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12:49, 1 ноября 2026

Нальчане указали чиновникам на нерешенную проблему с разбитыми улицами

Улица Кабардинская в Нальчике. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/DfBre6uDAAZ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезжая часть улицы Кабардинской в нальчикском микрорайоне Искож разбита, и из-за грязи и луж по ней невозможно пройти, пожаловался в соцсети местный житель. Другие нальчане, комментируя его жалобу, указали, что чиновники неоднократно обещали решить проблему с разбитыми дорогами, однако они продолжают оставаться в неудовлетворительном состоянии; в качестве примера они привели улицу Щаденко.

Один из жителей Нальчика снял на видео дорогу возле дома №228 на улице Кабардинской в микрорайоне Искож, где он живет. Съемка велась в дождь: на дороге нет асфальта, показаны лужи и грязь.

"Ужасная дорога в Искоже, Кабардинская, 228. Невозможно пройти", – написал нальчанин, жалобу которого 30 октября опубликовал Instagram*-паблик goloskbr.

На 12.40 мск 1 ноября это видео в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 194 тысяч пользователей, набрало 169 отметок "Нравится" и 30 комментариев.

Нальчане в комментариях рассказали о давних проблемах с дорогами в Искоже и пожаловались на состояние других улиц города. "Мне 5 лет было, когда родители квартиру на Искоже получили. И общаг по Ингушской ещё в помине не было. Только котлованы под первые копали. Шли дожди долго, и в котлованах вода наполовину стояла. Мальчишки сколотили плот и плавали, а мы, мелкота, на берегу завидовали. А грязи, да, полно было, как на этом видео", – написал 07kamin.

"Не только в Искоже, и у нас на Щаденко то же самое", – отметила rita.kbr.

"В закоулках это ужас! Что творится? Главные дороги с горем пополам сделали", – указала marina2526218.

Другие комментаторы раскритиковали власти и застройщиков за отсутствие благоустройства и напомнили о неисполненном обещании сделать дорогу. "Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обещал сделать дорогу, но так и не видно эту дорогу", – отметил ozrorystamik.

"Это вообще-то нарушение закона. Когда сдают дом, с ним вместе должны сдавать полностью оборудованный двор! С асфальтом и детской площадкой и местами для машин! А нашим все равно", – заявил dragon_641912.

"Надеюсь, это временно, хотя с нашими застройщиками всего можно ожидать", – написал deni_tornado.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на разбитые и затопленные улицы, а также на затянувшийся ремонт дорог. Так, 24 октября текущего года местный житель пожаловался, что на улице Шевцова около месяца остаются траншеи после начала коммунальных работ. По его словам, после укладки новых труб улицу затопило водой, а последствия работ затронули также улицы Крылова и Тельмана.

10 сентября 2024 года нальчанин пожаловался, что магистральную улицу Темрюка Идарова ремонтируют с февраля, при этом техника и рабочие подолгу простаивают. Из-за затянувшихся работ на этой и соседних улицах возникали большие пробки, которые усилились после начала учебного года. Еще 7 июня 2021 года жители Нальчика жаловались на регулярные подтопления Осетинской и других улиц после дождей. Вода скрывала ямы на проезжей части, а автомобили ехали по затопленной дороге, погружаясь в воду почти до середины колес. Горожане отмечали, что годами просят решить проблему, но жалобы повторяются после дождей, а ситуация не меняется.

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Автор: "Кавказский узел"

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