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14:26, 3 ноября 2026

Нальчане указали чиновникам на нерешенную проблему с отоплением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управляющая компания не принимает мер для решения проблемы с отоплением в доме на улице Эльбрусской в Нальчике, несмотря на обращения жильцов с 15 октября, люди мерзнут, дети болеют, пожаловался в соцсети местный житель. Другие нальчане, комментируя его жалобу, также сообщили об отсутствии тепла в своих домах и раскритиковали работу чиновников.

Как информировал "Кавказский узел", 19 октября нальчане пожаловались, что батареи в их квартирах остаются холодными, хотя власти объявили о начале отопительного сезона с 15 октября. Горожане рассказали о сырости в квартирах и пожаловались, что часто протывают. Ранее, 3 октября, жители Нальчика призвали чиновников начать подачу тепла в дома, школы и детские сады, указав, что из-за холода болеют взрослые и дети.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике переменная облачность, температура воздуха составляет +17 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 4 ноября также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +9 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

По словам жителя дома №1б на улице Эльбрусской в Нальчике, во втором подъезде с первого по девятый этаж нет отопления. Собственники квартир с 15 октября неоднократно обращались в управляющую компанию, однако проблема остается нерешенной.

"Люди мерзнут, дети болеют. Просьба к администрации Нальчика обратить внимание на эту ситуацию", – сказано в обращении жителя, опубликованном 2 ноября в Instagram*-паблике goloskbr.

На 14.20 мск 3 ноября этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 194 тыс. пользователей, набрал 92 отметки "Нравится" и 12 комментариев.

Другие нальчане в комментариях также пожаловались на отсутствие тепла в своих домах и трудности, которые холод создает для семей с детьми и пожилыми родственниками. "Тырныаузский проезд, 12, один день было тепло только, ужас, что в этом году происходит", – написала fatima_shogenova1.

"На Гагарина, 18/2, с первого по четвертый этаж нет тепла. И никто не собирается решать эту проблему. За что мы круглый год платим, только не знаю", – отметила lidiia66856.

"У нас уже страх наступления осени и зимы, страх, что не будет отопления. Год от года все хуже и хуже. Индивидуальное отопление было бы выходом из сложного положения. У нас в семье маленькие дети, пожилые родители, очень устали", – указал пользователь marico0703.

Участники обсуждения раскритиковали работу управляющей компании и предложили добиваться компенсации через суд. "Эта управляющая компания – чья-то частная лавочка, ответственности никакой. Друг к другу отправляют. Как жить людям в холоде, что за беспредел…" – написала zaika_mazaika_123.

"Я бы на месте этих людей подала в суд и взыскала моральный вред. Полмесяца без отопления живут. Сами бы пожили наши власти без отопления хотя бы один день", – добавила она в другом комментарии.

"Управляющая компания – одно название. Никакого обслуживания они не проводят. Кругом грязь и разруха. Только обещания, сплошной обман", – заявила natalynalty.

На 14.20 мск 3 ноября на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалобы жителей дома №1б на улице Эльбрусской на отсутствие отопления.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии периодически сталкиваются с проблемами теплоснабжения. Так, 21 октября текущего года житель Чегема пожаловался в соцсети, что батареи остаются холодными после объявленного начала отопительного сезона. В комментариях жители Нарткалы, Майского и Прохладненского района также сообщили об отсутствии тепла, в том числе в школах и детсадах.

10 февраля жители Нальчика рассказали, что после аварии на водопроводе и отключения воды и отопления были вынуждены обогревать квартиры электроприборами, а некоторые семьи с детьми временно переехали к родственникам.

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Автор: "Кавказский узел"

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