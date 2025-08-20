Введены ограничения на работу аэропорт Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для обеспечения безопасности полетов ограничена работа волгоградского аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа на несколько часов закрывались аэропорты Волгограда, Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта на 04.00 задерживается вылет одного самолета в Москву, а также задерживается прилет одного самолета из Москвы. Указывается, что оба рейса задерживаются на два часа.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.