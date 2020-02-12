"Убийства чести" на Северном Кавказе

12 февраля 2020, 18:11

В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

Практика и термин

Правозащитница Светлана Анохина, шеф-редактор сайта о правах женщин в Дагестане Daptar.ru, считает, что практика "убийств чести" не связана с религиозностью семьи, решение об убийстве принимается коллегиально, оно планируется родственниками заранее. «Как правило, участие в преступлении принимает не один человек», - говорит Анохина .

«Ужасно, что такое понятие, как убийство чести до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым. То есть убийца говорит, что он совершил убийство чести, чтобы перетянуть на себя симпатии людей, которые могли бы в противном случае его осудить», - утверждает журналистка.

Светлана Анохина уверена, что надо отказаться от термина «убийство чести», звучащее как социально одобряемое. «Надо снимать положительные коннотации, оправдывающие такое убийство, возводящие его на уровень сакрального убийства, освященного традицией», – полагает правозащитница .

Убийства «чести»

Убийство чести — убийство члена семьи, совершенное родственниками, убежденными в причинении этим членом семьи бесчестия. Под бесчестием, в этом контексте, обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения. Но поводом также может быть «вынесение сора из избы», например, жалоба жены на мужа, который бьет ее и/или детей, и даже просто «не подобающее поведение», когда «не так села, не так встала, не так оделась, не туда посмотрела и не то сказала» .

По мнению опрошенных проектом «Правовая инициатива» жителей Северного Кавказа, убийство по мотивам «чести» – это практика реабилитации достоинства семьи/рода посредством убийства лица, бросившего не нее пятно позора. Это или «наказание за нарушение традиционных норм», или акт очищения, смывающий позор, вину, пятно бесчестья, или как назидание с целью предотвращения случаев «непослушания» в будущем .

На убийство толкает публичность: зависимость от общественного мнения, осуждения, обсуждения, апелляция к «амбициям». Предполагается, что совершение убийства смывает позор. Однако, с другой стороны, само подобное убийство становится публичным признанием позора и греха той же самой семьей/родом .

Корни явления

Традиционное (патриархальное) кавказское общество до сих пор предусматривает коллективную ответственность, всячески сопротивляясь автономии личности. Каждый человек связан тесными узами с семьей, тейпом, селом, да и со своим народом и республикой в целом. Женщины еще более уязвимы, так как вся ее жизнь максимально подчинена мужчинам .

При этом эксперты затрудняются в обосновании источника явления «убийство чести». С одной стороны, подобные убийства существовали исторически, однако адаты, связанные с наказанием за прелюбодеяние, разврат, измену, аморальное поведение, различаясь по степени жесткости, редко приводили к убийствам .

Так, в Дагестане адаты Технуцальского наибства, Андийского наибства и ряда других предусматривали штраф, а адаты Гумбетовского наибства и других допускали более строгое наказание, вплоть до убийства . Исследователи адатов в Чеченской Республике отметили, что фактов фиксации подобного наказания в далеких исторических источниках почти нет. В большинстве случаев нарушителя заставляли жениться или девушку выдавали замуж за старика или имеющего физические или психические недостатки мужчину. Распространены были выплаты, штрафы, компенсации, изгнание из села.

Попытки связать подобные убийства с исламом также несостоятельны. Во-первых, убийства чести не фигурируют ни в преданиях (хадисах) о Пророке, ни в Коране . Во-вторых, наказание (например, за прелюбодеяние) в соответствии с исламом выносит судья, шариатский суд (смертная казнь предусмотрена за измену замужней женщины мужу и женатого мужчины – жене ). Более того, культурные корни таких убийств прослеживаются не только в Азии, где это практикуют и мусульмане, индусы и сикхи , но и в странах Ближнего и Среднего Востока, Европе, Южной и Северной Америках , где подобное совершают также христиане или езиды .

Исследование, проведенное в июле 2008 года группой турецких ученых из Университета Дикле в отношении убийств во имя чести в Юго-Восточной Анатолии, показало, что такая практика не связана с отсталостью. Из всех опрошенных 60 процентов являются либо выпускниками средней школы, либо выпускниками университетов или, по крайней мере, грамотными .

Поэтому наиболее логичным выглядит комплекс причин, связанных с ощущениями потери контроля над социальными изменениями и разрушения идентичности. В этом случае обращение к своеобразной, своевольной и искаженной трактовке традиций, религии, адатов становится маскировкой (внутренним объяснением).

Чечня

В конце ноября 2008 года в двух районах Чеченской республики были обнаружены тела семи молодых девушек со следами огнестрельных ранений. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нужиев тогда двусмысленно заявил: «К сожалению, есть у нас такие женщины, которые стали забывать о кодексе поведения горянок. В отношении таких женщин их родственники - мужчины, считающие себя оскорбленными, порой совершают самосуды».

