Поправка о государствообразующем народе поставила под вопрос принцип федерализма

12 марта 2020, 20:37

Внесение в Конституцию понятия "государствообразующий народ" является шагом к превращению России в унитарное государство, заявил политический обозреватель Магомед Магомедов. Нововведение приведет к росту сепаратистских настроений, предположил кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Поправка заденет национальные чувства, но иных последствий иметь не будет, считает политолог Борис Макаренко.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, а сегодня за него проголосовали депутаты региональных парламентов четырех национальных республик - Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, - а также Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Вышедшие сегодня на пикет калмыцкие активисты высказали опасение, что в результате изменения Конституции формально федеративное государство станет централизованным и де юре.

Предложение о внесении в Конституцию понятий "государствообразующий народ" и "язык государствообразующего народа" вызвало критику со стороны ученых на Северном Кавказе. "Кавказским узлом" опубликован полный текст заявления 13 сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, которые заявили, что конституционное положение о "государствообразующем народе" лишит государственной защиты все остальные народы. Деление на государствообразующий народ и иные народы неуместны как на федеральном, так и на локальном уровнях, поскольку большинство народов России живут не в диаспоре, а на своей земле, заявил адыгейский историк Самир Хотко. Понятие "государствообразующего народа" открывает ящик Пандоры, создавая риск введения подобного статуса одного народа в регионах, указал руководитель общественной организации "Аух" Ханпаша Султанбиев.

Поправка о государствообразующем народе является первым шагом к форматированию из федерации унитарного государства, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"До сих пор в Конституции был прописан принцип федерации, согласно которому различные территориальные формирования со своими национальностями, политикой, языками создали одно мощное государство. Каждый субъект обладал равными правами и обязанностями, несмотря на разделения на края, области и республики. С введением понятия «государствообразующая нация» меняется принцип работы государства – это уже не союз самостоятельных образований, а национальность, вокруг которой собрались регионы. Теряется сам смысл формирования федерации, происходит отказ учитывать особенности различных регионов, которые учитывались даже в период СССР и Российской империи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

По его мнению, новое положение Конституции может быть использовано радикалами и экстремистами для дестабилизации ситуации. "Это очевидная вещь. Вопросы, связанные с правами человека и распределением бюджетных средств, распределением должностей теперь будут рассматриваться через призму государствообразующей нации. Это вызовет ответную реакцию", - пояснил Магомед Магомедов.

Закрепление в Конституции положения о государствообразующем народе добавит напряжения на Северном Кавказе, этим могут воспользоваться для распространения сепаратистских взглядов, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Это уже происходит. Причем пропагандисты даже не утруждаются комментировать и анализировать ситуацию, лишь говоря: ну вот, ребята, вы теперь «недолюди», вы второсортные, второстепенные. Хватает одной фразы, никакой аналитики. Это настолько серьезный аргумент, что даже утруждаться не надо", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что военного конфликта ожидать не стоит, но произойдет "дальнейшее отчуждение" кавказских народов от федерального центра. "Третьей чеченской войны не будет – понятно, что там устойчивая конфигурация. Но модель может привести к неожиданным последствиям – в частности, к высокому уровню радикализма и его дальнейшему росту. Не знаю, какие мотивы у людей, принимающих подобные решения, но они усиливают ощущение отчуждения у кавказцев. Рост радикализма вполне возможен на этом фоне. Серьезные последствия будут в том плане, что люди будут обособляться в этнических республиках. Это очень плохо для задач, которые ставятся российскими властями официально. Вместо консолидации может получить фрагментацию российского народа", - заключил Ахмет Ярлыкапов.

20 января Владимир Путин предложил изложить статью 68 Конституции России в такой редакции (дополнение выделено полужирным шрифтом): "1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Нововведение не будет иметь серьезных последствий, заявил председатель правления Центра политических технологий, директор общественно-политических программ Института современного развития Борис Макаренко. "От одной фразы в Конституции в реальной жизни русского и других народов мало что изменится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом политолог раскритиковал понятие "государствообразующего народа". Российские власти пережили "парад суверенитетов" 1980-1990 годов с "не самыми страшными издержками", и затем посчитали, что проблема национальных чувств и сепаратистских настроений решена навсегда, указал Макаренко. "В СССР никого не смущало, что Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки не кто иная, как Великая Русь. Именно Русь. Сегодня же - государствообразующий русский народ со своим языком. Власти не мытьем, так катаньем пытаются над всеми приподнять статус «русскости». Это вызовет реакцию там, где наиболее обострены этнические чувства. На мой взгляд, новые прописи в Конституции никакой позитивной проблемы не решает, а реакцию порождают", - заключил он.

Во времена Советского Союза в республиках Кавказа через различные образовательные и культурные программы взращивались национальные чувства, однако они всегда оставались "вегетарианскими"; нынешние поправки в Конституцию вызывают куда более сильные чувства, считает Борис Макаренко. "Хитрость советской политики заключалась в том, что поощрялось наличие национальной идентичности - язык, культура, история, - но до определенных пределов, пока все это не уходило в политику. В этом есть главное отличие современности и СССР", - отметил Макаренко.

Отметим, что ранее, в июле 2018 года Госдума, приняла поправки к закону "Об образовании", которые предполагают изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект также возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов. Подробнее об этом говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пять фактов про новый закон о родных языках".