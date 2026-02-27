×

16:55, 27 февраля 2026

Малсаг Ужахов вышел на свободу из колонии

Малсаг Ужахов (в центре) на выходе из колонии в Волжском. Скриншот публикации Hamarz Kostoy / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из колонии в Волгоградской области освобожден ингушский общественный деятель, старейшина Малсаг Ужахов, отбывший девятилетний срок по делу лидеров протеста. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года из колонии освободилась Зарифа Саутиева, в феврале 2025 года вышли на свободу Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев. 1 апреля 2025 года был освобожден Исмаил Нальгиев, Саутиева и Нальгиев после освобождения отпраздновали свадьбу. 17 февраля освободились Муса Мальсагов и старейшина Ахмед Барахоев.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

73-летний ингушский политзаключенный Малсаг Ужахов вышел сегодня из колонии, оказавшись на свободе впервые с 2019 года. 

Кадры освобождения Ужахова, который отбывал срок в колонии №12 в Волгоградской области, опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Hamarz Kostoy. Ужахова у колонии встретило около 20 родственников и соратников. 

"Наш старейшина Малсаг Ужахов на свободе", - написал он. 

До заключения Ужахов был председателем Совета тейпов ингушского народа - независимого объединения старейшин, которое требовало возврата прямых выборов главы. Организация была создана в 2016 году как альтернатива провластному совету при главе республики Юнус-Беке Евкурове, отмечает "Фортанга".

Верховный суд Ингушетии в 2020 году ликвидировал Совет тейпов, но Европейский суд по правам человека в январе 2026 года признал это решение незаконным.

На сегодняшний день в колонии остается бывший глава МВД республики Ахмед Погоров, ставший восьмым осужденным по "ингушскому делу", он также получил девятилетний срок. Приговор Погорову, который находился в федеральном розыске и был задержан в феврале 2021 года, вынесли только в ноябре 2025 года. 

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг. Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта, силовики применили силу против протестующих. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Семь лидеров протеста показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Автор: "Кавказский узел"

