Пользователи Instagram сочли вынужденными извинения матери умершей жительницы Гудермеса

24 июня 2020, 11:25

Рамзан Кадыров, разбираясь в обстоятельствах резонансной смерти жительницы Гудермеса, открыто встал на сторону ее мужа, указали пользователи Instagram, предположив, что извинения матери умершей не были добровольными.

Как писал "Кавказский узел", прокурор Чечни инициировал проверку по сообщениям об убийстве жителем Гудермеса своей жены. 20 июня тело молодой женщины эксгумировало следствие. Мать умершей заявила после эксгумации, что видела шрам и кровоподтеки на теле дочери. Однако 23 июня на встрече в мэрии Гудермеса с участием главы Чечни мать молодой женщины извинилась за слова о насильственной смерти дочери. "Я прошу всех меня простить. Я была неправа, выслушала всё, что говорят люди. Я хочу попросить прощения у главы [Чечни] и у всех", - заявила она. Извинения принес и дядя умершей, заверивший, что ее дети будут возвращены отцу. Извинения были показаны в эфире чеченской гостелекомпании. Министр МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что признаков насильственной смерти на эксгумированном теле нет.

Ранее мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот силовик. Пользователи соцсетей обратили особое внимание на то, что похороны прошли ночью. Имам, который совершал похоронный обряд, объяснил это жаркой погодой. Жители Чечни возразили на это, что в республике не практикуются ночные похороны. Власти пошли на эксгумацию тела из-за общественного резонанса, считает правозащитница Светлана Ганнушкина. При этом руководству республики не выгодно расследование, которое может доказать вину силовика, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Репортаж ЧГТРК "Грозный" вызвал споры в Instagram

Часть пользователей Instagram выразила возмущение встречей Кадырова с родственниками умершей жительницы Гудермеса. "Ужас. Плохое время. Теперь белое могут назвать черным, а черное - белым. А кто посмеет сказать иначе, должен извиниться", - прокомментировала rayatort_kaspiysk публикацию на странице "Грозный ТВ". "Время, когда лгущего делают правдивым", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя mm.m_9998. "Не думала я, что наша власть такая несправедливая", - написала по-чеченски eva_ali2401.

Встреча с участием Кадырова подменяет собой расследование, указала lady_in_black16_95. "Устроили болтовню, как на базаре. Где судмедэкспертиза? И желательно независимая и не из Чеченской республики. Нет ее. Все остальное болтовня", - заявила она. "Во всем виновата мама этой девушки, расходимся", - сыронизировал ___sssss999, собрав 16 "лайков".

Ряд пользователей прямо выразил сочувствие матери умершей. "Как всегда, виновата жертва", - заявил пользователь ifditc8. "Еще и виноватой осталась", - написал voining2543. "Сделали из нее козла отпущения <...>. На том свете ответите за каждую слезинку этой женщины", - высказался what.theshitman. "Мама девушки виновата только в одном - в том, что она не положилась на Всевышнего, а на людей. Она надеялась что кто-то поможет раскрыть это преступление. Это единственная ее вина", - заявила salima___9999, комментарий которой собрал 47 "лайков".

Другие комментаторы возразили на это, что факт насильственной смерти жительницы Гудермеса не доказан. "Люди, какие же вы странные. Если они не убивали эту девушку, вы хотите, чтобы она была убита? Не лучше ли говорить хорошее?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя greenway_lara95. "Вы хотите услышать, что ее убили? Какие же вы странные люди", - высказал аналогичное мнение krasotbl_mira.

Публикация фрагментов спецрепортажа ЧГТРК "Грозный" в Instagram-паблике телекомпании к 11.25 мск 24 июня собрала 104 тысячи просмотров и 1256 комментариев. У паблика 835 тысяч подписчиков.

Жительница Гудермеса, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон, много раз пыталась уйти от мужа из-за семейных ссор, сопровождавшихся насилием, и жаловалась родным на свекровь. Поводом для семейной ссоры, по словам матери, стала покупка ее дочери телевизора на детское пособие. Свекровь умершей подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что высказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

Кадыров заявил, что накажет автора версии о насильственной смерти

В разговоре с матерью умершей Кадыров потребовал назвать имена тех, кто озвучил версию о насильственной смерти. "Это кто тебе сказал?" - спросил глава Чечни. "Это соседи их соседей услышали шум и зашли посмотреть", - ответила она. "Там же много соседей. Мы же должны знать, кто это сказал. Виновных и тех, кто говорил неправду, нужно будет наказать", - заявил Кадыров. Мать умершей поклялась, что не знает имени женщины, которая с ней говорила. "Мы возьмем твой телефон. Тут есть начальник ФСБ, следственный комитет. Мы можем быстро сделать распечатку. Мы узнаем, кто тебе звонил, что говорил. Это легко можно узнать. Лучше назови имя той женщины, которая тебе это сказала. Сейчас столько технологий, все движущееся и не движущееся контролируется", - заявил глава Чечни.

Кадыров заявил матери умершей, что плакал, когда узнал об экспертизе тела. "Этой девушке вытащили все органы, оторвали голову. Даже если бы ее убили, ты должна была просто заставить всех поклясться, что они ничего не видели. А ты заставила вытащить труп своей дочери. В условиях пандемии, нам из России говорят, что надо разорвать труп. Но поскольку это не сходится с нашей религией и адатами, поэтому мы пытаемся не разрезать человека и боремся с ними, а ты разрешила ее разобрать по кусочкам и отправить на экспертизу и породила столько сплетен", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова.

Местные жители указали на грубое обращение Кадырова с матерью умершей

Жительница Чечни Милана отметила негативное отношение Рамзана Кадырова к матери умершей, которое, по ее мнению, проявилось на встрече 23 июня. "Особенно покоробили обращенные к матери, а потом и к сестре умершей слова, что ее «распотрошили», «изъяли все внутренние органы» и увезли на экспертизу, да еще и с жестами, изображающими, как врачи эти органы рассматривают. Это были очень неприятные моменты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На это обратила внимание и жительница Чечни Роза. "Кадыров говорил это не кому-нибудь, а ее сестре, и причем так, что у той на глазах появились слезы. Кадыров не скрывал своего возмущения тем, что пришлось провести экспертизу, упирая на то, что это запрещено в исламе. Однозначно его симпатии были не на стороне этой несчастной матери и ее родных, которых открыто унижали, упрекая тем, что они не смогли остановить свою женщину", - указала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".