Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

"Кавказский узел" публикует доклад о домашнем насилии на Северном Кавказе, подготовленный Саидой Сиражудиновой, президентом Центр исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие». Доклад основан на масштабном исследовании доступной информации судебной практики. Согласно изученному массиву данных, ситуация с домашним насилием на Северном Кавказе острая - при этом она специфична и отличается в каждой отдельной республике.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:

Отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики

2023

От автора "В течение многих лет я работала над проблемами домашнего насилия. Изучала разные его аспекты, которые оставались скрытыми и несли опасность для женщин и детей. В последующем я задалась вопросом о том, какой масштаб этих проблем в ситуации с домашним насилием в целом. У меня были гипотезы, но они нуждались в проверке. Так и возникла идея проанализировать ситуацию в регионе контексте общей проблемы. В своем новом исследовании я провела новый масштабный анализ судебной практики, изучив весь массив доступной информации. Несомненно, проблема домашнего насилия, это острая проблема для всех регионов страны. Масштаб заявлений и преступлений в регионе по некоторым аспектам меньше, чем в иных регионах России. В случае региона проблема в отношении к преступлениям и специфике их причин (мотивов). Проблема домашнего насилия оказались актуальной для региона. Ситуация с домашним насилием острая, и она обладает спецификой, отличиями в каждой отдельной республике. Но, есть возможности и пути снизить остроту вопроса. Убрать его с повестки новостей. О проблеме важно знать тем, кто пытается помочь и способствовать решению проблемы домашнего насилия и защиты женщин и детей. И такие возможности есть. Нужны только усилия". Саида Сиражудинова, социолог, юрист, к.полит.н., президент Центр исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие»

I. РЕЗЮМЕ

ВВЕДЕНИЕ

В отчете представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022–2023 годах.



Данное исследование направлено на изучение ситуации с домашним насилием в регионе и на выявление наиболее актуальных проблем в сфере домашнего насилия и преступлений против личности, требующих более пристального внимания.



Результаты исследования выделяют болевые точки и проблемы региона, понимание которых может способствовать изменению ситуации и решению проблем. Кратко и тезисно описаны основные проблемы. Более детальный анализ каждой проблемы (включая ретроспективный анализ истоков и динамики проблем, качественные исследования, статистический анализ и т.д.) будет дан в следующих публикациях. Исследование может быть использовано в работе юристов, адвокатов, ученых, представителей НКО и др.

Домашнее насилие — одна из острых тем для современной России и Северного Кавказа. Оно особо опасно для уязвимых групп. Но в современных условиях поднимать вопрос о домашнем насилии стало также крайне опасно и для исследователей , и для правозащитников .

Несмотря на явные факты, доказательства и дискуссии проблему отказываются признавать и в регионе, и в стране в целом, нередко возлагая вину на тех, кто старается помогать жертвам насилия, зачастую — на самих жертв преступлений. Помощь жертвам насилия стала крайне опасной. Причем угроза правозащитникам исходит одновременно с нескольких сторон.

Получили распространение поиск внешней угрозы и игнорирование проблемы правоохранительными органами. При этом в последние годы домашнее насилие не только отказываются признавать, но оно латентно поощряется: множатся демонстрация безнаказанности, декриминализация семейного насилия, вынесение несправедливых крайне мягких приговоров, освобождение преступников от уголовной ответственности и т.д.

К сожалению, для региона Северного Кавказа домашнее насилие стало почти визитной карточкой, наиболее популярной новостью в СМИ, постоянной частью независимых отчетов, обсуждаемых в международных организациях, а для многих — маркером инаковости и нецивилизованности, подчеркивание которых сформировалось и сохранилось с момента колонизации региона. У части исследователей и СМИ нет желания разбираться в сути проблемы, а ориенталистское отношение к теме вызывает в регионе отторжение.

Однако для решения проблемы важно ее понимание. В настоящий момент понимание проблемы размыто и сводится к обрывочным новостям СМИ и привлекшим внимание общества правозащитным отчетам, которые касаются наиболее специфических проблем региона.

Для того чтобы понять проблему, рассмотреть ее комплексно и системно, обозначив все грани и вычленив структуру, то есть найти пути ее решения, в разных республиках Северного Кавказа было проведено исследование, а затем анализ ситуаций в разных республиках Северного Кавказа, который оказался необходим, учитывая, что каждая из республик отличается собственной спецификой.

В начале исследования предполагался компаративный анализ, который в последующем был перенесен на будущее, так как ситуация оказалась настолько разная, что предпочтительнее оказалось показать ситуацию в каждой из исследуемых республик и сделать общие выводы и рекомендации.

Понимание проблемы важно и для тех, кто стал жертвой домашнего насилия и для кого стоит вопрос сохранения здоровья (физического и морального), а для некоторых — даже вопрос сохранения жизни. Назвать угрозы необходимо, это дает потенциальным жертвам шанс задуматься, осознать, обратиться за помощью — а значит, выжить.

Получить представление о настоящей ситуации полезно и юристам, и адвокатам, и организациям, которые могут защищать жизни, но могут, учитывая общую повестку, посчитать проблему мелкой и не заслуживающей внимания.

О проблеме домашнего насилия в стране и отдельных его видах неоднократно говорили правозащитники, об этом публиковались исследовательские отчеты и правозащитные доклады.

Всего несколько лет назад впервые было выявлено существование калечащих операций , совершенных на половых органах девочек . Кроме того, было проведено комплексное исследование проблемы «убийств чести», показавшее существование и распространенность такой практики и доказавшее ее существование путем анализа судебной практики в регионе . Ситуация настолько серьезна, что вполне можно говорить даже о таком явлении , как фемицид .

Благодаря привлечению внимания к проблеме участились случаи побегов и примеров реальной помощи нуждающимся в поддержке, которую организуют инициативные группы и активистки. В то же время понимание проблемы остается неполным и требует дальнейшего анализа и изучения.

Настоящее исследование является попыткой анализа проблемы домашнего насилия в регионе. Оно позволяет по-новому взглянуть на виды преступлений, мотивы, наказание, информирует о современной ситуации в регионе, которая остается не вполне понятной, запутанной и не решенной, несмотря на то что ее начали изучать.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Чтобы получить представление о реальной ситуации и о существовании наиболее опасных уязвимостей, было проведено исследование, включающее в себя анализ судебной практики по уголовным делам в регионе. Параллельно, на протяжении последних лет проводился мониторинг ситуации в сфере домашнего насилия, в том числе анализ информации (новостные сайты, социальные сети, сайты официальных структур, интервью с пострадавшими и т.д.).

Учитывая специфику разных республик, в работе были выделены отдельные тематические блоки («убийства чести», насилие в семье, убийства женщин, убийства мужчин, насилие над детьми), позволяющие ознакомиться с ситуацией в каждой из исследуемых республик. Для наглядности был проведен не только анализ приговоров по делам, связанным с насилием над женщинами, но и по делам, связанным с домашним насилием в целом.

Поскольку ситуация в республиках отличается, в тексте выделено краткое описание положения проблемы домашнего насилия в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Ингушетия.

В ходе исследования были изучены сайты судов городов/районов, а также иные источники, которые размещают информацию на своих страницах. Было просматрено все производство по уголовным делам. Сначала отбирались все судебные документы, связанные с насилием, а после их изучения выделялись дела, непосредственно связанные с насилием над женщинами и с домашним насилием.

В ходе исследования было прочитано несколько сотен тысяч приговоров и проанализировано несколько тысяч приговоров по уголовным делам, связанным с насилием и причинением физического вреда человеку (преступления против личности).

Изучалась и анализировалась судебная практика в трех республиках Северного Кавказа: в Чеченской Республике, в Республике Дагестан и в Республике Ингушетия.

Так, только по Чеченской Республике было просмотрено 21 672 приговора. Из них отобрано (в связи с соответствием критериям поиска) и проанализировано 236 приговоров.

После отбора рассматривались в первую очередь дела по статьям по физическому насилию (ст.ст. 105, 107, 111, 112 УК РФ), а также по сексуальному насилию (учитывая, что в большинстве таких дел «инфо. скрыта» и не подкреплена текстом, что не дает возможности анализа, их целесообразнее рассмотреть отдельно и сопроводить качественным исследованием). Выявлялись угрозы детям и несовершеннолетним.

