Гияс Ибрагимов

11 августа 2021, 19:22

Отстаивал право иметь собственное мнение – в день обострения вооруженного конфликта в Карабахе публично выступил против войны

Деятельность в 2020 году

27 августа, в день начала Карабахской войны, опубликовал на своей странице Facebook серию постов антивоенного содержания. После публикации этих сообщений был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности . Бахруз Самедов, соратник Гияса, считает, что он возможно был единственным человеком, который открыто критиковал войну в интернете.

30 сентября было опубликовано Антивоенное заявление левой азербайджанской молодежи, одним из подписантов которого стал Ибрагимов .

В заявлении говорится, что авторы ни в коем случае не поддерживают дальнейшую мобилизацию молодежи страны на бессмысленную войну и считают своей первоочередной задачей – восстановление мирного диалога между сторонами конфликта:

«Мы не видим свое будущее или решение конфликта в дальнейшей военной эскалации и распространении взаимной ненависти. Недавние военные столкновения в Нагорном Карабахе не идут на пользу установлению мира в регионе. Мы даже не хотим представить себе риски быть втянутыми в полномасштабную войну, поскольку понимаем, какие последствия она может иметь для наших обществ и будущих поколений. Мы решительно осуждаем любые шаги, предпринимаемые для затягивания конфликта и углубления ненависти между двумя народами.»

12 октября Гияс опубликовал смонтированные портреты двух юных солдат, армянского и азербайджанского, погибших на войне . За эту фотографию он также был вызван в прокуратуру. По словам Гияса, оба вызова на беседу в органы были спровоцированы людьми, которым не нравится высказываемая им антивоенная позиция. В ходе бесед силовики говорили, что в нынешних обстоятельствах озвучивание таких мыслей противоречит государственным интересам .

Биография

Родился в Товузе в 1994 году .

Учился в Бакинском славянском университете .

Живет в Баку.

Профессиональная и общественная деятельность

Участник движения Nida.

В мае 2016 году вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятнике Гейдару Алиеву. 9 мая был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков .

В том же году Amnesty International признала Ибрагимова узником совести.

В марте 2019 года был выпущен на свободу в рамках амнистии .

Примечания