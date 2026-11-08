Волгоградцы пожаловались на отсутствие отопления

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Жители дома в Красноармейском районе Волгограда записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, заявив что к 8 ноября у них отсутствует отопление. Многочисленные звонки в управляющую компанию, по словам горожан, остаются без ответов.

Жильцы аварийных и ветхих домов в Волгограде и Волгоградской области неоднократно жаловались на затягивание расселения и тяжелые бытовые условия. Так, в марте 2026 года жильцы общежития в поселке Веселая Балка, признанного аварийным еще в 2019 году, сообщили, что обещанное на 2025 год переселение приостановлено. Оставшиеся в здании семьи с детьми жили без отопления и коммунальных услуг, с протекающей крышей и плесенью на стенах.

Жильцы дома №16 по улице Российская в Красноармейском районе Волгограда заявили об отсутствии отопления с начала отопительного сезона. По их словам, подачи тепла в дом они добиваются с 20 октября. Но управляющая компания никаких ответов на жалобы не дает и сроков решения проблемы не называет.

Горожане записали выдеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Новости Волгограда", насчитывающий более 132 тысяч подписчиков. К 23.00 мск публикация набрала более 5 тысяч просмотров.

"По состоянию на 8 ноября проблема не решена, жители вынуждены находиться в холодных квартирах, при этом понятной информации о причинах отсутствия тепла, проводимых работах и сроках восстановления отопления мы не получаем. Ранее мы неоднократно обращались в управляющую компанию, однако наши обращения оставались без должного внимания, конкретная информация о том, принимаются ли меры, и, когда будет восстановлено отопление, нам не предоставлена", - говорят собравшиеся.

По словам жильцов, с 29 октября связаться с управляющей компанией по известным им номерам телефонов невозможно. При попытках дозвониться они получают сообщение о блокировке номеров, в результате жители фактически лишены возможности получить разъяснение и оперативную помощь, возмущаются они.

Отдельно жильцы обеспокоены, состоянием инженерных коммуникаций, трубы на крыше находятся в плохом состоянии. В многочисленных местах установлены просто ремонтные хомуты. Люди попросили ведомство Александра Бастрыкина проверить техническое состояние коммуникаций и выяснить, достаточно ли проводимых ремонтных работ для исполнения управляющей компанией своих обязанностей по содержанию дома.

"Мы не можем самостоятельно установить причины столь длительного отсутствия отопления и определить, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию, именно поэтому просим провести объективную проверку. Просим дать правовую оценку действиям, либо бездействию ответственных лиц и установить причины отсутствия отопления с 20 октября. Просим не оставлять нашу ситуацию без внимания, нам необходимо не очередное обещание, а восстановление отопления и понятная информация о том, кто и в какие сроки устранит проблему", - сказано в их обращении.

Ранее из того же Красноармейского района к Бастрыкину обратились жильцы еще двух домов, дома №9 по проспекту Канатчиков и дома №11 на улице Ломакина. По обоим обращениям назначены проверки и дано поручение о возбуждении уголовных дел, уточняет издание "Блокнот Волгоград".

"Кавказский узел" также писал, что жители дома в Дзержинском районе Волгограда записали видеообращение к губернатору Андрею Бочарову, заявив, что возле их дома уже почти месяц текут канализационные колодцы. Многочисленные жалобы в инстанции результата, по словам горожан, не дают.