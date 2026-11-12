Власти Нальчика отчитались о подаче тепла в многоэтажки после аварии

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Отопление возобновлено в примерно 50 многоэтажках, заявил мэр столицы Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября отключение теплоснабжения затронуло "порядка 50 многоквартирных домов", расположенных на улицах Ашурова, Ингушской, Кадырова.

Подача тепла в многоквартирные дома в столице Кабардино-Балкарии возобновлена. Об этом сообщили в администрации города Нальчика.

"Аварийно-ремонтные работы на тепловой сети котельной "Искож-2" завершены в 03.00 мск. Подача отопления восстановлена в полном объеме. Система работает в штатном режиме", - цитирует ТАСС мэра Нальчика Азаматгерия Ашхотова.

Специалисты заменили поврежденный участок тепловой сети, уточнил «Коммерсант-Кавказ».

Напомним, что нальчане регулярно указывали чиновникам на нерешенную проблему с отоплением. Управляющая компания не принимает мер для решения проблемы с отоплением в доме на улице Эльбрусской в Нальчике, несмотря на обращения жильцов с 15 октября, люди мерзнут, дети болеют, написал в соцсети в начале ноября местный житель.

19 октября нальчане пожаловались, что батареи в их квартирах остаются холодными, хотя власти объявили о начале отопительного сезона с 15 октября. Горожане рассказали о сырости в квартирах и пожаловались, что часто простывают. Ранее, 3 октября, жители Нальчика призвали чиновников начать подачу тепла в дома, школы и детские сады, указав, что из-за холода болеют взрослые и дети.