Позже, более определенно высказался Рамзан Кадыров: «Согласно нашим обычаям, если женщина ведет распущенную жизнь, если она спит с мужчиной, то убивают их обоих» . Однако позже на расширенном совещании правительства и глав районных и городских администраций Кадыров сказал, что «Действия убийц, кто бы они ни были, не могут быть оправданы никакими традициями. Тем более, что таких традиций нет ни в обычаях народа, ни в исламе».

А в интервью «Комсомольской правде» в том же году глава Чечни рассуждал: «Женщина должна знать свое место [...] Женщина должна дарить любовь нам [...] Собственностью должна быть женщина. А мужчина - собственник […] Бывает такое: брат сестру убил, муж - жену [...] Как президент я не могу допустить, чтобы убивали. Вот пусть и не носят шорты».

В докладе Комитета «Гражданское содействие» и ПЦ «Мемориал» 2014 года отмечалось, что в последние годы мужчины расправляются со своими родственницами даже за весьма незначительные отступления от «норм поведения чеченской девушки».

В июле 2017 года в докладе о преследовании ЛГБТ на Северном Кавказе были приведены три истории преследования квир-женщин, но отмечалось, что информация о внесудебных казнях над квир-женщинами из Чечни были известны правозащитникам уже до этого.

«Правовая инициатива» 6 декабря 2018 года опубликовала доклад «Убитые сплетнями». Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном Кавказе», рассказывающий о судьбе женщин, причинах подобных убийств и факторах сохранения этого обычая. В Чечне нет так называемых «убийств чести», поскольку в республике отсутствуют безнравственные женщины, - заявил в свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя доклад.

Ингушетия

Тогда же советник главы Ингушетии Артем Перехрист утверждал, что результаты расследования «Правовой инициативы» не имеют под собой никаких оснований так как «На Северном Кавказе, в том числе в Ингушетии, нет пещерных людей. [...] Здесь гостеприимные люди, которые покажут быт и традиции, расскажут о том, что регионы Северного Кавказа — это, в первую очередь, часть светского государства, в котором не приемлют нарушение прав человека» .

Вряд ли он не знал о нашумевшем убийстве чести в 2010 году, когда 24-летний Тархан Оздоев убил свою двоюродную сестру и двух ее дочерей потому что ему не нравилось, что его родственницы ходят по улицам с открытыми лицами, улыбаются и свободно общаются с односельчанами . Приговором суда Оздоеву было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

А за несколько месяцев до отповеди Перехриста суд приговорил к восьми годам заключения жителя Ингушетии, признав его виновным в убийстве 31-летней дочери. То, что это было «убийство чести», сообщил тогда источник в полиции.

Марем Алиева бесследно пропала в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на неэффективное расследование дела об исчезновении Алиевой, поданную ее сестрой Елизаветой Алиевой. 25 сентября 2019 года стало известно, что ЕСПЧ объединил жалобу Елизаветы Алиевой на свое похищение с жалобой на убийство сестры.

7 февраля 2020 года Иса Альтемиров, заподозренный в вымогательстве денег у женщин под угрозой распространения порочащего видео, погиб при задержании, прыгнув с пятого этажа. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. Оперативная съемка была выложена в интернет. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. В убийстве признался ее брат. По словам мужчины, сестра опозорила честь семьи.

Дагестан

17 января 2020 года Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил жителя Дагестана к 9,5 года колонии строгого режима за убийство сводной сестры. Суд установил, что он нанес ей смертельные ножевые ранения, когда находился в доме у родственников. Сам осужденный заявил, что девушка не слушалась его, уехала в Махачкалу и не хотела выходить замуж.

В целом эксперты в Дагестане отмечают, что убийства чести в Дагестане являются явлениями редкими, но не исключительными. При этом оценить его масштабы и динамику невозможно из-за отсутствия статистики. А точной статистики таких убийств не существует, поскольку такие преступления не фиксируются или вообще скрываются.

Табу

В исследовании «Правовой инициативы» было выявлено 33 случая убийств по мотивам «чести» за период с 2012 по 2017 год. 22 случая было обнаружено в Дагестане, 2 – в Ингушетии и 9 – в Чечне. Всего за это время было убито 39 человек, из них 36 женщин и трое мужчин. В 3 случаях потерпевшими выступили двое – мужчина и женщина; в одном случае было убито 3 женщины и еще в одном случае – 2. Отмечено, что реальное число таких убийств гораздо больше, чем задокументировано в исследовании. Анализируя материалы интервью с респондентами и экспертами, авторы заключают, что тема убийств «чести» крайне табуирована и закрыта для широкого обсуждения .

Примечания