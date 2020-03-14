Демарш ингушей против изменения Конституции активизировал силовиков

14 марта 2020, 15:01

Старейшины тейпа Гагиевых после обращения к Путину с отказом поддержать изменение Конституции получили угрозы от силовиков. На сопредседателя совета тейпов завели административное дело, он связал это с призывом бойкотировать голосование.

Как сообщал "Кавказский узел", представители тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых направили президенту России открытые письма с отказом поддержать поправки в Конституцию. Они объяснили это "отсутствием диалога власти и общества и преследованием граждан страны по политическим мотивам".

11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, его, помимо депутатов Народного собрания Ингушетии, одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

Сопредседатель Совета тейпов сообщил о давлении со стороны силовиков

После появления в интернете открытых писем, силовики возобновили беседы со старейшинами этих тейпов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев.

Он отметил, что, в свою очередь, разместил на сайте организации призыв бойкотировать общенародное голосование, после чего на него завели административное дело. "Я уже со счета сбился, сколько таких нарушений на счету представителей Совета тейпов с осени 2018 года, когда начались митинги. Ведь и нарушений серьезных нет - так, выискивают блох, лишь бы прицепиться да оштрафовать", - посетовал Даскиев.

Он пояснил, что не против решения общественно важных вопросов путем голосования, но считает неуместными подобные мероприятия в конкретной ситуации, сложившейся в республике. "В нашей республике как не было, так и нет никакого диалога с властью, при решении жизненно важных вопросов игнорируется мнение народа. А те, кто открыто выражает свое мнение, недовольство существующим положением - а это гражданские активисты и общественные деятели, - те преследуются по политическим мотивам, многие находятся за решеткой и неизвестно, когда выйдут. Сказал я также, что учитывая создавшееся положение, народ Ингушетии считает невозможным участие в общероссийском голосовании по поправкам Конституции РФ. Поэтому просил обратить внимание на наши проблемы", - пересказал текст своего обращения Мурад Даскиев. Он добавил, что "внимание обратили, только совсем другие люди".

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе, которое вызвало волну протестов в Ингушетии. СИловики отреагировали на это массовыми арестами. По подсчетам "Кавказского узла", после митинга в Магасе в марте 2019 года минимум 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

О возбуждении административного дела Даскиеву сообщили в прокуратуре. "Придрались к тому, что деятельность Совета тейпов Республики Ингушетия идентична той деятельности, которую проводила организация Совет тейпов ингушского народа, работа которой была приостановлена Минюстом РФ по Ингушетии в 2019 году. Также в прокуратуре как нарушение отметили, что и руководство организации осталось тем же, да и адрес не изменился. Такое вот административное нарушение. Я сказал прокурору, что тогда такое же дело об административном нарушении нужно возбудить и в отношении руководства ФСБ РФ, потому что они работают в здании на Лубянке, где в разное время были такие организации, как Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), ОГПУ, НКВД, КГБ. И все они осуществляли идентичную деятельность, с некоторыми отклонениями, согласно существующему времени", - рассказал Мурад Даскиев.

Он добавил, что административное дело передано в мировой суд.

В октябре 2019 года управление Минюста по Ингушетии потребовало в Верховном суде республики ликвидировать Совет тейпов ингушского народа, но добился лишь приостановки деятельности этой организации. Руководство Совета тейпов настаивает на то, что выполняет это решение, однако 5 марта было оштрафовано за невыполнение требование Минюста.

Бойкот не будет всеобщим, считают представители трех тейпов

Адам, представитель одного из самых влиятельных тейпов Ингушетии, рода Оздоевых, считает, что демарш его однотейповцев был нужен, несмотря на то, что повлиять на принятие поправок к Конституции это не может. "То, что старейшины, авторитетные люди нашего тейпа приняли такое решение, думаю, правильный шаг. Ингуши делали все, чтобы власть повернулась к нам лицом, старались мирным путем донести до власти все наши проблемы. А что в ответ? Пересажали всех, кто желал одного – справедливости. Но что-то же делать надо! Капля камень долбит. Может, этот отказ идти голосовать как раз то, что нужно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В тейпе Бековых найдутся те, кто, поддерживая бойкот на словах, примут участие в голосовании, предположил житель Ингушетии Иса Беков. "Это будут госслужащие, те, кто не хочет потерять работу и доходное место. Другое дело, как там в кабине они себя поведут: проголосуют за поправки или против?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иса Беков отметил, что недовольство жителей республики вызывает не только преследование противников соглашения о границе с Чечней. "Основная причина - это невыполнение закона «О реабилитации репрессированных народов». Не созданы условия для того, чтобы закон заработал, чтобы люди вернулись в места их прежнего проживания, в свои дома", - считает он.

