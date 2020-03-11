Поправка о государствообразующем народе столкнулась с критикой на Северном Кавказе

11 марта 2020, 05:58

Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию России, включая определение русского языка как "языка государствообразующего народа". Градация на государствообразующий и иные народы неуместна и ведет к сегрегации населения, считают адыгейский историк Самир Хотко и его коллега из Дагестана Махач Мусаев. Такая норма в Конституции ошибочна и может привести к раздору, полагает руководитель общественной организации "Аух" Ханпаша Султанбиев.

Как информировал "Кавказский узел", 13 сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований раскритиковали поправки в Конституцию России за формулировки о поддержке соотечественников и государствообразующем народе. Положение о "государствообразующем народе" в Конституции России лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, уверены противники внесения поправок.

"Неприемлемой, противоречащей духу федерализма, принципам прав и свобод человека, праву народов на самоопределение, зафиксированным в действующем Основном законе страны, является попытка учреждения единственного "государствообразующего народа" РФ. Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", - говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

10 марта Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию России, которые включены для принятия в третьем, окончательном, чтении в повестку дня сессии парламента, запланированной на сегодня, 11 марта. В числе других поправок в Основной закон страны одобрено и включение в Конституцию понятия государствообразующего народа, следует из информации на сайте Госдумы.

Согласно одобренной депутатами Госдумы поправке, статью 68 Конституции России предлагается изложить в новой редакции: "1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития". Автором этой поправки является президент Владимир Путин.

Отдельно данная поправка на пленарном заседании 10 марта депутатами не обсуждалась, уточняет "Коммерсант".

Рассуждения о "государствообразующем народе" - тревожный симптом

Внесение в Конституцию понятия "государствообразующий народ" является тревожным симптомом в развитии страны, считает главный научный сотрудник отдела этнологии Адыгейского государственного института гуманитарных исследований, доктор исторических наук Самир Хотко. "Исторические и этнографические реальности или предпочтения, или видения отдельных людей на определенном этапе вообще не нужно прописывать в Основном законе" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хотко, существуют некие быстро меняющиеся представления, которые настойчиво озвучиваются на различных конференциях и других публичных встречах. "В частности, в результате таких мероприятий утверждение, что "русский народ - государствообразующий", стало привычным. Хотя само понятие "народ" весьма аморфное. Социологи особенно полюбили говорить о "государствообразующем народе". Потом подхватила пресса. И вот появились люди, которые предложили это записать в закон", - пояснил он.

Ученый уверен, что не стоит прописывать само понятие государствообразующего народа. "Потому что сразу получается деление населения. Даже если и делаются оговорки о равноправии народов и т.п., но с внесением понятия "государствообразующий" происходит сегрегация. Для правового развития государства это крайне нежелательно", - считает он.

Кроме того, большинство народов России, в том числе адыги, живут не в диаспоре, а на своей земле, указал Хотко. "В состав Российского государства народы пришли не с пустыми руками, пришли со своей территорией, со своей культурой, со своими традициями государственности и права. Все народы созидали государство совместно с русским народом. Градации на государствообразующий народ и иные народы неуместны, как на федеральном, так и на локальном уровнях. Понятно, что, к примеру, Республика Адыгея или Краснодарский край исторически складывались тем или иным путем. Но и на локальном уровне не нужно указывать, что кто-то внутри является государствообразующим", - полагает он.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Не стоит наделять особым статусом один народ

В ученом сообществе Дагестана имеются различные точки зрения по поводу изменений в Конституцию, касающихся введения понятия "государствообразующий народ", но многие дагестанские ученые-гуманитарии считают это лишней нормой в Основном законе страны, сообщил "Кавказскому узлу" директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Махач Мусаев.

"Если речь идет о том, что только один народ является государствообразующим, то остальные кто? <...> или, может, просто второго сорта?" - сказал он.

По его мнению, если на государственном уровне принята парадигма о неуказании этнической принадлежности, то этого нужно придерживаться и далее. "В паспортах отменили указание национальности. С введением государствообразующего статуса нужно ли будет ввести указание на то, что данный человек из государствообразующего народа?" - задается вопросом дагестанский ученый.

По его словам, часть ученого сообщества в республике считает, что новая норма в Конституции не изменит реальности, однако есть и "крайне альтернативные точки зрения" о том, что после введения этой нормы речь пойдет о насильственной русификации. «В целом на сегодня непонятно, для чего вносятся эти поправки о народе и языке. Конституция сама по себе была вполне достаточной и не мешала, к примеру, выстраивать как того надо «вертикаль власти», - отметил Мусаев.

Обращения от лица дагестанского ученого сообщества относительно поправок в Конституцию вряд ли последуют, полагает он. "Обращений не делали, и вряд ли они будут. Да по большому счету это лишено смысла в современной ситуации", - пояснил историк.

Какие народы станут государствообразующими в республиках?

Руководитель общественной организации "Аух" Ханпаша Султанбиев заявил "Кавказскому узлу", что внимательно наблюдал за обсуждением поправки о включении в Конституцию понятия "государствообразующего народа", и считает, что она открывает ящик Пандоры, создавая риск введения подобного статуса одного народа в регионах.

"В Дагестане, к примеру, 30 народов. И кто будет государствообразующим? Здесь или в других регионах на этот статус будут претендовать те народы, чья численность больше", - полагает он.

По его мнению, эта формулировка является ошибочной и ничего кроме раздора не принесёт. "Народы Северного Кавказа уже долго в составе России, и их роль в истории её значительна. Во всех войнах участвовали, защищали Россию как её граждане. С этим статусом [государствообразующего народа] пошли на поводу у националистов", - считает Султанбиев.

Депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Поправка в Конституцию о государствообразующем народе укладывается в логику уже принятых изменений в изучении родных языков как факультативных, полагает Султанбиев.

"Это неправильно. Ребенок должен изучать свой родной язык. Без знания своего языка человек не будет любить малую родину и не будет патриотом большой родины", - уверен он.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

В Федеральной лезгинской национально-культурной автономии отказались прокомментировать "Кавказскому узлу" внесение в Конституцию поправки о государствообразующем народе.