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11:04, 4 ноября 2026

Отчет Кокова о повышении зарплат бюджетников вызвал скепсис жителей Кабардино-Балкарии

Зарплата. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестой год подряд зарплаты бюджетников Кабардино-Балкарии повышают на 10%, и в результате фонд оплаты их труда вырос вдвое, рапортовал глава республики Казбек Коков. Сами местные бюджетники, комментируя его отчет в соцсети, рассказали, что у одних сентябрьскую прибавку убрали уже в октябре, а другие вовсе не заметили повышения. Они также указали на рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, зарплаты в бюджетной сфере республики повышают на 10% шесть лет подряд. Фонд оплаты труда вырос примерно вдвое – с 15,6 млрд рублей в 2021 году до 32 млрд рублей в текущем.

"В текущем году прирост фонда – 3,2 миллиарда рублей. Уровень оплаты труда увеличился у 40 тысяч работников бюджетных организаций", – написал Коков 22 октября в своем телеграм-канале.

Этот отчет Кокова о повышении зарплат бюджетников 2 ноября также опубликовал Instagram*-паблик _07_kbr. На 11.00 мск 4 ноября этот пост в паблике, на который подписаны около 221 тыс. пользователей, набрал 80 отметок "Нравится" и 34 комментария.

Жители Кабардино-Балкарии в комментариях рассказали, что прибавка продержалась всего месяц. "В прошлом месяце чуть добавили, в этом месяце убрали, и это, по-вашему, повышение?" – написала aksana.tamazova.

"Так интересно повышают, что смех и грех. В начале сентября повысили, а в октябре – понизили. Спасибо за такое повышение зарплаты", – подчеркнула khokonovazera.

"В сентябре повысили, в октябре понизили, спасибо", – указала zukhura63.

Другие комментаторы сообщили, что объявленное повышение на их выплатах не отразилось. "Последние два года не повышали, хоть и объявляли во всех СМИ, что повысят", – написала matilda_lando_001.

"И у нас не было", – написала ей в ответ lyuda.kank.

Пользователь mera_n28 привела пример оклада в 17 тыс. рублей, при котором прибавка в 10% составляет 1700 рублей. По ее словам, при повышении оклада уменьшают доплату до минимального размера оплаты труда (МРОТ). "В итоге убирают то, что прибавили, чтобы получился МРОТ, и получается, что ничего не прибавилось", – написала она.

Часть участников обсуждения сопоставила повышение зарплат с ростом повседневных расходов. le_ra3833 обратила внимание на то, что за последние полгода дорожали продукты и коммунальные услуги.

"Зарплата 10%, коммуналка 100%", – написал kaplanshogenov.

"Когда будете говорить, на сколько процентов и с какой скоростью повышаются цены на продукты, медикаменты, ЖКХ, бензин и т. д.?" – спросила molecula_gold.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии и ранее ставили под сомнение официальные данные о зарплатах. Так, 19 октября они усомнились в названной Коковым средней зарплате в 55 тыс. рублей и сообщили, что получают значительно меньше. 26 сентября жители республики, обсуждая в соцсети объявленное повышение МРОТ, пожаловались на зарплаты ниже действующего минимума и указали, что рост цен и тарифов может свести прибавку на нет.

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