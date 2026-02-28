Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО

Роман Слета и Сергей Карабаев убиты в боевых действиях. с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1702 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1700 бойцов из Волгоградской области.

Роман Слета и Сергей Карабаев убиты в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 1702 бойца из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Камышина стало известно 26 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Никита Акишев и Сергей Куренков.

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.