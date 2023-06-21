Жители Союдлу остались недовольны встречей с главой района

21 июня 2023, 22:05

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Сельчане из Союдлу сочли безрезультатной встречу с главой Гядабейского района и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения все арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей». Среди протестующих есть пострадавшие. В связи с протестной акцией, по данным источника в селе, в административном порядке были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. Сегодня жители села Союдлу Гядабейского района вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей», а также освобождения задержанных на акции 20 июня. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня подписал распоряжение о создании комиссии по изучению ситуации в селе Союдлу Гядабейского района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Кабинета министров страны.

Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. В ее состав вошли также заместители министров здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, сельского хозяйства, заведующий отделом промышленности и энергетики аппарата кабинета министров, начальник государственной службы по вопросам имущества при минэкономики и глава исполнительной власти Гядабейского района.

Комиссии поручено обеспечить проведение мониторингов и оценки сложившейся ситуации на участке свалки в селе Союдлу Гядабейского района. Также комиссии предписано обеспечить изучение обращений граждан в области охраны здоровья жителей и окружающей среды; "По результатам мониторинга и оценки комиссия должна подготовить и представить правительству соответствующие предложения", - подчеркнули в пресс-службе Кабинета министров.

В пресс-службе Минэкологии Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что специалисты ведомства уже выехали в Союдлу для проведения исследований и мониторинга.

Представители протестующих остались недовольны с сегодняшней встречей с главой исполнительной власти Гядабейского района Орханом Мурсаловы, рассказала жительница села Союдлу Сурайа Алиева. "Это был не диалог, а монолог. Глава района только сам выступил, нашим людям не дал высказаться. Ничего определенного он не сказал, лишь обещал, что "будет создана комиссия для изучения наших требований". Нам же нужны реальные решения о прекращении строительства нового озера для стока отходов из месторождения", - отметила Алиева.

По ее словам, сооружение искусственных озер создает проблемы для местных жителей. "Сначала создали одно озеро на месте наших пастбищ. Теперь совсем рядом с селом хотят также на месте пастбищных площадей построить еще одно озеро. Это, с одной стороны лишает нас возможностей для хозяйственной деятельности, поскольку у нас традиционно занимаются животноводством. С другой стороны, водоемы с вредными веществами негативно влияют на окружающую среду, на наше здоровье. В последние годы у нас стали распространяться онкологические и другие заболевания", - сказала Алиева.

Вместе с тем, она отметила, что сегодня строительные работы были приостановлены и селяне приостановили акцию. "Мы приостановили свою акцию. Но мы будем настаивать на выполнении наших требований и на освобождении пяти арестованных на 20 суток селян и снятия штрафа с пожилой женщины. Откуда у нее деньги платить 1500 манатов (900 долларов) штрафа, если пенсия у нее всего 300 манатов (180 долларов)? Говорят, что наши люди не подчинились полиции. Но это не правда. Акция у нас была мирная. Это полиция первой стала применять силу и мы стали выражать возмущение насилию", - подчеркнула Алиева.

Она отметила, что состояние 10 пострадавших в ходе разгона акции 20 июня сегодня улучшилось. "Люди отравились от слезоточивого газа. Некоторые падали, когда полиция разгоняла нас, и получили травмы. Вчера в село приехали бригады скорой помощи - делали уколы отравившимся, наложили повязки тем, кто получил травмы от падений и получили удары резиновой дубинкой. Одну женщину повезли в больницу, там ей оказали помощь и потом выписали", - сказала Алиева.

Одна из пострадавших, пожилая женщина Заргалям Алескерова, сообщила, что отравилась слезоточивым газом. "Они пустили на нас газ, стреляли чем-то под ноги, говорят это были резиновые пули. Я, когда пришла домой, очень плохо почувствовала себя. Все внутренние органы словно выворачивало наизнанку. Мне вызвали скорую, врачи сделали уколы и только через три -четыре часа я немного пришла в себя. Разве так можно обращаться с людьми? Чего мы хотим? Мы хотим жить в здоровой атмосфере, чтобы наши земли, пастбища не отнимали", - сказала Алескерова.

Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП), в ведении которого находятся государственные учреждения здравоохранения Гядабейского района, не ответило на запрос "Кавказского узла" о количестве пострадавших и степени ущерба здоровью..

В Гядабейской центральной районной больнице корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что из села Союдлу 20 июня в учреждение поступила одна пациентка с жалобами на отравление "неизвестным веществом", после оказания помощи она была отпущена на амбулаторное лечение.

В МВД не комментируют информацию о задержанных и сегодняшней акции протеста, представитель ведомства лишь сообщил, что в район отправились сотрудники для проведения расследования.

"На месте проводится расследование командированными сотрудниками МВД. Расследуются все обстоятельства произошедшего, в том числе видео опрыскивания слезоточивого газа в лицо женщины. Сотрудники полиции вынуждены были принять меры, поскольку группа граждан отказывалась подчиняться законным требованиям прекратить вмешательство в строительство искусственного озера", - сказал сотрудник МВД Азербайджана, не подтвердив и не опровергнув сообщения об аресте пяти участников акции и назначении штрафа еще одной протестующей.

В селе Союдлу "действительно существуют экологические проблемы", сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший депутат Милли Меджлиса от Гядабейского района и бывший член парламентской комиссии по экологическим вопросам Назим Бейдемирли. "В бытность депутатом я направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием в Гядабее окружающей среде, растительности, падежом скота у жителей Союдлу. Некоторое время удавалось держать эти вопросы в центре внимания", - рассказал оню

Когда завод был построен, на его территории были созданы специальные бассейны для накапливания сточных вод, возникающих при переработке руды, отметил бывший депутат. "Я участвовал на церемонии открытия завода, на ней присутствовал и глава государства. Руководители завода уверяли, что предприятия никакого ущерба окружающей среде не будет наносить. Однако с течением времени, когда резервуары на территории завода были заполнены, в 2013 году они построили искусственное озеро для вывода сточных вод за пределы завода – на территории, принадлежащей селу Союдлу. Это не было предусмотрено изначально в проекте. Это стало негативно влиять на плодородность окружающей почвы, постепенно пастбищные земли стали приходить в негодность. Планы по строительству нового озера стали, видимо, последней каплей, переполнившей чашу терпения людей и они вышли на протест. Но вместо того, чтобы людей выслушать, против них применили силу. Власти должны прислушаться к населению, иначе если не будут приняты меры, то в селе может произойти экологическая катастрофа", - сказал Бейдемирли.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу Баку. Месторождение «Гядабей» разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году.

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