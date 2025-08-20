×

Главная   /   Лента новостей
03:50, 20 августа 2025

Введены ограничения на работу аэропорт Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для обеспечения безопасности полетов ограничена работа волгоградского аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа на несколько часов закрывались аэропорты Волгограда, Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта на 04.00 задерживается вылет одного самолета в Москву, а также задерживается прилет одного самолета из Москвы. Указывается, что оба рейса задерживаются на два часа.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

