Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

Евгений Подлинев и Олег Еремин из Кумылженского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1700 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1698 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700 Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

27 февраля в хуторе Потаповском прошло прощание с младшим сержантом Евгением Подлиневым, 1983 года рождения, сообщил в своем телеграм-канале глава Кумылженского района.

"Командир огнемётного отделения Подлинев Е.В. погиб 7 января 2025 года при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в публикации.

В этом же сообщении чиновник отметил, что днем ранее в станице Глазуновской был похоронен Олег Ерёмин, 1991 года рождения.

"Командир расчёта гаубичного самоходного орудия, гвардии сержант Ерёмин О.В. погиб 18 февраля при исполнении обязанностей воинской службы в Краматорском районе ДНР", - написал он.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1700 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Кумылженского района стало известно 6 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Андреев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.