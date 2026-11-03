Аналитики назвали препятствия для открытия сетевых заправок в Дагестане

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Выходу сетевых АЗС на рынок Дагестана мешают сопротивление местного топливного лобби, дорогая логистика и издержки компаний, работающих полностью легально, указали опрошенные “Кавказским узлом” экономист и журналист.

Как информировал "Кавказский узел", глава Дагестана Федор Щукин заявил о необходимости ускорить открытие в республике сетевых автозаправочных станций, чтобы усилить конкуренцию и снизить цены на топливо. По его словам, первая заправка "Татнефти" к 30 октября заработала в Дагестане в пусковом режиме. Дагестанские водители выразили надежду на улучшение качества бензина и снижение цен на топливо с началом работы сетевых АЗС.

18 октября дагестанские водители пожаловались, что бензин на заправках стоит 125-130 рублей за литр, несмотря на отчет о снижении цен. Ранее, 29 сентября, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев связал положение республики с отсутствием вертикально интегрированной нефтяной компании, объединяющей производство и продажу топлива.

Цены на бензин в Дагестане относительно стабилизировались, но они остаются высокими по сравнению с другими регионами юга России, заявил корреспонденту “Кавказского узла” предприниматель из Махачкалы Мурад.

“Цена АИ-92 в среднем составляет 100-110 рублей за литр, АИ-95 – 115-125 рублей”, – сказал он. Заправляться в соседних регионах, где топливо дешевле, экономически невыгодно из-за значительного расстояния, отметил водитель.

Одна или две АЗС “Татнефти” проблему цен на бензин в Дагестане не решат: нужна полноценная сеть заправок от вертикально ориентированных компаний, имеющих собственные НПЗ, но и тогда на стоимости бензина скажется логистика, так как Дагестан – самый отдаленный от НПЗ регион юга России, пояснил “Кавказскому узлу” преподаватель одного из махачкалинских вузов, кандидат экономических наук Магомед Гаджиев.

“Прямая поставка с НПЗ вертикально интегрированных компаний убирает часть посреднической наценки и снижает риск срыва отгрузок. Их преимущество еще в том, что в Дагестане подавляющее большинство АЗС – а их около 800 – частные, и они не могут позволить себе закупать крупные партии топлива. Но сетевым компаниям экономически невыгодно продавать бензин в Дагестане дешевле, чем в других регионах, из-за высоких расходов на логистику. Учитывая железнодорожный тариф на доставку и хранение топлива, наценка на отпускные цены с НПЗ может составлять от 5 до 8 рублей за литр. Ближайшие крупные НПЗ находятся в Волгограде, Саратове и Астрахани. Конечно, цены у сетевых АЗС будут ниже, чем у многих местных операторов, но существенного снижения цен ожидать не стоит”, – считает он.

В Дагестане работают уже две АЗС, аффилированные с “Татнефтью”, они расположены в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района и в Хасавюрте, рядом с Кирпичным заводом. “Еще три объекта готовы к работе – в Буйнакске, селе Гапцах Магарамкентского района и в селе Тарумовка, но они никак не могут открыться”, – сообщил 2 ноября со ссылкой на собственные источники портал “ДагестаНет”.

Эксперт отметил, что сети федеральных АЗС работают полностью легально, и это также сказывается на конечной стоимости топлива. Практически на всех действующих в Дагестане частных АЗС применяют, по его словам, разные схемы ухода от налогов, а работники официально не оформлены, что сглаживает разные издержки, – и тем не менее, в Дагестане цена бензина остается самой высокой на юге России.

В соседних с Дагестаном регионах Северо-Кавказского федерального округа работают АЗС вертикально ориентированных компаний. По мнению Гаджиева, это создает сегмент более дешевого и “фирменного” топлива, но не формирует рынок, поскольку таких заправок недостаточно для полноценной конкуренции.

Глава Дагестана Щукин способен преодолеть сопротивление местного лобби и добиться прихода в республику федеральных сетевых АЗС, заявил корреспонденту “Кавказского узла” дагестанский журналист, пожелавший остаться анонимным. При этом, отметил он, вопрос надо всегда держать на контроле, потому что сопротивление будет длительным и местами имеет системный характер.

“Местное заправочное лобби – это уже давно не просто кружок бизнесменов, занятых продажей нефтепродуктов. По сути, это картель, имеющий хорошие связи, в том числе родственные, в силовых и судебных органах, органах надзора, местного самоуправления, парламенте. Были случаи на местах, когда к заправщикам, не желающим согласовывать с ними цены, поступали угрозы физической расправы. Поэтому надо понимать, что это все сделать легко не будет. Но раз политическое решение принято, то сети в регион войдут. Желательно, чтобы их было несколько разных, для нормальной конкуренции как между сетями, так и с местными АЗС”, – считает журналист.

Он добавил, что вертикально ориентированные компании, у которых есть собственные НПЗ и которые производят бензин, смогут продавать его в Дагестане дешевле даже с учетом расходов на транспортировку.

“Практически во всех республиках СКФО работают сетевики, – и топливо там, даже учитывая возможные сложности, связанные с очередями, ограниченным временем работы АЗС, дешевле в разы, чем на обычных заправках. Это уже сложившаяся и хорошо известная практика. И это сильно облегчает жизнь местному населению, дает возможность заправить автомобиль по приемлемой цене”, – рассказал журналист.