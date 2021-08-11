Гияс Ибрагимов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=HpGsTHJ1u8M

11 августа 2021, 19:22

Гияс Ибрагимов

Отстаивал право иметь собственное мнение – в день обострения вооруженного конфликта в Карабахе публично выступил против войны

Деятельность в 2020 году

27 августа, в день начала Карабахской войны, опубликовал на своей странице Facebook серию постов антивоенного содержания. После публикации этих сообщений был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности 1. Бахруз Самедов, соратник Гияса, считает, что он возможно был единственным человеком, который открыто критиковал войну в интернете.

30 сентября было опубликовано Антивоенное заявление левой азербайджанской молодежи, одним из подписантов которого стал Ибрагимов 2.

В заявлении говорится, что авторы ни в коем случае не поддерживают дальнейшую мобилизацию молодежи страны на бессмысленную войну и считают своей первоочередной задачей – восстановление мирного диалога между сторонами конфликта:

«Мы не видим свое будущее или решение конфликта в дальнейшей военной эскалации и распространении взаимной ненависти. Недавние военные столкновения в Нагорном Карабахе не идут на пользу установлению мира в регионе. Мы даже не хотим представить себе риски быть втянутыми в полномасштабную войну, поскольку понимаем, какие последствия она может иметь для наших обществ и будущих поколений. Мы решительно осуждаем любые шаги, предпринимаемые для затягивания конфликта и углубления ненависти между двумя народами.»

12 октября Гияс опубликовал смонтированные портреты двух юных солдат, армянского и азербайджанского, погибших на войне 3. За эту фотографию он также был вызван в прокуратуру. По словам Гияса, оба вызова на беседу в органы были спровоцированы людьми, которым не нравится высказываемая им антивоенная позиция. В ходе бесед силовики говорили, что в нынешних обстоятельствах озвучивание таких мыслей противоречит государственным интересам 4.

Биография

Родился в Товузе в 1994 году 5.

Учился в Бакинском славянском университете 6.

Живет в Баку.

Профессиональная и общественная деятельность

Участник движения Nida.

В мае 2016 году вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятнике Гейдару Алиеву. 9 мая был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков 7.

В том же году Amnesty International признала Ибрагимова узником совести.

В марте 2019 года был выпущен на свободу в рамках амнистии 8

Примечания

  1. Anti-war activist detained by Azerbaijani security service // OC Media, 28 сентября 2020 года
  2. https://lefteast.org/anti-war-statement-of-azerbaijani-leftist-youth/
  3. https://www.facebook.com/GiyaSol/posts/3222413077869579
  4. «Режим Алиева не принесет мира Карабаху». Интервью с Гиясом Ибрагимовым // Заново, 10 ноября 2020 года
  5. https://www.facebook.com/GiyaSol/about_contact_and_basic_info
  6. Гияс Ибрагимов восстановлен в университете // Зеркало - https://m.zerkalo.az/giyas-ibragimov-vosstanovlen-v-universitete/
  7. В Азербайджане активиста приговорили к 10 годам за граффити на памятнике президента // The Insider, 28 октября 2016 года
  8. https://www.youtube.com/watch?v=YrIWKal-XtY&t=3s

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