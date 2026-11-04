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21:05, 4 ноября 2026

ФАС рапортовала о соглашениях по ценам на бензин в трех регионах юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Соглашения с операторами, которые владеют АЗС в Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае, заключены органами власти при содействии антимонопольной службы. Задача таких соглашений -  обеспечить сдерживание цен на АЗС.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарское управление ФАС возбудило против пяти владельцев автозаправочных сетей дела о нарушении антимонопольного законодательства из-за резкого роста розничных цен на топливо. 

Регионы при содействии Федеральной антимонопольной службы заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо, такие соглашения подписали 52 региона. 46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 автозаправочными станциями (АЗС) в 30 регионах, в том числе в  Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае. Главная цель таких соглашений  - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен.

Также в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

"Кавказский узел" писал, что в конце августа владелец АЗС "Степная" снизилцены на топливо после предупреждения ведомства. На заправках четырех сетей, в отношении которых к тому времени были возбуждены дела, цены также снизились. 

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Автор: "Кавказский узел"

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