Два человека задержаны по подозрению в убийстве жительницы Дагестана

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Жительница Дагестана Динара Алхасова пропала 30 октября, ее тело обнаружили возле поселка Новый Хушет. По подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший муж и его знакомый.

По данным следствия, 30 октября 34-летняя жительница Махачкалы выехала из дома на автомобиле, который принадлежит ее супругу.

После этого она перестала выходить на связь, 2 ноября ее нашли мертвой на пустыре возле поселка Новый Хушет, пишет 3 ноября "Интерфакс".

Динара Алхасова занималась перевозкой туристов в день исчезновения должна была отправиться с заказчиками в Сулакский каньон, информирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря МВД по Дагестану Гаяны Гариевой, один из подозреваемых в убийстве женщины - ее бывший супруг, второй находился в России с нарушением миграционного режима. Убитая несколько месяцев назад вышла повторно замуж, это, по данным следствия, вызвало ревность со стороны бывшего мужа.

Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство).

"Кавказский узел" также писал, что 14 октября в Кизляре был приговорен к девяти годам лишения свободы мулла, который из ревности задушил супругу, после чего вывез ее тело в Тарумовский района и закопал.

29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней матери троих детей Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины. Также сообщалось, что Яралиев был неоднократно судим, а с Магомедовой они заключили никях (брак по традициям ислама, - прим. "Кавказского узла"). В тот же день МВД Дагестана задержало его. Он признался в убийстве и был арестован на два месяца.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Ингушетии и Чечне угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане намного чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.