Процесс поиска был связан с трудностями.

Изначально приговоры на сайтах вывешивали далеко не все суды. Отсутствие доступа к значительной части приговоров (их неполное размещение, пустые таблицы, отсутствие прикрепленных файлов с текстом и т.д.) позволяет понять проблему.

Доступность приговоров дала бы возможность анализировать ситуацию, подкрепляя выводы фактами и доказательствами, сигнализировать о проблемах. Это невыгодно тем, кто предпочитает замалчивать правду и искажать реальность.

Так, после привлечения внимания к проблеме «убийств чести» в регионе, с официальных сайтов судов сразу же пропали наиболее громкие и яркие приговоры. Пропали не все, выборочно, одни суды обратили на это больше внимания, другие — меньше. И в последующем, приговоры по многим делам, получившим общественный резонанс, опубликованы не были.

Другая сложность — это то, что сайты судов постоянно оказывались неработающими, в частности, на длительный срок несколько раз блокировалась система «Правосудие», поэтому мы не претендуем на полноту информации.

В то же время, учитывая количество проанализированных текстов и большой объем материала, можно говорить, что в целом была получена объективная картина. Исследование помогло увидеть болевые точки, уязвимости, проблемы и вызовы, на которые стоит обратить внимание и которые требуют решения.

II. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В УГОЛОВНОЙ ПРАКТИКЕ

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

Насилие в семье — это проблема, которая зачастую остается скрытой. Особенно ярко она проявляется там, где женщины не готовы бороться за свои права, достоинство и свое здоровье, где их заставляют молча и безропотно принимать свою участь.

Насилие в семье можно встретить в разных странах, оно распространено во всех регионах России, но Северный Кавказ отличает особая специфика: убеждение о второсортности женщин и их зависимость от семьи, родственников, особенно от представителей мужского пола. Само слово «женщина» ассоциируется с ограниченностью в правах, неравным статусом, неравным отношением.

Исключения бывают везде. И в этом регионе можно встретить женщин с высоким статусом, к которым подчиненные будут относиться как к личности, наделенной властью. Можно встретить и женщин, считающих себя счастливыми и успешными. Но все равно при упоминании женщин, достигших высокого социального статуса, обыватели будут ссылаться на их пол.

Наш опрос, проведенный среди женщин в 2021 году, показал, что женщины не готовы «выносить сор из избы» и готовы терпеть насилие ради родственников и имиджа семьи, чтобы избежать осуждения, сплетен и пересудов. Большинство преступлений остаются в семье, и о них знает ограниченный круг лиц.

Случаи, которые выходят за пределы семьи, — это зачастую крайности, совершенные преступления, которые становится просто невозможно скрыть.

Насилие в семье имеет разные уровни — от морального до физического . Большинство рассмотренных ниже случаев происходят внутри семьи и возможны только из-за страха перед семьей.

Крайней степенью домашнего насилия является причинение тяжкого вреда здоровью человека, и его убийство. Особой специфической формой домашнего насилия являются «убийства чести».

«Наиболее распространенной формой насилия над женщиной является физическое. Традиционные общества часто оправдывают насилие соображениями пользы, чести, необходимостью воспитания жены». Дагестан также относится к обществам, где подобная форма насилия часто находит оправдание.

Согласно тому же опросу, мужчина может быть оправдан в избиении жены в случае ее измены (40 %) и непослушания (10 %). В то же время считающих, что насилие не может быть оправдано и мужчина не имеет права бить жену, — 45 % .

Результатом домашнего насилия сможет стать доведение лица до покушения на самоубийство путем систематического унижения человеческого достоинства.

Так и произошло с потерпевшей, которая «с ноября 2016 года проживала со своим супругом в общем домовладении. Посредством возникших в ходе бытовых ссор, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения потерпевшей самоубийства, не желая, но сознательно допуская наступление этих последствий, относясь к ним безразлично, систематически унижал ее человеческое достоинство, оскорбляя нецензурной бранью, называя “гулящей женщиной”, “женщиной распутного поведения”, что она изменяет ему с другими мужчинами. В ходе указанных конфликтов если она не перечила ему, то он лишь оскорблял ее. В случае если она начинала ругаться с ним и высказывала слова в оправдание, то он начинал применять в отношении нее физическую силу, а именно бил руками по лицу и по голове. Высказывания в ее адрес слов “женщина легкого поведения, гулящая женщина”, с учетом местного менталитета унижает не только ее человеческое достоинство, но и честь ее семьи и рода в целом. После конфликтов с мужем она собиралась и уходила домой к родителям. От мужа она уходила неоднократно и после примирения с ним возвращалась снова к нему, веря его обещаниям, что он больше не будет пить и применять в отношении нее физическую силу, а также унижать ее человеческое достоинство.

Этим муж довел свою жену до попытки самоубийства.

Не выдержав систематического унижения и оскорбления ее человеческого достоинства, психологического давления со стороны супруга, будучи в состоянии сильного эмоционального расстройства, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, находясь в комнате домовладения, приняла не менее 40 таблеток лекарственного препарата “димедрол”, однако довести до конца свой умысел, направленный на самоубийство, не смогла по независящим от нее обстоятельствам, ввиду того, что ей своевременно была оказана медицинская помощь.

Причиной всех конфликтов была его ревность. Про их ссоры она говорила своей свекрови и золовкам. Но они никак не реагировали, говорили, что они ничем не могут помочь. Покончить жизнь самоубийством она решила, так как не могла больше выдерживать ежедневные унижения и оскорбления со стороны мужа (в формулировке суда — «гражданского супруга», так как брак был совершен по традиции и религиозным нормам, но не был зарегистрирован. — Авт.) и не знала, как ей поступить. Она думала, что положит конец всем проблемам своей смертью. К брату обращаться не стала, потому что ей было стыдно, так как брат после последнего конфликта советовал ей не возвращаться к мужу. В полицию она ранее с заявлениями не обращалась. В настоящее время она простила супруга, он является отцом ее детей, и она не исключает того, что в дальнейшем они снова будут проживать вместе, одной семьей.

Она неоднократно уходила от мужа. Он позвонил ей, извинился и сказал, что больше не будет с ней ругаться. Веря его словам, она каждый раз возвращалась. Потом ее брат забирал ее с детьми и отвозил к матери. Потом мирились. И так продолжалось на протяжении нескольких лет.

На протяжении всего времени муж требовал от нее, чтобы она говорила ему о каждом ее шаге. Она даже звонила ему, когда выходила в магазин. Все указанные конфликты она как-то пыталась сгладить и не хотела вновь говорить родственникам, что он ее вновь унижает, так как ей было стыдно перед родственниками вновь возвращаться домой, и ей было жалко, что ее дети будут расти без отца. Ее брат неоднократно говорил, чтобы она не возвращалась к мужу, но она это делала ради детей, чтобы дети воспитывались в полноценной семье. Все унижения она терпела на протяжении длительного времени .

В итоге, за доведение до самоубийства мужу назначили 2,6 лет условно.

Приведенная ситуация показывает, насколько женщины готовы терпеть. Даже после вынесения приговора и суда, после всех травм и обид, которые были нанесены женщине, она готова жертвовать собой и терпеть.

Впрочем, указанный пример достаточно редкий. В большинстве случаев семья женщины либо не принимает ее обратно, либо принимает, но принуждает оставить детей мужу или его семье.

Это затрудняет положение женщин и заставляет их еще больше терпеть, прогибаться, рисковать.

Случаев доведения до самоубийства достаточно много. Зачастую это признак бессилия жертвы, отсутствия поддержки со стороны семьи и невозможность терпеть систематическое насилие.

Практика многолетней работы в регионе показывает, что насилие и попытки самоубийства зачастую не приводят к расследованиям и к наказанию преступника. Если жертва слаба, то на ее защиту никто не встанет. Сами жертвы не обращаются за помощью и готовы терпеть — из-за зависимости, нежелания разрывать последние имеющиеся связи, пусть и с преступниками. При этом при попытках самоубийства зачастую обвиняют жертв и связывают проблему с их психическим состоянием.

Насилие со стороны мужчин как демонстрация силы — частое явление в мире. Еще более распространены случаи агрессии, когда обидчик находится в состоянии алкогольного опьянения .

