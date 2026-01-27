×

Лента новостей
05:56, 27 января 2026

ЕСПЧ признал ликвидацию "Совета тейпов ингушского народа" незаконной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал незаконной ликвидацию в 2020 году "Совета тейпов ингушского народа", а также назначенный в 2019 году штраф ее председателю Мурату Даскиеву.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта 2020 года Верховный суд Ингушетии по иску Минюста вынес решение о ликвидации общественного движения "Совет тейпов ингушского народа", а в июле того же года Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе это решение. В декабре 2020 года правозащитный центр "Мемориал"* подал в ЕСПЧ жалобу в защиту ликвидированного центра. Исполняющий обязанности главы Совета тейпов ингушского народа Мурат Даскиев в 2019 году был оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение "фейковых новостей". Суд признал таковой публикацию на сайте Совета тейпов ингушского народа обращения к депутатам парламента Ингушетии, в которой, в частности, поднималась проблема территориальной принадлежности Пригородного района Северной Осетии. Защита настаивала, что располагает документом, подтверждающим достоверность озвученной Даскиевым информации. Решение о штрафе обжаловано в ЕСПЧ.

Причиной закрытия организации стали "грубые и неоднократные нарушения законодательства", а кроме того, Совет тейпов "допускал вмешательство в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц", постановили суды. Совет тейпов устранил все нарушения, указанные в иске Минюста, но суд их проигнорировал, рассказал адвокат.

Европейский суд по правам человека признал незаконными ликвидацию "Совета тейпов ингушского народа" и административный штраф его председателю Мурату Даскиеву, сообщает 26 января Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские суды допустили чрезмерно широкое толкование законодательства об экстремизме и не оценили соразмерность наказания. Также суд установил, что власти преследовали центр за законное выражение политического мнения, при этом реальных доказательств подстрекательств к насилию нет. В решении говорится о нарушении статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свободы объединений) Европейской конвенции по правам человека. "Совету тейпов ингушского народа" назначена компенсация 7 500 евро. 

Что касается Мурата Даскиева, то ЕСПЧ отметил в его случае нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека, и назначил ему компенсацию в 7 500 евро.

Отметим, что 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали аналитики.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

