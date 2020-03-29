Представители Совета тейпов ингушского народа назвали решение о ликвидации политическим

29 марта 2020, 03:35

Совет тейпов ингушского народа устранил все нарушения, указанные в иске республиканского Минюста о ликвидации организации, доказательства были представлены, но суд их проигнорировал, рассказал адвокат Магомед-Басир Оздоев. Решение о ликвидации - политическое, отметил Мурад Даскиев.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2019 года управление Минюста по Ингушетии обратилось в Верховный суд республики с иском о ликвидации Совета тейпов ингушского народа. Поскольку Минюст ссылался на решения, которые еще не вступили в законную силу, рассмотрение иска было отложено. При этом Совету тейпов было предписано приостановить свою деятельность. 27 марта Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста и постановил ликвидировать совет за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны.

В ходе судебного заседания в Верховном суде Ингушетии 27 марта представители управления Минюста по республике озвучили девять нарушений, из-за которых было решено ликвидировать Совет тейпов ингушского народа, рассказал 28 марта корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед-Басир Оздоев.

«Два нарушения касались устава - истец заявил о несоответствии двух его пунктов нормам закона. Второе – это нарушение гостайны. Третье нарушение касалось тамговых знаков. Среди них есть тамга тейпа Евлоевых, изображенная в числе других на символике Совета тейпов ингушского народа. По мнению истца, эта тамга напоминает фашистскую символику», - пояснил Оздоев.

Он пояснил, что Совет тейпов ингушского народа за день до суда направил в управление Минюста устав с внесенными изменениями. «На суде мы представили доказательства, что отправили устав с изменениями. Мы просили суд о мировом соглашении. Причем эта просьба звучала и ранее на одном из заседаний. Но представители истца отказались от мирового соглашения, заявив, что три-четыре месяца для устранения нарушений были предоставлены», - рассказал адвокат.

Оздоев рассказал, что у адвокатов были трудности, связанные с тем, что руководитель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов находится в СИЗО.

Через год после митинга в Магасе, вылившегося в столкновения силовиков и протестующих, как минимум 30 противников соглашения о границе с Чечней остаются под арестом. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы, в числе которых Малсаг Ужахов – в создании экстремистского сообщества.

«Нужна была его подпись на многих документах, в том числе и доверенностях на адвокатов. Но туда не допускали нотариуса. Исполняющий обязанности руководителя Мурат Даскиев не смог представлять интересы Совета тейпов ингушского народа. В суде сказали, что у него нет высшего юридического образования. У него есть высшее техническое образование. Поэтому он не мог подписывать исковые заявления, другие документы, требуемые для суда», - рассказал Оздоев.

Юристы, представлявшие интересы Совета тейпов ингушского народа, представили свои доводы относительно иска и документальные подтверждения об устранении всех нарушений, добавил Оздоев.

«Мы представили документальные подтверждения об устранении всех нарушений, указанных истцом. Например, управление Минюста потребовало удалить материалы с сайта Совета тейпов ингушского народа, которые содержать гостайну. Мы устранили эти нарушения, предоставили протокол осмотра сайта. Нотариус подтвердил, что все содержимое с сайта удалено, а сам сайт уже не функционирует», - пояснил Басир Оздоев.

По его словам, по каждому пункту претензий Минюста имеются возражения, а четыре ходатайства вовсе были оставлены без рассмотрения.

"В 2018 был еще шариатский суд, что тоже сочли давлением на органы власти. Заявлено, что Совет тейпов препятствует постановлению Конституционного суда по соглашению между Ингушетией и Чечней. Мы спрашивали, каким образом Совет тейпов может препятствовать, через какие рычаги. Сторона обвинения говорила, что через высказывания, видеообращения формировалось у населения негативное мнение по поводу решения Конституционного суда. Но какие именно выступления, указано не было", - отметил он.

Решение Верховного суда Ингушетии будет обжаловано в вышестоящей инстанции, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Мурад Даскиев, который был исполняющим обязанности главы ликвидированного совета.

«Тейпы, входившие в Совет тейпов ингушского народа, вошли в новую организацию - Совет тейпов Республики Ингушетия. Это организация была создана тогда, когда начались попытки ликвидации Совета тейпов ингушского народа. Новую организацию мы регистрировать не будем. Мы собираемся и также обсуждаем существующие в республике проблемы», - рассказал Даскиев.

Он добавил, что в Совет тейпов Республики Ингушетия вошли 140 тейпов, в то время как в ликвидированном Совете тейпов ингушского народа было 112 тейпов. «В работе нового совета принимают участие по одному-два представителя от каждого тейпа. Ничего не изменилось. Только сейчас, пока объявлена нерабочая неделя в связи с распространением коронавируса, мы приостановили наши заседания», - добавил Даскиев.

Мурад Даскиев также руководил незарегистрированной организацией со схожим названием - Совет тейпов Ингушетии. В марте 2020 года на Даскиева было заведено административное дело. По его словам, Минюст счел деятельность Совета тейпов Ингушетии идентичной той, что вел Совет тейпов ингушского народа.

Он заявил, что решение о ликвидации Совета тейпов ингушского народа является политическим. «Мы устали доказывать, что ничего противоправного не делаем. У нас была символика в Совете тейпов ингушского народа – вокруг солярного знака тамги разных тейпов. У нового совета теперь символика с изображением герба без знаков тамги. Мы изменили символику, потому что придрались даже к ней. Тамга Евлоевых, к которой у прокуратуры и Минюста возникли вопросы, существует с древних времен, и мы считаем, что указывать ее в качестве нарушения в числе оснований для ликвидации организации, также неправильно», - заключил Даскиев.