Домашнее насилие связано с воспитанием, второсортным статусом, физической слабостью, беспомощностью, зависимостью и давлением окружающих.

Самая большая проблема — это принятие насилия и смирение жертвы. Жизнь показывает, что даже выдающиеся и сильные женщины региона, которые помогали и защищали других, были знакомы с насилием в семье и прощали своих обидчиков. Прощали так же, как простила мужа женщина в приведенном выше приговоре, потому что, они думают, что у них нет выхода. Женщин с детства учат, что они должны уметь жертвовать собой, и несут ответственность за «честь» семьи, за уважение к их родным в обществе.

«УБИЙСТВА ЧЕСТИ» И НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ

Начнем наш анализ с самой специфической и одной из самых жестоких преступных практик. Ее особенность в том, что она до сих пор находит сторонников в обществе, и мотив «чести» остается поводом для снисходительного отношения к убийце даже среди судей.

«Убийства чести» впервые были исследованы методом качественного социологического исследования, проанализированы и заявлены в 2018 году в докладе «Убитые сплетнями» .

Доклад был назван словами родственницы одной из жертв убийств чести . «Убийства чести» определяются в нем так:

«Убийство чести — убийство члена семьи, совершенное родственниками, убежденными в причинении этим членом семьи бесчестия. Под бесчестием в этом контексте обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения. Но поводом также может быть “вынесение сора из избы”, например, жалоба жены на мужа, который бьет ее и/или детей, и даже просто “неподобающее поведение”, когда “не так села, не так встала, не так оделась, не туда посмотрела и не то сказала”» .

Реакция на заявления о проблеме со стороны региональных властей была критической, причем критика была направлена не на саму проблему, а на авторов, озвучивших ее .

Критика стала стимулом для проведения нового исследования и издания в 2020 году второго отчета «Убитые сплетнями – 2», основанного на конкретных примерах из судебной практики .

Случаи «убийств чести» остаются ужасной реальностью для женщин из многих стран мира, где сохраняется патриархальное насилие. Не удалось на сегодняшний день искоренить практику и на Северном Кавказе.

Так, исследование проблемы домашнего насилия на Северном Кавказе, проведенное в Республике Дагестан, показало:

«...слышали о случаях убийств чести в своем селе и городе, заявили 12,5 % респондентов. Против практики убийств чести высказались 72,5 % («убийство вообще не поддерживаю»), поддерживают практику убийств чести 17,5 % …

В ходе проведения опросов и мониторинга в Чеченской Республике в 2022–2023 гг. была отмечена высокая поддержка и попытка оправдания практики почти всеми за редким исключением мужчинами. Среди женщин, и особенно тех, в чьей семье относительно недавно произошла трагедия, поддержка была значительно ниже».

После опубликования исследований и широкого обсуждения проблемы в обществе практика «убийств чести» не исчезла, и произошли новые убийства женщин по мотиву чести.

Наиболее громкий случай отмечен в Республике Ингушетия.

«Житель Ингушетии Магомедбашир Могушков зарезал сестру Лизу, “смывая кровью позор с семьи”. Именно так он объяснил зверское убийство полицейским, когда пришел сдаваться с повинной .

Несмотря на жестокость убийства и широкий общественный резонанс, Магасский районный суд посчитал, что М. Могушков совершил преступление в состоянии аффекта. Убийце сестры в августе 2021 года Магасский суд назначил два года ограничения свободы за “убийство в состоянии аффекта”».

К убийству М. Могушкова побудил слитое в интернет видео, распространенное полицейским, на котором его сестра находилась в ночное время в квартире братьев Исы и Хасана Альтемировых , шантажировавших женщин.

Полицейский, сливший в сеть видео, был осужден на 1 год и 9 месяцев, но суд учел время, проведенное в СИЗО, и его отпустили из зала суда .

Приговор по этому делу не отображается на сайте суда. Более того, с сайта Магасского районного суда исчезла вся информация о делах до 24 апреля 2020 года , и после этой даты информация крайне скудна.

Жертвами «убийства чести» могут стать и другие женщины, которые были жертвами шантажистов, над ними по сей день висит серьезная угроза .

Описанный случай, связанный с убийством по мотиву «чести», привлек внимание жителей региона и широко обсуждался в социальных сетях и в СМИ. При этом несмотря на то жертвам многие сочувствовали, немало комментаторов выражали большее сочувствие брату.

В Ингушетии известно несколько нападений на жен со стороны мужей.

В мае 2022 года Ибрагим Дзортов похитил девушку с целью вступления в брак, который не одобряли ее родственники. В итоге он был расстрелян, но после того, как он вернул ее домой, девушка по имени Динара Бокова пропала . По мнению родственников убитого, ее могли убить родные «за бесчестие».. «По словам её родственников, она ушла из дома две недели назад и не отвечает на звонки. Несмотря на пропажу, родные девушки за это время не обращались в полицию» . И было «убийство чести» — то есть меру, позволяющая смыть позор с семьи посредством убийства виновника этого позора . За убийство молодого человека был задержан ее брат Дауд Боков .

На сайте Следственного комитета указано: «24-летняя жительница республики не позднее 07 мая 2022 года ушла из дома, и по настоящее время ее местонахождение не установлено. По данному факту следователем следственного отдела по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение. Расследование продолжается» .

В 2023 году в Дагестане произошло несколько убийств жен из ревности и из-за подозрений .

В конце 2022 года в Буйнакске был совершена попытка двойного убийства. «Родной брат несколько раз выстрелил в 40-летнюю сестру, решив, что она встречается с их 46-летним соседом. Он приехал к сестре в районе 23:00, не застал её не дома, а увидел на улице. Мужчина выхватил пистолет и выстрелил в женщину несколько раз на глазах у матери. На шум выскочил тот самый сосед и был ранен ножом в живот» .

На сайтах судов Чеченской Республике из 19 приговоров по убийствам чести, упоминаемым в докладе «Убитые сплетнями — 2» , в настоящий момент доступны 17, два приговора были удалены. При этом появились новые приговоры, которые были вынесены уже после опубликования доклада, — в конце 2021, в 2020 и в 2018 годах.

Последний из доступных приговоров был вынесен 22 ноября 2021 года (1-155/2021). Брат, задушивший сестру, потому что был «недоволен сестрой из-за того, что она иногда поздно возвращалась домой с работы», « высказывал ей угрозы об убийстве. У него были подозрения к ней о якобы ее непристойном поведении». «Конкретно, о ее поведении он ничего не знал. Но боялся, что на него покажут пальцем». За убийство он был приговорен к наказанию 7,6 лет лишения свободы .

Известен приговор от 25 марта 2020 года за «убийство чести» племянницы, которую дядя задушил руками, затем платком и сбросил в Терек, привязав к столбу. Преступнику было вынесено наказание 6 лет строгого режима. Женщина была убита, потому что позвонил свекор и сообщил о ее аморальном поведении. Она знала, что ее ожидает, так как родственницы говорили, что «ее все мучают, хотят повесить». Неоднократно звонил ее старший брат из Сирии, просил убить сестру и закопать. Дядя повез ее к свекру и по дороге убил

В 2018 году отец убил несовершеннолетнюю дочь «из-за аморального поведения»: он задушил жертву подушкой, отвез на дорогу и поджег. Девушка подвергалась в семье систематическому насилию. Бабушка ее избивала, а отец брил ей голову налысо «для того, чтобы она не могла уходить из дома. Как правило, по обычаям и традициям народа голову бреют девочкам, когда они ведут разгульный образ жизни». Девочка «несколько раз убегала из своего дома, т.е. от своего отца и бабушки, и приезжала к бабушке по материнской линии, поскольку ее ругал и бил отец». Наказание — 6 лет строгого режима .

До сих пор «убийства чести», убийство за «позор», «за аморальное поведение» продолжают быть мотивом для убийств женщин, о чем заявляют убийцы в зале суда, и до сих пор убийцы женщин продолжают уходить от наказания. Перечисленные случаи — яркое подтверждение этого.

В республиках отмечаются» разные подходы в стратегии защиты убийц женщин по мотивам «чести».

