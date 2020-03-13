Башня Согласия в столице Ингушетии Магас. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

13 марта 2020, 18:01

Три ингушских тейпа объявили о бойкоте голосования по конституционным поправкам

Соглашение о границе Ингушетии и Чечни было заключено вопреки протестам активистов, объяснили представители тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых свой отказ от участия в общероссийском голосовании по конституционным поправкам. Эти заявления прозвучали 12 марта на фоне единогласного одобрения законопроекта о поправках в парламенте республики.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, а 12 марта за него проголосовали депутаты региональных парламентов Калмыкии, Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Волгоградской и Астраханской областей. Голосование прошло на фоне акций протеста активистов в Нальчике, Волгограде и Элисте.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля. Предложение о внесении в Конституцию понятий "государствообразующий народ" и "язык государствообразующего народа" вызвало критику со стороны ученых на Северном Кавказе. Поправка о государствообразующем народе грозит превращением федерации в унитарное государство, согласились опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно проголосовали за законопроект о поправке в Конституцию, сообщила 12 марта пресс-служба республиканского парламента.

"В обсуждении указанного законопроекта приняли участие 28 депутатов из 31 действующих. Трое депутатов отсутствовали по уважительной причине, один из которых находится в тяжёлом состоянии в одной из клиник Краснодарского края. После краткого обсуждения депутаты единогласно приняли постановление об одобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Народного собрания.

На "Кавказском узле" опубликован полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Совет тейпа Оздоевых, одного из наиболее влиятельных тейпов Ингушетии, адресовал президенту России открытое письмо с отказом поддержать поправки в Конституцию, сообщило 12 марта издание Deutsche Welle.

Авторы обращения напомнили о демаркации границы между Чечней и Ингушетией и последовавшими за этим акциями протеста в Ингушетии, которые привели к уголовному преследованию активистов. Совет тейпа Оздоевых предположил, что "предлагаемые поправки в Конституцию РФ не направлены на восстановление нарушенных прав ингушского народа", поэтому "нет смысла" участвовать в голосовании, проинформировало издание.

Аналогичные открытые письма президенту направили ингушские тейпы Бековых и Гагиевых, сообщил 12 марта сайт "ФортангаОрг". В частности, тейп Бековых счел нецелесообразным участие своих представителей в общероссийском голосовании в условиях "отсутствия диалога власти и общества и преследования граждан страны по политическим мотивам", также напомнив, что соглашение о границе с Чечней было принято на фоне акций протеста активистов, следует из публикации.

На сайте опубликовано также открытое письмо совета тейпа Оздоевых. "Ингушский народ крайне возмущен произволом властей в отношении его прав и законных интересов. Новое руководство Республики демонстративно игнорирует общественность республики. Никакого диалога между властью и народом не происходит. Создается впечатление, что игнорирование воли и прав ингушского народа является главной задачей федеральных и региональных властей. [...] Доводим до Вашего сведения, что один из самых многочисленных родов Ингушетии – род Оздоевых, не намерен участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ", - говорится в нем.

Заявление тейпа Гагиевых размещено в тот же день на странице "ФортангаORG" в Facebook. Совет тейпа Гагиевых также указал, что соглашение о границе было заключено вопреки протестам активистов. "А те, кто осмелился выступить против такого решения, арестованы и год находятся под стражей. При таких обстоятельствах представители тейпа Гагиевых доводят до вашего сведения, что не будут участвовать в этом голосовании и поддерживать поправки к Конституции", - говорится в тексте обращения к президенту.

Под публикацией, по состоянию на 18.00 мск 13 марта, размещено 14 комментариев. Авторы части из них одобрили заявление тейпа. "Мужчины! Брависсимо!" – написал, в частности, Шамиль Ахмедов. "Ингуши, как всегда, на высоте!" - согласился Асхаб Озиев.

Галина Матвиенко в свою очередь подвергла сомнению целесообразность демонстративного бойкота. "Пусть просто пойдут и проголосуют против. Это будет только плюс к бойкоту", - написала она.

Примечание:

"Астраханские депутаты объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию", "Участники одиночных пикетов в Нальчике пояснили несогласие с поправками в Конституцию", "Пикетчики в Волгограде потребовали провести референдум по поправкам в Конституцию".

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