Семь жителей Кабардино-Балкарии оштрафованы за опасное вождение в составе свадебного кортежа

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39 административных штрафов было составлено на семерых участников свадебного кортежа в Кабардино-Балкарии, которые совершили ряд нарушений, двигаясь в составе свадебного кортежа.

Как информировал "Кавказский узел", что на Кавказе дрифт на свадьбах, а также стрельба неоднократно становились поводом для вмешательства силовиков и даже возбуждения уголовных дел. В декабре 2023 года участники свадебного кортежа, направлявшегося из Чермена в соседнюю республику, выезжали на встречную полосу и создавали аварийные ситуации. Один из них трижды выстрелил в воздух, после чего полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

В Майском районе Кабардино-Балкарии участники свадебного кортежа из-за опасных маневров и других нарушений получили 39 административных штрафов, пишет 3 ноября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, участники кортежа, который двигался по трассе Майский - Ново-Ивановская, выезжали на встречную полосу, намеренно сталкивались друг с другом и создавали реальную угрозу для других водителей.

В итоге ГАИ установила личности нарушителей, которыми оказались молодые люди из Урванского района в возрасте от 19 до 28 лет. Их привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, управление автомобилем без прав, а также неуплату административных штрафов в срок. Два автомобиля были помещены на специализированную стоянку.

Напомним, что ранее ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов ранее отметил, что стрельба и опасное вождение на кавказских свадьбах – распространенное явление, однако историческим этот обычай не является.

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