Так, в Чечне часто наблюдается попытка преступников заявить об аморальности жертвы и тем самым добиться смягчения приговора. В Дагестане зачастую трудно понять, является ли преступление «убийством чести» и каков истинный мотив преступника. Зачастую пытаются скрыть внутренние семейные проблемы, поэтому невозможно точно определить причины, так как преступник не говорит о мотиве и он не указан в приговоре.

Невозможно объяснить, почему если преступник хочет спасти честь семьи, даже идет ради этого на убийство близкого человека, на суде он говорить об аморальности жертв, демонстрируя всем семейные проблемы ради надежды на смягчение наказания.

«Убийства чести», то есть убийства девушек за «аморальное поведение», бросающее пятно на честь семьи, или даже за подозрение в подобном поведении, продолжаются оставаться актуальной проблемой для региона. Эта проблема никак не решается, но о ней стали говорить, ее стали обсуждать в обществе, в медиа и в социальных сетях. Исследования, выявившие и обозначившие проблему, должны стать первым шагом на пути к ее решению.

К сожалению, сегодня эти исследования так и остались единственным шагом, потому что шагов, запрещающей и осуждающих подобную практику, так и не последовало, не приняты никакие практические меры, способствующие снижению уровня таких преступлений. «Убийства чести» просто постарались скрыть, заявить об их отсутствии, стереть некоторые опубликованные приговоры, перестать вывешивать новые приговоры по резонансным делам, как будто это может стереть само преступление. Все это показывает незаинтересованность в решении проблемы. Единственной реакцией стало отрицание и обвинение (и даже преследование) исследователей, а ведь требовалось совсем немного: ПРИЗНАТЬ, ОСУДИТЬ, РЕШИТЬ.

Признание судебными органами и религиозными структурами преступности практики, которую отождествляют с традицией и требованием религии, , внедрение в практику профилактических программ стало бы важным шагом на пути к решению проблемы и снижению количества «убийств чести» в регионе.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Проблема сексуального насилия остается крайне актуальной для страны . Согласно анализу, «за последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста этого преступления», а в «2023 г. численность изнасилований значительно возросла. В статистике выделяются регионы Северного Кавказа, такие как Дагестан, Чечня и Ингушетия. В этих регионах изнасилования также относительно распространены. Это может быть связано с особенностями социально-экономического положения и существующей в некоторых культурах традицией насилия в отношении женщин» .

Несмотря на признание актуальности проблемы в масштабах страны, для региона она является самой скрытой и замалчиваемой.

Эту проблему стараются скрыть все: сама жертва , потому что ей стыдно признаться и потерять уважение к себе, столкнуться после перенесенного насилия с повторными изнасилованиями, с моральным насилием со стороны близкого окружения и односельчан, более того, стать жертвой «убийства чести»;

, потому что ей стыдно признаться и потерять уважение к себе, столкнуться после перенесенного насилия с повторными изнасилованиями, с моральным насилием со стороны близкого окружения и односельчан, более того, стать жертвой «убийства чести»; родные жертвы зачастую хранят молчание и скрывают преступление ради того, чтобы не быть «опозоренными», либо поддавшись угрозам и давлению ;

зачастую хранят молчание и скрывают преступление ради того, чтобы не быть «опозоренными», либо поддавшись угрозам и давлению ; полиция нередко игнорирует заявления , не проводит должного расследования изнасилования или убеждает жертв насилия идти на перемирие с насильником и либо получить выплату за ущерб либо заключать брак, зачастую фиктивный;

нередко игнорирует заявления , не проводит должного расследования изнасилования или убеждает жертв насилия идти на перемирие с насильником и либо получить выплату за ущерб либо заключать брак, зачастую фиктивный; суды скрывают решения, которые касаются вопроса изнасилования несовершеннолетних, судьи часто ссылаются на традиции и выносят чрезмерно мягкие приговоры за изнасилование и т.д.

Сексуальному насилию подвергаются как взрослые , так и дети . Дети чаще страдают от насилия со стороны родственников, чем от чужих.

В этом году о проблеме насилия над детьми заговорили в связи с ужасным случаем, произошедшим в Ингушетии, где, по имеющейся информации, четырехлетняя девочка подверглась насилию и не смогла оправиться от нанесенных ей травм. Один из самых авторитетных имамов в республике и вообще в регионе и местные новости сообщали, что имело место сексуализированное насилие .

Популярный ингушский сайт пишет по этому поводу так: «По словам главы Ингушетии, “врачи оказались бессильны перед тяжелым заболеванием крови”». Но многочисленные источники утверждают, что имело место сексуализированное насилие и побои, официальные источники скромно умалчивают об этом, ибо «стыдно» . О поиске и наказании преступника на настоящий момент мало информации, точнее, ее целенаправленно скрывают , что прямо заявил известный ингушский богослов , а в дом одного из подозреваемых была брошена граната .

При совершении изнасилования внутри семьи (пострадавшими бывают дочь , сын , сестра , племянница , родственница , падчерица или пасынок и т.д.) дети хранят молчание. В случаях насилия со стороны чужих дети также могут скрывать преступление, поддаваясь запугиваниям и угрозам.

Несмотря на то что проблему замалчивают, и на существование всего нескольких десятков приговоров (что составляет незначительный процент от скрытых дел) информация о происшествиях попадает в информационное пространство , криминальные хроники, становится предметом обсуждений .

К жертве изнасилования в Дагестане относятся негативно 22,5 % респондентов, с сочувствием — 20 %, нормально, положительно, с пониманием — 7,5 %. Допускают, что жертва изнасилования может быть тоже виновна, 27,5 % («сама дала повод», «сначала сама согласилась, потом в суд подать собирается», «была одета вызывающе», «было непристойное поведение», «спровоцировала»). Не допускающих виновность пострадавших от изнасилования — 45 % .

Только в Чеченской Республике известно 167 приговоров, в которых отмечено, что «информация скрыта», что сразу наводит на мысль о причинах сокрытия несовершеннолетия жертв. При этом зачастую указаны ст.132 ч. 4 п. б «Домогательство» (чаще всего), ст. 134 ч. 1 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (достаточно часто), ст. 135 ч. 2 УК РФ «Развратные действия».

Такое большое количество приговоров говорит о том, что проблема актуальна для региона и требует превенции и решения.

Обвинение самой жертвы в насилии над ней и вероятность «позора» и вины, которые при изнасиловании перекладывают на жертву, способствуют тому, что преступления замалчиваются и их численность продолжает увеличиваться.

Общество, часто поворачивается лицом к преступнику, которого считают сильным, и отворачиваются от слабой и скорее всего имеющей уязвимости жертвы.

Замалчивание преступления приводит к тому, что насилие принимает системный характер , происходит вовлечение в совершение преступления более широкого круга лиц , желающих воспользоваться слабостью жертвы, которая если стерпела и уже «опозорена», то, следовательно, стала более «доступной».

Как показывает анализ, повторные изнасилования – частая практика . Так же часто встречаются рецидивы среди насильников, многие из которых либо совершают подобное преступление повторно, либо (что чаще), проявляют склонность к преступному поведению и попадаются на кражах, наркотиках, невыплате алиментов, применении насилия и т.д.

Достаточно много случаев изнасилований уже судимыми в республиках, происходило вне региона.

Попытки жертв сохранить лица в глазах общества, окружения и односельчан, приводят к тому, что преступники (насильники и шантажисты) начинают злоупотрелять понятием «честь» в корыстных целях и использовать его для запугивания жертв.

Уязвимость женщин сделала возможным похищение невест. Таким образом, запугивание пятном насилия укрепилось и стало вредной традицией.

Жертв насилия сначала грозятся убить , а после совершения над ними преступления запугивают совершением «убийств чести». И эти угрозы не беспочвенны.

