию местной власти, которая советовала "бить туда, где не видно". "Медицинскую помощь нам не оказали. Скорую помощь не пустили к нам. Она была за спиной у полицейских. Сказали, пусть умрут", - говорит одна из жительниц села на видео.

По словам, другой местной жительницы, в селе силовики избили дубинками ее сына, а затем задержали и арестовали на 20 суток. "Через 20 дней с меня требуют три тысячи манатов (около 1764 долларов США), если дадим - отпустят", - говорит она на видео.

Местные жители поинтересовались у главы исполнительной власти, почему не наказывают силовиков, которые применили избыточную силу. Однако в ответ он заявил, что ошибка местных жителей в том, что они не стали обсуждать вопрос строительства второго озера цивилизованно. "Вы не обладает полномочиями принимать решения вместо государства. Мы когда газифицировали ваше село, мы же у вас не спрашивали, когда строили дорогу в село, мы же вас не спрашивали", - упрекнул он жителей.

Встреча с местными жителями, в ходе которой сельчане пытались добиться ответа, почему силовики повели себя столь жестко в отношении мирных протестующих, закончилась тем, что глава района заявил, что полиция и прокурор должны проконтролировать, чтобы закон не нарушался. "Никто не должен незаконно собираться", - отметил он.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

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