9 ноября 2019 года члены Совета ингушских тейпов на съезде в Назрани приняли резолюцию, в которой, в частности, потребовали от федеральных и республиканских властей пересмотреть вопрос принадлежности Пригородного района Северной Осетии. Конституция России в действующей редакции разрешает менять границы регионов лишь по взаимному согласию, это мешает "территориальной реабилитации" репрессированного ингушского народа, заявило реготделение "Ассоциации юристов России", предложив соответствующие поправки в Основной закон.

Содержание конституционных поправок также вызывает критику. "Государствообразующий народ – русский. А какое место Конституция выделяет нам, малым народам? Что мы образуем в этой стране? 250 лет назад ингуши присоединились к России. В надежде, что государство гарантирует сохранение их земли, территории, языка, культуры. Поэтому и приняли подданство России. А в итоге за верную службу отобрали Пригородный район и отторгли 15% территории Ингушетии в пользу Чечни. Так за какую Конституцию и за какие поправки нам предлагают голосовать?" – возмутился Иса Беков.

Поправка о государствообразующем народе вызвала акцию протеста в Нальчике и критику со стороны ученых на Северном Кавказе - в частности, сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (КБИГИ), Адыгейского госинститута гуманитарных исследований, Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. На "Кавказском узле" размещен полный текст протестного заявления сотрудников КБИГИ.

Представитель тейпа Гагиевых также выразил сомнение, что все его сородичи присоединятся к бойкоту. "Дело сугубо добровольное. Люди меняются в зависимости от возраста. А чаще всего, в зависимости от занимаемых кресел. Сколько дебатов было в дни митинга и потом, когда многие депутаты парламента доказывали, что их подписи в документе об отторжении земель в пользу Чечни были подделаны, а они всегда за народ, за свою Ингушетию. Однако на внеочередном заседании парламента все единогласно проголосовали за закон о поправках в Конституцию", - отметил он

Житель Ингушетии подтвердил, что после того, как письмо в адрес Путина появилось в интернете, активистов тейпа Гаьги стали приглашать силовики. "Давали недвусмысленно понять, что не все камеры в СИЗО заняты. Для одних такие угрозы привычны, другие призадумаются – продолжать бойкот против власти или нет. А то ведь можно и работу потерять. Конечно, многие поступят так, как скажет старший в семье. Но даже в самой патриархальной семье бывают такие, кто может ослушаться старшего и поступить по-своему", - сказал Гагиев корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов согласен с тем, что не стоит ожидать бойкота голосования со стороны всех представителей трех тейпов. "Если ты представитель какого-то тейпа и для себя считаешь важным его решение, ты его придерживаешься. Если ты считаешь, что то или иное решение противоречит твоим жизненным устоям, ты его игнорируешь. Это твой личный выбор. Решение тейпа важно, но это не значит, что все будут его соблюдать", - пояснил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что бывают случаи, когда на Совете тейпов принимается жизненно важное решение, и противники таких решений становятся изгоями.

Он предположил, что ввиду ограниченности административного ресурса власти могут прибегнуть к силовому. "Единственный противовес, который заставляет человека принимать иное решение, чем то, которое принял Совет тейпов – это финансовый вопрос. Там, где большинство людей не зависит от бюджетной сферы, где огромная безработица, там влияние чиновников минимальное, влияние тейпов намного больше, и быть частью тейпов намного важнее. На безработных не могут повлиять чиновники. И тогда власть начинает использовать силовой ресурс", - добавил Магомед Муцольгов.

Ингушетия традиционно занимает нижнюю строчку рейтинга по уровню безработицы в регионах России. По данным Росстата на конец 2019 года, в Ингушетии не работает 26,3% трудоспособного населения.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".