Так, во время исследования «Убитые сплетнями» были выявлены несколько случаев, когда «убийству чести» были подвергнуты : изнасилованная девушка, которая ночью возвращалась с учебы: ее убил отец, который «не смог пережить позор» . Девушка, подверглась изнасилованию «в летнее время на практике в 1-й городской больнице, шла в ночное время суток на берег моря, где ее изнасиловали ранее ей незнакомые мужчины, находящиеся в алкогольном опьянении, и также добавила, что она не обратилась за помощью в правоохранительные органы, так как боялась расправы со стороны своих родителей» ;

девушка, изнасилованная и много лет подвергавшаяся насилию со стороны дяди , которая после разоблачения, по словам респондентов, ушла из жизни (по одной версии, была убита , по другой — ее заставили уйти из жизни, чтобы стереть позор;

девочка, которую задушил отец, узнав о ее беременности. Он утопил тело в канале, а на следующий день пришел с явкой с повинной. Тетка погибшей девочки не рассказала суду, что незадолго до гибели девочка призналась ей, «что в 12 лет родной отец изнасиловал ее и потом мучил еще два года» . Отца приговорили к 12 годам строгого режима.

Запугивание «убийством чести» стало способом давления на жертву. Так, посредством угроз и «путем психического воздействия, выразившегося в предостережении от распространения сведений об их половых сношениях, которые в соответствии с национальным менталитетом могут привести к их убийству, систематически совершал половые сношения» родной дядя (брат отца), которому несовершеннолетняя племянница была передана на воспитание. Он воспользовался ситуацией и уязвимостью молодой девушки, которая до того, как попасть жить к дяде, в 13 лет уже выходила замуж, и была разведена.

После первого контакта сексуальные отношения между дядей и племянницей продолжались, пока она не сбежала к матери. Девушка объяснила, что не убежала раньше, так как дядя угрожал ей убийством . Суд приговорил преступника к 10 годам колонии строгого режима .

При изучении приговоров, связанных со статьями о сексуальном насилии, бросается в глаза превалирование приговоров с обвинением женщин в заведомо ложном доносе по ст. 306 УК РФ.

Сначала женщины обвиняли в насилии знакомых, родственников и т.д., но затем отказывались от показаний, меняли их, брали вину на себя и заявляли о раскаянии. Как правило, суд либо принимал во внимание их раскаяние, либо присуждал штраф .

В случае изнасилования несовершеннолетних почти всегда также следовали либо примирение и отсутствие претензий с потерпевшей стороны, либо заявление о браке.

Мужчины заявляли, что были обмануты в сведениях о возрасте, что «в настоящее время он примирился «с потерпевшей, загладил причиненной потерпевшей вред и вступил с ней брак» , либо примирился с «родственниками девушки и намерен в ближайшее время сыграть свадьбу и создать свою семью, просил суд прекратить в отношении нее производство по делу». Девушки же зачастую передаются «под надзор родителей» . Как правило, уголовное дело прекращается, либо назначается штраф .

Порой заявления экспертов и просьбы о прекращении уголовного дела не соотносятся с действительностью, и судьи приходят к выводу, что в деле, в котором имелись «удары и повреждения, которые не повлекли вреда здоровью» состоявшееся насилие являлось действием по обоюдному согласию, и принимают примирение .

Одна из важнейших проблем, о которых говорилось ранее, это замалчивание преступления, его сокрытие, попытка возложить вину на жертву, запугивание жертвы «убийством чести». Все эти утверждения можно встретить в приговоре по изнасилованию несовершеннолетней падчерицы.

Так, в приговоре говорится, что отчим после совершения изнасилования «пригрозил ей, что если она кому-нибудь об этом расскажет, то по обычаям и ее и его сразу же УБЬЮТ ее же родственники, поэтому им обоим необходимо молчать. Боясь того, что он ей сказал, она скрыла это изнасилование от всех, хотя ее это очень сильно мучило. Она попыталась уехать в село, но ее мама не отпускала, они забрали у нее паспорт и не отдавали, боясь, что она уйдет от них».

На защиту девочки встал только брат.

При этом родная мать «требовала не давать показания. Она предлагала содействовать в оправдании своего мужа, обосновывая тем, что девочка вступала в половую связь добровольно, что отчим женится на девочке и тем самым семья избежит позора».

Мать считала, что «все произошло по глупости её дочери, которая вела себя неприлично и соблазнила своего отчима».

Опасность многоженства, смены партнеров, появления новых «отчимов» стало новым дополнительным вызовом для региона (по словам офицера из уголовного розыска Махачкалы) и привело к учащению случаев насилия в семьях Дагестана.

Эта проблема требует дальнейшего изучения, проведения количественных исследований. Число приговоров по статье о насилии, информация по которым была скрыта, говорит о ее актуальности. В настоящем исследовании приводятся лишь наиболее общие цифры, показывающие, актуальность проблемы и необходимость ее профилактики и решения в контексте изменения отношения к преступлению, демонстрации наказуемости и смещения уязвимости с жертвы на преступника.

В настоящий момент практика говорит о замалчивании проблемы, об уязвимости жертв, об осуждении их со стороны общества и о давлении в вопросе примирения и взятия на себя вины вместо наказания лица, совершившего преступление.

Брак с жертвой до сих пор остается лазейкой для насильников и «похитителей невест». Этот вопрос требует общественного обсуждения и решения. В ходе интервью с экспертами дагестанский имам заявил, что вопросу необходимо уделить внимание на самом высшем уровне и что он как медиатор в урегулировании конфликтов, возникающих после совершенного над девушкой насилия, против практики насильственного решения вопроса посредством брака, который используется исключительно для ухода от наказания. В выдвинутом имамом требовании компенсации доминировал материальный фактор: покупка жертве квартиры призвана была снизить степень ее зависимости и уязвимости, упрочить ее шансы на дальнейшую независимую жизнь.

УБИЙСТВА И НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ МУЖЧИН

Домашнее насилие — проблема, угрожающая в первую очередь жизни женщин. В то же время мужчины тоже иногда оказываются втянутыми во внутрисемейные разборки.

Более того, более половины убийств и причинения тяжкого вреда здоровью мужчин также встречается именно внутри семьи.

Прежде всего, убийства мужчин или преступления в отношении мужчин происходят из-за женщин.

Принято считать, что жертвой всегда является женщина. Действительно, в большинстве случаев всю вину и ответственность за неудачи в семейной жизни возлагают на женщин, но так бывает не всегда. Изучение вынесенных в регионе приговоров показало, что порой родственники-мужчины готовы вопреки всему защищать своих родственниц от обидчика. Мужчины могут забирать сестру из дома того, кто ее обижает и притесняет, более того, не только отстаивать право женщины жить с детьми, но и идти ради этого на конфликт с родом мужа, сложившимися установками и даже законом.

Достаточно часто преступления совершаются по отношению к бывшим родственникам жены (отцу , братьям, зятю и т.д.).

Так, двое мужчин пришли выяснять отношения к мужчине (мужу их сводной сестры), который, по их мнению, нанес ей обиду. Войдя в дом и застав его спящим в зале на диване, они избили его металлическим стулом. Их сводная сестра состояла в зарегистрированном браке и постоянно проживала с мужем, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, часто ее избивал. Из-за этого женщина неоднократно расходилась с мужем, а через время снова возвращалась к нему. Вся семья (сводные братья, родные брат и мать женщины) пытались уговорами повлиять на ее супруга, неоднократно предупреждали, чтобы тот прекратил издеваться над женой, однако через некоторое время все повторялось вновь. Приговор братьям: 1,6 лет условно .

Другой брат вместе с подельниками избил бывшего мужа/сожителя сестры, с которым ранее состоял в дружеских отношениях, из-за того, что последний не признал ребенка и отказался признать наличие супружеских отношений с его сестрой. Отцовство было установлено посредством судебной генетической экспертизы) .

Хотя описанный случай произошел в Чеченской Республике и подобные инциденты можно встретить везде, для региона более характерным являются претензии на ребенка, чем отказ от детей. Случаи судебного обращения для установления отцовства и проведения генетической экспертизы в вопросе установления отцовства , необходимого для требования алиментов чаще встречается в Дагестане. Иногда отцы сами могут требовать установления отцовства , установить порядок общения с ребенком или исключить их имя из графы «отец» .

Довольно часто в ходе конфликтов и споров члены семьи доходят до преступления. Так, в ходе спора из-за детей, начавшегося, когда отец приехал увидеться с сыном, произошла ссора с братом бывшей жены, и бывший муж нанес ножевые брату женщины. Приговор: 1,6 лет колонии общего режима .

Цепочка насилия бесконечна. Мужчина, убивший свою мать (нанес ей удары молотком), не дожил до суда, так как был убит своим сыном .

