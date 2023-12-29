Обобщены различия "убийств чести" в регионах Северного Кавказа

29 декабря 2023, 19:57

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Проблема убийств женщин родственниками остается острой в Дагестане, Ингушетии и Чечне, указала в своем докладе о домашнем насилии правозащитница Саида Сиражудинова. В республиках также остается актуальной проблема похищения невест, следует из доклада.

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, также остается актуальной проблема "убийств чести", указали 13 ноября в своем докладе правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики занимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали доклад опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала сегодня свой доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". В нем представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах.

"В течение многих лет я работала над проблемами домашнего насилия. Изучала разные его аспекты, которые оставались скрытыми и несли опасность для женщин и детей. В последующем я задалась вопросом о том, какой масштаб этих проблем в ситуации с домашним насилием в целом. У меня были гипотезы, но они нуждались в проверке. Так и возникла идея проанализировать ситуацию в регионе контексте общей проблемы. В своем новом исследовании я провела новый масштабный анализ судебной практики, изучив весь массив доступной информации", - говорится в преамбуле доклада.

В ходе исследования были изучены сайты городских и районных судов и другие источники информации об уголовных делах, а также "проанализировано несколько тысяч приговоров по уголовным делам, связанным с насилием и причинением физического вреда человеку (преступления против личности)". "Изучалась и анализировалась судебная практика в трех республиках Северного Кавказа: в Чеченской Республике, в Республике Дагестан и в Республике Ингушетия", - говорится в тексте доклада.

Мотивами убийств женщин до сих пор продолжают быть «убийства чести», убийства за «позор», и за «аморальное поведение», указала автор доклада. "В республиках отмечаются разные подходы в стратегии защиты убийц женщин по мотивам «чести». Так, в Чечне часто наблюдается попытка преступников заявить об аморальности жертвы и тем самым добиться смягчения приговора. В Дагестане зачастую трудно понять, является ли преступление «убийством чести» и каков истинный мотив преступника. Зачастую пытаются скрыть внутренние семейные проблемы, поэтому невозможно точно определить причины, так как преступник не говорит о мотиве и он не указан в приговоре", - говорится в документе.

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Согласно отчету, в Чечне «убийства чести» – доминирующий мотив, по которым совершаются убийства женщин. "Так, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства было совершено по мотиву «убийства чести» (в тексте приговоров фигурировали такие слова, как «аморальное поведение», «позор», «пятно», «честь», «репутация», «по нашим традициям» и т.д.). Это только зарегистрированные случаи, по которым было вынесен приговор, 5 женщин убиты родственниками и 4 знакомыми. Анализ приговоров по Чеченской Республике показал, что физическое насилие против женщин было совершено внутри семьи (8 случаев). Из них 6 случаев — насилие по отношению к женщине со стороны мужа (в том числе и бывших мужей), и 1 случай — насилие со стороны брата", - говорится в отчете.

В Дагестане намного чаще происходят убийства женщин посторонними, ммного случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. "Женщины подвергаются и «убийствам чести», и насилию со стороны партнера, и изнасилованиям. По «убийствам чести» республика остается лидером в регионе. Исследование показало, что число преступлений, жертвами которых были женщины, в Дагестане превышает количество убийств в двух других исследуемых республиках. Но по количеству приговоров за «убийства чести» Дагестан на втором месте после Чеченской Республики", - указала Сиражудинова.

Дагестан отличает практика калечащих операций на половых органах женщин и девочек, в основе которых — традиции и специфическая интерпретация религии, отметила правозащитница. "Эта форма насилия над детьми до сих пор находит поддержку среди части населения республики", - говорится в докладе.

Женское обрезание - жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В настоящее время в мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе".

В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. "Исследование показало, что затронутые проблемы взаимосвязаны и являются звеньями единой цепочки насилия, контроля над сексуальностью, превентивного калечения и запугиваний честью, шантажа, сексуального насилия, морального террора, физического насилия и иногда даже «убийств чести»", - говорится в докладе.

Единственные заметные изменения - это "снижение, но далеко не искоренение проблемы похищения невест", отмечено в отчете. "Ситуация улучшилась в Чеченской Республике, но для Республики Дагестан и Республики Ингушетия она остается актуальной. Попытка сохранения лица в глазах общества, окружения, сельчан, приводит к тому, что «честью» начинают пользоваться в корыстных целях, с целью шантажа. С уязвимости «чести» связаны и похищения невест, «убийства чести», молчание и сокрытие преступлений со стороны изнасилованных, опасающийся наказания убийством, и на самом деле встречающиеся убийства изнасилованных", - указала правозащитница.

Древний обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Автор отчета указала, что для изменения ситуации к лучшему необходим "постоянный мониторинг и контроль ситуации, а также анализ как проблем, так и положительных практик их решения, которые можно встретить в регионе и которые могут быть наиболее эффективными с учитом его специфики".

"Важны мероприятия, направленные на помощь женщинам и детям, такие как: распространение информации об угрозах и способах защиты; издание и доступность памяток для уязвимых групп; организация каналов связи (телефон, почта, информационные бюллетени, предоставляющие необходимую информацию). Информация должна быть видимой и заметной. Она должна быть размещена в доступных местах, там, где уязвимые группы могут ее заметить и в случае необходимости к ней вернуться", - говорится в докладе.

Также правозащитница указала, что необходимо "создание и поддержка мобильных групп помощи женщинам", а кроме того, "мотив «чести» должен перестать быть поводом для оправдания преступлений".

Напомним, в июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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