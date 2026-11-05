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20:52, 5 ноября 2026

Изменение цен на АЗС вызвало недоумение пользователей соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователей соцсети удивило, что цены на бензин на заправках "Лукойл" и "Роснефть" в Волгоградской области выросли после информации о том, что с операторами АЗС заключены соглашения о сдерживании цен. 

Как писал "Кавказский узел", соглашения с операторами, которые владеют АЗС в Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае, заключены органами власти при содействии антимонопольной службы. Задача таких соглашений -  обеспечить сдерживание цен на АЗС.

Цены на ряже заправок в Волгоградской области выросли. На станциях «Лукойл» рост цен оказался минимальным. Литр бензина АИ-92 теперь обходится водителям в 68,05 рубля (удорожание на 9 копеек), а АИ-95 — в 75,63 рубля (+10 копеек). Цена на высокооктановый АИ-100 сохранилась на прежнем уровне 99,99 рубля, тогда как дизельное топливо подорожало на 11 копеек, достигнув отметки 81,45 рубля, пишет мтв.онлайн.

Более заметное повышение зафиксировано на АЗС «Роснефти». Здесь бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал сразу на 60 копеек, составив 67,55 и 73,75 рубля соответственно. Дизельное топливо в этой сети стало дороже на 50 копеек и стоит теперь 78,55 рубля за литр, говорится в публикации.

«Газпром нефть» преимущественно снизила стоимость горючего. Бензин АИ-92 подешевел на 60 копеек до 65,75 рубля, а АИ-100 потерял почти два рубля (минус 1,98 рубля), опустившись до 97,4 рубля. Дизель также стал доступнее на 35 копеек, его цена составила 77,2 рубля. Единственным исключением стал бензин АИ-95, который прибавил 30 копеек и стоит теперь 72,85 рубля, сообщает издание.

Информацию об измении цен прокомментировали пользователи Telegram-канала V1.

"Как сделать человеку хорошо? Нужно сделать плохо, а потом вернуть как было. Только тут ещё и цену на 5р подняли", - пишет Konstantin_bashmak.

"Погодите, а как же "соглашение", недавно подписанное? Чтобы типа цены не повышались", -  спросил Виктор.

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Автор: "Кавказский узел"

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Соглашения с операторами, которые владеют АЗС в Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае, заключены органами власти при содействии антимонопольной службы. Задача таких соглашений - обеспечить сдерживание цен на АЗС.

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