Как и везде в мире, на Северном Кавказе сторонами преступлений выступают в первую очередь мужчины.

Большинство преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор и конфликтов, которым предшествует совместное распитие спиртных напитков. Несмотря на запреты алкоголя со стороны религиозных требований и ограничений продажи (особенно в Чеченской Республике), преступления в состоянии алкогольного опьянения составляют большую долю в уголовной практике региона (наш анализ приговоров показал, что подобных преступлений в ЧР — около 31 %, и это регион, где употребление спиртного сильнее всего ограничено) .

Наибольшая опасность для мужчин исходит от родственников, соседей и знакомых (с которыми имеются какие-либо споры земельного, имущественного характера, наличие долга, кровной мести, оскорбления и т.д.).

Иногда мужчины становятся жертвами из-за «аморального поведения», однако их достаточно редко «наказывают» за отношения с женщинами (наше исследование показало, что такие случаи отмечались, но они крайне редки по сравнению со случаями убийств женщин, чаще мужчин избивали и калечили за связь с девушкой, которую убивали).

Мужчин могут избить, а иногда убить близкие — в ходе ссоры (а не семейного решения), из-за чрезмерного употребления спиртного, из-за приставания к женам близких родственников.

Насилие в отношении мужчин более разнообразно. Оно не сводится преимущественно к домашнему, хотя среди родственников и знакомых, у которых есть основания для споров, насилие встречается чаще. Более частые случаи применения насилия происходят из-за женщин: из-за их притеснения, оскорбления, шуток и домогательств.

Доля женщин от общего числа преступников никогда не была высокой, она составляет около или немногим большем 10 % . При этом исследованный регион в этом отношении всегда отличался самыми низкими показателями по отношению к общероссийским.

Что толкает женщин на преступление? Особенности социализации, а иногда и неуправляемые инстинкты, которые не зависит от пола и делают людей жестокими. Это и оборона от пьяного соседа , бытовые ссоры , ссоры с другими женщинами и т.д., но чаще всего — защита себя от насилия, когда женщина не имеет сил уйти и изменить свою жизнь, но оказывается способной на ответное насилие.

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ

Уязвимость слабых групп (женщин, детей) в традиционном обществе чрезвычайно велика и усилена адатами и традициями.

В настоящем исследовании мы затронули только вопрос физического насилия. На самом деле проблема шире и требует дальнейшего исследования и комплексного анализа.

Воспитание и социализация детей в патриархальном обществе с детства закладывают в формирующемся человеке привычку жить под контролем, под давлением, приспосабливаться к ситуации.

Формирование ребенка как свободной и самостоятельной личности можно встретить крайне редко. Дети с детства сталкиваются с запретами, ограничениями, принуждением к правильному поведению и следованию желаниям и воле родителей.

Традиционное общество считает подобный тип воспитания единственно верным.

Семья зачастую считает детей своей собственностью и не считается с их интересами. Отсюда манипулирование детьми, их изъятие у матерей, чувства и любовь которых превалируют над эгоистическими стремлениями.

Общество не осуждает «воспитательное насилие» над ребенком для формирования правильного поведения.

Контроль. Ограничения. Подавление…

Выбор…

Выбор профессии, одежды (строгие запреты на хиджаб или, наоборот, принуждение к покрытию), выбор образования и даже посещения школ и брачного партнера… Все это семья старается решить за ребенка.

Отсюда детские травмы, побеги, заявления о давлении и насилии. Причем все названное относится не только к детям, но и к женщинам, контроль над которыми и ограничения сопровождают их всю жизнь.

Споры из-за детей очень травматичны — в первую очередь для самих детей, желающих жить в полноценной семье и нуждающихся в тепле и материнской заботе.

Споры и отлучение детей от родителей, особенно от матери, осознание брошенности матерью (иногда настоящего, иногда это лишь миф, придуманный семьей), насилие за встречи с ней, осознание своей второсортности при воспитании мачехой влияют на детей крайне негативно.

Изъятие детей одной стороной исключительно по необходимости, не из-за того, что они им нужны, а потому, что этого требуют традиции, передача их родственникам на воспитание, привлечение мачехи в воспитательный процесс, то, что дети хотят получить материнскую заботу и любовь, порождает физическое насилие, а иногда и трагедии. которых в регионе произошло уже немало . И такие трагедии неизбежны, пока не будут учитывать желания и потребности детей в любви и заботе и находить компромисс.

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ

Разделение с матерью и конфликты в семье зачастую приводит к насилию.

Чаще всего насилие наблюдается со стороны не кровных членов семьи (мачехи, отчима), но распространено и насилие со стороны отца.

Встречаются случаи избиения детей за их желание жить с матерью, даже за общение с ней.

Отец во время выяснения, с кем из родителей хотят проживать дети, узнал об их желании проживать с матерью и о том, что они поддерживают с ней отношения несмотря на его запрет общаться с ней и с родственниками по материнской линии . Отец серьезно избил своего ребенка (3,6 лет строгого режима) .

Среди подобных преступлений зачастую встречаются побои со стороны мачехи.

Известен случай, когда мачеха избивала падчерицу, нанеся ей «4–5 ударов ладонью, примерно столько же ударов деревянной палкой в области спины, верхних и нижних конечностей, причинив ей множественные ссадины и кровоподтеки». Мачеха нанесла множество ударов руками, палкой и деревянной кухонной лопаткой в область туловища и конечностей девочки. Затем перенесла плачущую девочку в жилую комнату и, взяв ее за волосы, дважды ударила головой об стену. В последующем поставила потерпевшую в угол и заставила ее стоять с поднятыми руками, а сама вышла из комнаты. Ребенок потерял сознание. Когда все попытки вывести ребенка из этого состояния не увенчались успехом, вызвала скорую помощь и потерпевшую доставили в больницу.

Родная мать виделась с детьми примерно один раз в месяц, когда бывший супруг привозил их к ней домой на несколько суток. Возвращаться к отцу дети не хотели, при этом не объясняли причины своего нежелания. В дни, когда дети были у матери, она никаких признаков побоев на них не видела. Сама она по месту проживания, согласно местным обычаям, никогда не навещала . Приговор: 9,2 лет .

В другом случае мачеха избила несовершеннолетнюю крышкой кастрюли, рукой, телефоном . Приговор: 3 года условно.

Мачехи избивают, морят детей голодом; иногда об этом знают и отец, и бабушка и дедушка, но никаких мер не принимают , хотя порой даже соседи обращают внимание на избиение детей .

Иногда насилие по отношению к детям допускают совместно отец и мачеха. Так, отец и мачеха причинили детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении двух несовершеннолетних, находившихся в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного. Отец систематически избивал детей и унижал их честь и человеческое достоинство. Схватив ребенка сзади за обе руки, подвел к газовой отопительной печке, установленной на кухне, после чего один раз приложил обе руки девочки к поверхности печки, наносил удары в живот ногой, табуреткой по голове, тапком по лицу, побрил голову ее наголо из-за того, что детей привезла домой мать. В свою очередь, мачеха била падчериц по лицу, оскорбляла, выгоняла на улицу, била металлическим ведром по голове, избивала табуреткой и не кормила . Приговор: отцу — 3,6 общего режима, мачехе — 3,4 года, отсрочено до достижения 14 лет ее младшим ребенком.

Не только мачеха, но и отчим допускал избиение и угрозы несовершеннолетнему пасынку . Приговор: 3,6 лет.

Иногда насилие осуществляла даже бабушка, которой перепоручали уход за ребенком. После того, как невестка развелась с ее сыном и вышла замуж за другого человека, сын оставил свою несовершеннолетнюю дочь с бабушкой, так как не имел возможности присматривать за дочерью. Бабушка нанесла ребенку побои, била в ухо, камнем по голове, избила костылем. В итоге ее дочь обратилась в полицию . Приговор: 3,6 лет условно.

Родной дядя мальчика в ходе конфликта с сестрой и ее сыном нанес мальчику удар в область левого подреберья кухонным ножом. Приговор: 2 года общего режима.

Иногда споры/ из-за детей и конфликты заканчиваются трагедией. Так, после развода с женой и споров с ней из-за детей отец в ходе конфликта застрелил сына из охотничьего ружья. Приговор: 9 лет.

