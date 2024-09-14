Затянувшийся ремонт магистральной улицы рассердил нальчан

14 сентября 2024, 09:43

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Рабочие уже полгода ремонтируют улицу Темрюка Идарова в Нальчике, которая является магистральной, и после начала учебного года на этой улице, а также на соседних, образовываются большие пробки, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников за плохую организацию ремонтных работ.

Улица Темрюка Идарова в Нальчике является частью трассы Р-217 "Кавказ", которая проходит через город. По ней местные жители ездят домой, на работу и учёбу, а также добираются до автовокзала и аэропорта. Интенсивность движения по улице Идарова высокая – более 30 тысяч машин в сутки, сообщается на сайте "Росавтодора".

Жалоба одного из местных жителей на затянувшийся ремонт улицы Идарова в Нальчике опубликовал 10 сентября Instagram*-паблик goloskbr.

"С февраля делают эту улицу – главную улицу, главную артерию Нальчика. Участок, протяженностью 500 метров, ремонтируют месяц, а то и больше. Техника и люди, в основном, стоят. То, что происходит на этой и близлежащих улицах, это просто катастрофа", – возмутился нальчанин.

Из-за затянувшегося ремонта улицы Идарова утром и вечером на этой улице и на соседних возникают большие пробки. После начала учебного года они стали еще больше, добавил он.

Этот пост в Instagram*-паблике, на который подписаны около 169 тысяч пользователей, на 09.40 мск 19 сентября набрал 309 отметок "нравится" и 71 комментарий.

"Просто ужас, возмутительно! Стояли в пробке на Идарова 35 минут – от Суворова до Кирова", – пожаловалась marja_pshuk_marshenk_.

"Нормальная дорога была. Не понимаю, зачем каждый год снимать [асфальт] и заново ремонтировать улицу? Лучше бы Отарова отремонтировали", – отметил пользователь black_sky_07_____.

"Техника стоит там каждый день, но рабочих не видно. Каждый день пробки, пыль, а конца и нет. Раскапывают одновременно в 20 местах, и тянется это по полгода. Такие работы должны проводиться ночью и в темпе", – отметила zaretaabbasoba.

"А где стоит техника? По-моему, все перекрестки перекопали и оставили", – написала __zarina_07_______.

"Когда вообще ведутся работы, где рабочие? Нет рабочих. Почему администрация не проводит проверок? Мы живём по улице Тырныазский проезд и за нашим домом "авторалли" – дети не могут дойти до школы. Безобразие", – возмутилась emma_70707.

"Это кошмар! Невозможно проехать ни утром, ни вечером. Просто слов нет! Когда чиновники начнут уважать свой народ?" – задалась вопросом karina_kardanova2306.

"Действительно сколько наблюдаю, техника просто стоит, ничего не делается", – указал пользователь imeni9350.

"Это какой-то ужас! Техника стоит, а рабочих не видать", – отметила также ma.ryana626.

На 09.40 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб горожан на затянувшийся ремонт улицы Идарова.

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