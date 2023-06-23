Активистка сообщила о новых задержаниях жителей Союдлу

23 июня 2023, 15:00

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Силовики после протестов жителей азербайджанского села Союдлу задержали еще трех человек, сообщила сегодня местная активистка. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу.

21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста, требуя прекратить строительство водоема и освободить задержанных. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия отходов от золоторудного месторождения на окружающую среду, но местных активистов на встречу с ее представителями не пустили. С утра 22 июня полиция ограничила въезд в село, пропуская в Союдлу только людей с местной пропиской. Трех независимых журналистов полицейские заставили покинуть село.

Задержанные не звонили родным и не виделись с ними после заключения под стражу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка из села Союдлу Сурайа Алиева.

"Один из них, Зейналов Захид Али оглу, при задержании получил травмы, его волокли по земле. Вчера [22 июня] в селе были задержаны еще три человека: Достум, Шохрат и Салман Гурбаноглу. Мы не знаем, что с ними", - сказала она.

По ее словам, сегодня в селе ситуация спокойная, новых протестов нет, а строительство водоема приостановлено. "Мы не против государства. Мы требуем, чтобы наши пастбищные земли не отнимали под создание озера для стока вредных вод из золоторудного завода", - пояснила активистка.

В свою очередь глава сельской администрации Наиль Аллахвердиев не подтвердил информацию о новых задержаниях. "У меня нет такой информации. Сейчас в селе все спокойно, люди заняты повседневными делами, хозяйством", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Информацию о новых задержаниях не подтвердил и сотрудник региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов. "В Гядабейский районный отдел полиции из села Союдлу новых задержанных не доставляли", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, ранее задержанные пять человек признаны судом виновными по статье 513 КоАП Азербайджана (нарушение порядка организации и проведения собраний).

Офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у арестованных

Члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток при омбудсмене Азербайджана посетили изолятор временного содержания (ИВС) Гядабейского райотдела полиции, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека.

Они провели конфиденциальные беседы с содержащимися в ИВС людьми, в том числе пятью арестованными участниками протестов в селе Союдлу, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Каждый из принятых был визуально обследован, у них не было жалоб на обращение с ними, обеспечение пищей, условия содержания. Задержанным были разъяснены их права, предоставлены юридические консультации в связи с обращениями о принятых в отношении них судебных решениях", - сообщил офис омбудсмена.

Также представители омбудсмена ознакомились условиями содержания, в частности, с состоянием камер, условиями для соблюдения личной гигиены и санитарной ситуацией, положением дел с медицинским обслуживанием, обеспечением питанием. С руководством ИВС была "проведена беседа и высказаны рекомендации в соответствии с национальным и международным законодательством", говорится в сообщении.

Стремление провластных СМИ к одностороннему освещению событий в Союдлу подверг критике автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Вместо выдвижения примитивных пропагандистских штампов нашим журналистам лучше предложить правительственной комиссии принять меры, прекращающие загрязнение территории ядовитыми производственными отходами. А то я не упаду в шок, если вдруг прочитаю, что в том пруду собирались не ядовитые жидкости, а воды целебного источника для неблагодарных союдлинцев", - написал он 22 июня в своем посте "Убогая пропаганда вокруг конфликта в Союдлю".

Напомним, глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии. 21 июня активист движения Nida Эльмир Аббасов был задержан после того, как раскритиковал действия полиции в отношении участников протестов Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка.

22 июня суд приговорил Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Эльмир Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

В тот же день силовики задержали активиста Гияса Ибрагимова и потребовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу. Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток, сообщили в полиции.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

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