Другой отец (ст. 125; ст. 117 ч. 2 п. г УК РФ), избивал дочерей и в итоге убил ребенка. Приговор: 3,6 лет.

Изучение приговоров показало, что конфликты в семье и случаи, когда детей разлучают с матерью , могут иметь самые трагические последствия. Случаи, когда детей оставляли отцу, в доме которого допускалось физическое насилие , встречались и ранее. В настоящее время очень важно говорить о проблеме защиты детей, уделять внимание спорам между родителями, необходимо усовершенствовать механизмы защиты детей.

ПЕРЕДАЧА/ПРОДАЖА ДЕТЕЙ

Достаточно частым явлением стала передача / продажа детей из-за желания спасти себя, скрыть от родных свою беременность и определить ребенка в семью.

Например, молодой женщине стало известно, что она беременна от лица, брак с которым не был оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и мусульманскими обычаями. Поэтому она скрывала факт беременности от близких родственников, опасаясь возможной негативной реакции и общественного порицания. Не имея собственного жилья, а также постоянного источника дохода, она в нарушение закона решила передать ребенка в чужую семью.

Женщина собиралась после родов передать ребенка в чужую семью для содержания и воспитания, на безвозмездной основе, то есть договорилась на совершение иной сделки в отношении человека, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии в силу его малолетнего возраста . Приговор: мать — 3,2 года общего режима, принимающая сторона — 3 года колонии общего режима.

Другая женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности и желавшая скрыть свою беременность от родственников, решила подарить будущего ребенка и передать на воспитание в другую семью . Приговор: по 4 года общего режима.

Достаточно часто передают детей в семьи родственников.

Такое поведение вызвано реакцией общества, так как матери боятся в первую очередь осуждения и наказания со стороны родных.

Известны случаи, когда несовершеннолетние матери передавали детей в бездетные семьи, тем самым скрывая беременность и избегая угрозы «убийства чести», о чем они заявляли принимающей стороне.

Практика передачи детей в семьи породила спрос и привела к такому явлению, как продажа детей в Чечне и Дагестане .

Рассмотренные случаи насилия над детьми связаны с уязвимостью слабых групп, которые под предлогом защиты оказываются в зависимости и становятся заложниками ситуации. Представители этих групп нуждаются в защите, а иногда и в спасении.

III. ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Чеченская Республика

«Убийства чести» – это доминирующий мотив, по которым совершаются убийства женщин в республике.

Так, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства было совершено по мотиву «убийства чести» (в тексте приговоров фигурировали такие слова, как «аморальное поведение», «позор», «пятно», «честь», «репутация», «по нашим традициям» и т.д.). Это только зарегистрированные случаи, по которым было вынесен приговор, 5 женщин убиты родственниками и 4 знакомыми.

Анализ приговоров по Чеченской Республике показал, что физическое насилие против женщин было совершено внутри семьи (8 случаев). Из них, 6 случаев — насилие по отношению к женщине со стороны мужа (в том числе и бывших мужей), и 1 случай — насилие со стороны брата.

Встретился лишь один случай избиения посторонней женщины в ходе ссоры.

Ситуация показывает, что по сравнению с иными регионами уровень насилия в отношение женщин гораздо ниже, но большое количество «убийств чести», которые принимаются и одобряются обществом, говорит о серьезности ситуации.

С другой стороны, более низкое количество обращений в правоохранительные органы, чем в среднем по стране, и доминирование приговоров по статьям, которые являются следствием крайних форм насилия, говорит о том, что женщины по целому ряду причин не готовы обращаться за помощью. Среди этих причин — уже упомянутое нежелание «выносить сор из избы», опасения за имидж семьи, за который на женщинах лежит ответственность (так отвечали респондентки в ходе исследования о домашнем насилии и публикации «Я не могу сказать» , название которого взято из слов самих женщин ), боязнь осуждения и понимание того, что зачастую помощи ждать не стоит.

Случаи судебных дело физическом насилии в отношении женщин на улице и со стороны незнакомых лиц крайне редки.

Другая проблема, характерная для республики и отличающая ее от других регионов, — это насилие над детьми, которые были отняты у матерей.

Если классифицировать преступления против личности в гендерном аспекте по мотивам, то мы можем видеть такую картину:

причинение вреда здоровью женщин внутри семьи (мужем):

продажа или передача ребенка, чтобы скрыть «позор» и обезопасить себя;

вред детям после развода или конфликтов из-за детей.

По Чеченской Республике было просмотрено 21 672 приговора. Из них отобрано (в связи с соответствием критериям поиска) и проанализировано 238 приговоров. Для составления графика были изучены и поанализированы приговоры на сайтах республиканских судов, СудАкт.ру и Росправосудие. Данные отбирались по критериям исследования, формировались в таблицы.

Большинство преступлений в регионе связано с мотивом чести, или произошло внутри семьи, было совершенно родственниками, знакомыми, или было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Угроза насилия для женщин (родственниц, жен и бывших жен, иногда знакомых) наиболее распространена. Незнакомым женщинам насилие угрожает очень редко. Такие примеры были (насилие в ходе нападения, разбоя, убийство свидетельницы преступления), но они были единичными.

Многие преступления совершаются в процессе споров из-за определения места жительства детей. Женщины становятся объектом агрессии из-за требований о передаче детей, так как, по мнению многих семей, «проживание детей с матерью противоречит национальным обычаям».

Детей избивают и наказывают за их желание жить с матерью и даже за общение с ней.

Республика Дагестан

В этой республике — самая сложная для анализа ситуация в сфере домашнего насилия, настолько широк диапазон мотивов преступлений, и они более скрытые и запутанные.

В республике наблюдается самая высокая уязвимость для женщин и расплывчатость мотивов и акторов преступлений. Чаще всего в приговорах не указывается мотив убийства, или в них ссылаются на оскорбление, бытовую ссору и т.д.

Как и во всех республиках, достаточно часто убийцы могут оправдаться «состоянием аффекта» и таким образом избежать наказания .

Как, и в других республиках, женщины очень редко заявляют о насилии в семье. По словам уполномоченного в защите семьи, материнства и прав ребенка здесь «внушают с детства, что женщина должна терпеть, даже если её кипятком поливают» .

В последние три года в республике произошло несколько убийств женщин из-за ревности мужей и подозрений со стороны их родственников .

Как показало настоящее исследование, в Дагестане намного чаще происходят убийства женщин посторонними. Достаточно много случаев убийств в ходе ссор, и в процессе хищения имущества.

Женщины подвергаются и «убийствам чести», и насилию со стороны партнера, и изнасилованиям. По «убийствам чести» республика остается лидером в регионе. Исследование показало, что число преступлений, жертвами которых были женщины, в Дагестане превышает количество убийств в двух других исследуемых республиках. Но по количеству приговоров за «убийства чести», Дагестан на втором месте после Чеченской Республики.

Республику отличает практика совершения калечащих операций на половых органах женщин и девочек, в основе которых — традиции и специфическая интерпретация религии. Эта форма насилия над детьми до сих пор находит поддержку среди части населения республики и упоминается в СМИ религиозных структур . О том, что им в детстве было совершено «женское обрезание», заявили четыре девушки (родственницы), которые совершили побег из Дагестана в 2022 году по причине домашнего насилия.

В Дагестане можно достаточно часто встретить практику передачи и продажи детей. Более того, некоторые матери из Дагестана иногда идут на убийство детей , чаще всего новорожденных. Известны случаи, когда детей просто выбрасывают, таким образом, некоторые женщины стараются скрыть рождение ребенка и «защищают» себя от потенциально грозящего им «убийства чести». Подобные случаи достаточно часто встречаются на территории всей страны, но Дагестан отличает именно мотив для совершения преступления и оправдание традицией.

Насилие над детьми связано больше с физическим наказанием, которому подвергаются несовершеннолетние в семье. Споры из-за детей в республике встречаются, но намного реже. Чаще можно встретить споры из-за алиментов, установления отцовства и отказа признания детей.

Республика Ингушетия

В Ингушетии ситуация с домашним насилием за последние четыре года четырежды привлекала внимание общественности громкими случаями насилия над детьми и над женщинами.

Один случай стал первым судебным подтверждением практики калечащих операций на половых органах девочек. В Ингушетии 9-летней девочке из Чечни, приехавшей в гости к отцу, в клинике провели калечащую операцию на гениталиях («женское обрезание») .

Публикация первого доклада правозащитников «Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления» , в 2016 году впервые обозначившего существование проблемы в России и раскрывшего ее распространение на Северном Кавказе, привлекла массовое внимание общества и внутри региона.

После обращение общественных деятелей, членов Общественной палаты прокуратура инициировала проверки и потребовала у исследователей информацию об проведенном исследовании. После «проверки» прокуратура заявила о том, что они не обнаружила заявлений в полицию и уголовных дел и опровергла данные о женском обрезании.

В 2020 году, когда появилось первое обращение в правоохранительные органы, в котором говорилось о существовании клиники, производившей операции в Москве, автор исследования о «женском обрезании» вновь была допрошена. Росздравнадзор подтвердил обнаружение проведения в данной клинике подобных операций , но не было сделано ничего, чтобы показать, что исполнители подобных операций будут наказываться.

Второй доклад «Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления» еще шире рассмотрел проблему и представил рекомендации по преодолению практики в регионе. На настоящий момент эти рекомендации не стали востребованными.

Заявление о калечащей операции, проведенной девочке, чьи родственники обратились в полицию за помощью, к результатам не привело.

Второй громкий случай ужасающего насилия и истязания девочки со стороны родной тети привел к ампутации руки у ребенка и вывел в сферу общественного обсуждения проблема насильственного изъятия детей у матерей после развода .

Кроме того, в республике действовала банда шантажистов, наживавшихся на положении женщин, находящихся под угрозой «убийства чести». После того, как полицейские показали лицо женщины, находившейся в одной квартире с преступниками, ее убил родной брат. Убийство получило широкий резонанс в СМИ, но оно же показало, насколько общество готово поддерживать убийц и сочувствовать им. Даже судьи вынесли чрезмерно мягкий приговор, освободивший убийцу от наказания.

Совсем недавно была обнаружена новая жертва , предположительно, являющаяся новой жертвой «убийства чести».

В этой республике, где, как показало настоящее исследование, для мужчин угроза вне семьи гораздо выше, чем для женщин, почти все случаи насилия происходят внутри семьи.

Исключение — вымогательство, распространенное во всех исследуемых республиках. Но и вымогательство стало возможным только потому, что люди боятся членов собственной семьи и не могут обратиться за поддержкой, пониманием и помощью в решении их проблем.

Небольшие условные сроки, как правило, назначаемые вымогателям, не является настоящим наказанием, способствующим снижению числа вымогательств и шантажа в регионе. В этом случае действия жертв, противостоящих вымогателям, могут стать крайне радикальными.

Мужчина совершил убийство «в состоянии аффекта»: он застрелил вымогателя денежных средств, угрожавшего распространением сведений, порочащих честь семьи.

В марте 2023 года женщина 49 лет признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), за то, что в ходе внезапно возникшей ссоры в марте 2019 года нанесла семь ударов топором 23-летнему мужчине в область головы и туловища, от которых последний скончался на месте. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Убийство она совершила из-за его попыток шантажа ее дочери .

Другая девушка убила мужа после того, как он заподозрил ее в измене, чтобы избежать огласки . Ей назначили наказание в виде 10 лет колонии общего режима.

Для решения проблемы требуется, в первую очередь, признать реальность и актуальность проблемы и исправить очевидные пробелы и недостатки. Тогда появится профилактика, изменится подход в вынесении приговоров, изменится отношение к ценности человеческой жизни и здоровья.

Необходимо обратить внимание на проблему насилия над детьми, так как в республике за последние годы произошло несколько вопиющих случаев, в ходе которых одна девочка лишилась руки, другая была убита. Важно не игнорировать вопрос безопасности женщин, от которых зачастую зависит безопасность детей .

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В республиках Северного Кавказа ситуация с насилием в отношении женщин значительно отличается. В Чеченской Республике угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены защищены. Похожая ситуация и в Республике Ингушетия.

В Дагестане ситуация иная. Вопрос «чести» иногда поднимается, но не так широко. В большинстве приговоров мотивы преступлений размыты, вероятность латентных «убийств чести» очень велика, но за необъявленностью мотива трудно делать однозначные выводы.

Здесь женщина уязвима как перед внутренними угрозами, исходящими от членов семьи, так и перед угрозой извне, исходящей от посторонних.

Исследование показало, что затронутые проблемы взаимосвязаны и являются звеньями единой цепочки насилия, контроля над сексуальностью, превентивного калечения и запугиваний честью, шантажа, сексуального насилия, морального террора, физического насилия и иногда даже «убийств чести».

Единственные заметные изменения — это снижение, но далеко не искоренение проблемы похищения невест. Ситуация улучшилась в Чеченской Республике, но для Республики Дагестан и Республики Ингушетия она остается актуальной.

Попытка сохранения лица в глазах общества, окружения, сельчан, приводит к тому, что «честью» начинают пользоваться в корыстных целях, с целью шантажа.

С уязвимости «чести» связаны и похищения невест, «убийства чести», молчание и сокрытие преступлений со стороны изнасилованных, опасающийся наказания убийством, и на самом деле встречающиеся убийства изнасилованных.

Важно проработать уязвимости и найти ответы на многие вопросы. Почему пережившие ранее насилие поддерживают его трансляцию? Почему женщины не борются против насилия и дискриминационных практик? Кому нужны патриархальные установки? И почему интересы женщин вне рассмотрения?

Анализ ситуации показывает, что насилие над женщинами и детьми продолжает оставаться для региона нерешенной проблемой, которая требует усиления и углубления исследовательской работы, выявления нюансов и аспектов проблемы.

Женщины и дети остаются в уязвимом положении ввиду своей физической слабости, а также благодаря представлениям мужчин о имеющимся у них праве на насилие, на воспитание и на наказание как превентивном механизме.

И дети, и женщины подвергаются контролю, легитимизированному традиционными представлениями и местными обычаями. К тому же в целях воспитания детей и наказания женщин общество считает насилие не только допустимым, но и поощряемым. В отношении детей оно имеет свои границы и может повлечь за собой наказание. Наказание же женщин за нарушение традиционных норм границ не имеет и для многих служит способом защиты чести семьи и общества.

В настоящий момент очень мало надежд на изменение ситуации в лучшую сторону в связи с затруднениями в работе женских организаций и непопулярностью темы.

Для изменения ситуации к лучшему необходим постоянный мониторинг и контроль ситуации, а также анализ как проблем, так и положительных практик их решения, которые можно встретить в регионе и которые могут быть наиболее эффективными с учитом его специфики.

Важны мероприятия, направленные на помощь женщинам и детям, такие как: распространение информации об угрозах и способах защиты;

издание и доступность памяток для уязвимых групп;

организация каналов связи (телефон, почта, информационные бюллетени, предоставляющие необходимую информацию). Информация должна быть видимой и заметной. Она должна быть размещена в доступных местах, там, где уязвимые группы могут ее заметить и в случае необходимости к ней вернуться. Очень важно размещение информации в школах, больницах и иных организациях, которые посещают уязвимые группы;

создание и поддержка мобильных групп помощи женщинам;

правовые механизмы (помощь в суде, изменение позиций судов, унификация правовых норм; мотив «чести» должен перестать быть поводом для оправдания преступлений, признание и следование рекомендациям резолюций и т.д.).

Изменение ситуации — процесс длительный, комплексный и сложный, но важный для потенциальных жертв, жизнь которых сопровождают и моральное, и психологическое насилие, и страх перед угрозой насилия физического, вплоть до угрозы лишения жизни.

В настоящих условиях, когда невозможно сделать необходимые шаги к искоренению проблемы, важно ее как минимум признать, не забывать и не считать неважной и второстепенной.

Важно и продолжать работать и делать все возможное, чтобы озвучивать проблему, оказывать адресную помощь и сдерживать рост насилия в регионе.

Важно работать над тем, чтобы отношение к насилию, которое в настоящий момент по-прежнему остается одобряемым значительной частью общества, менялось, и насилие становилось порицаемым, неприемлемым и неминуемо наказуемым.

Исследование выполнено при поддержке проекта AD REM

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