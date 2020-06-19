Жительница Чечни заявила о попытке обелить виновных в смерти дочери

19 июня 2020, 18:22

Репортаж государственной телекомпании "Грозный" выгораживает мужа умершей жительницы Гудермеса, заявила ее мать, настаивая на версии об убийстве дочери. Имам, который похоронил молодую женщину ночью, объяснил свои действия жарой. Практики ночных похорон в Чечне нет, возразили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", прокурор Чечни инициировал проверку по сообщениям об убийстве жителем Гудермеса своей жены, которую похоронили ночью. Пользователи Instagram призвали родственников погибшей добиться вскрытия тела.

Мать умершей настаивает на версии об убийстве

Сюжет о смерти жительницы Гудермеса, показанный 18 июня в вечерних новостях на государственном телеканале "Грозный", прошел цензуру, заявила женщина, назвавшая себя матерью умершей. "Когда нас вчера повезли в Гудермес, нас показали на нашем телеканале ЧГТРК. Мы об этом узнали только сегодня. Те моменты, где была наша речь с хорошей стороны, разговор врача, разговор имама со мной - все эти моменты обрезали. Этот ролик (новстной сюжет. - Прим. "Кавказского узла") сделали, вырезав многие фрагменты", - перевел корреспондент "Кавказского узла" с чеченского языка сообщение, распространившееся сегодня среди пользователей мессенджера WhatsApp.

Женщина сочла репортаж необъективным, она настаивает на версии об убийстве. "Они на их стороне, потому что их сын военный! <...> Рамзан, ты же никогда не говорил опускать тех, кто слабее. Ты же никогда не говорил давать такие привелегии тем, кто работает военным. Пусть Всевышний устроит кровную месть тем, кто идет по неправильной дороге! <...> Моя дочь, которая была смертельно красивой, моя золотая девочка, которую <...> убили и закопали как собаку, ночью. Вырыли могилу экскаватором, или как его, не знаю", - говорится в аудиосообщении.

Автор сообщения также не согласилась с версией о том, что молодая женщина умерла в результате несчастного случая во время эпилептического припадка. "У моей девочки не было никакой эпилепсии, никакой астмы, она никогда не ходила по врачам, и бумажек нет никаких, которые свидетельствовали бы об этом. Моя девочка была абсолютно здорова, никогда не падала", - заявила жительница Чечни. В заключение она попросила о помощи, но не уточнила, в чем эта помощь должна заключаться.

Жительница Чечни извинилась за сообщение об убийстве

В сюжете ЧГТРК "Грозный" от 18 июня приводилось аудиосообщение другого человека, также распространившееся в WhatsApp. "Говорят, что она умерла после избиения <...>. Из-за детского пособия. Получив деньги, говорят, пошла на базар - телевизор, кое-что купила. Свекровь осталась недовольной, рассказала сыну", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, прозвучавшее в эфире телеканала.

Комментируя это сообщение, свекровь умершей жительницы Гудермеса, рассказала, что обсуждала с невесткой покупку телевизора. Хамидова пояснила, что сочла девять тысяч рублей слишком высокой ценой для телевизора, и указала невестке, что эти деньги лучше было потратить на ремонт дома. "Это одно слово я ей сказала. <...> Больше я ей ничего не говорила", - подчеркнула мать мужа жительницы Гудермеса.

В свою очередь, автор одной из рассылок в WhatsApp о смерти жительницы Гудерсеса, Хамсат Янарсаева, заявила о своей неправоте. Она пояснила, что является одноклассницей матери молодой женщины. "Есть голосовые [сообщения] в нашей группе [в мессенджере]. Я их послушала. <...> Вот тот разговор, что был в нашей группе, и распространили… Да, действительно, с моей стороны это неправильно - я говорила о том, в чем не была уверена стопроцентно. Я не права", - сказала Янасарова в эфире телеканала.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Муж умершей поклялся, что не имеет отношения к ее смерти

Супруг скончавшейся жительницы Гудермеса заявил в эфире телекомпании, что непричастен к ее смерти. По его словам, о смерти жены он узнал, находясь в больнице. "Был в больнице из-за болей в боку, люди распространили сплетни. «Твоя супруга умерла, да простит ее Всевышний», - когда мне [это] сказали и обняли, клянусь Пророком Всевышнего, только так я об этом узнал. Мне очень обидно, осадок на сердце, мне нужно жить среди людей, ради Всевышнего и Пророка, уберите эти [сообщения]. Очень вас прошу… Мы мусульмане. Ничего из этого неправда", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова мужа умершей.

Фельдшер Турпал-Али Абузайдов рассказал в репортаже, что осматривал тело молодой женщины, и признаков насильственной смерти не обнаружил. Проводившая омовение тела покойницы Лариса Успаева также заявила, что на теле молодой женщины не было следов побоев. "Говорят, она умерла, упав со ступенек, у нее была эпилепсия. Когда мы ее обмывали - клянусь Кораном Всевышнего, это правда, - никаких… Если человек упал, на руке, или на спине, или на голове, или другом месте царапины должны быть. На ее теле не было ни единой царапины", - заверила она.

Имам местной мечети Абдул-Карим Рашидов подтвердил, что женщину похоронили ночью. "Жарко, умершего нельзя оставлять, труп начинает разлагаться. Потому что была возможность провести свет и так далее, мы эту девушку похоронили ночью. Если бы лишние люди остановились, не распространяли эти сплетни… <...> Семье этой девушки они оставили большой осадок на сердце… Экспертиза, что надо, посмотрела, подтвердила, что эта девушка умерла [естественной смертью], она уехала. Мы, как говорит наша вера, по адату эту девушку похоронили. Просьба к людям, не говорить того, чего не знаете", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова имама.

Об отсутствии признаков насильственной смерти заявил в новостном сюжете и замначальника ОВД Гудермеса, подполковник Ибрагим Хорсаев.

Жителей Чечни удивили ночные похороны

Этот сюжет, размещенный сегодня в Instagram-паблике "ТВ Грозный", собрал множество негативных комментариев. "Такое чувство, что это один большой сговор и попытки скрыть достоверную информацию", - заявил dza.539. Пользовательница madame9565 раскритиковала слова имама мечети о том, что в жаркое время умерших следует хоронить как можно быстрее. "Много людей умерло при жаре. Теперь что, мода пошла их ночью хоронить?" - перевел ее комментарий корреспондент "Кавказского узла". "Мне тоже смешно стало... очень много людей умирает после трех или пяти часам [утра], но никогда не слышал, чтобы ночью хоронили. Все врут", - согласился с ней a.a.h.583, также написавший комментарий на чеченском языке.

Женщину похоронили ночью, чтобы скрыть следы побоев, предположила erica_777_zamuzhem_. "Чтобы синяки и побои не выявились, ее ночью земле предали. Надо бы сделать экспертизу", - написала она по-чеченски. "Ну да, поэтому под покровом ночи, не дожидаясь родного дядю, который сказал не хоронить до его приезда, похоронили", - согласилась rita1969stor.

К 18.22 мск 19 июня эта публикация собрала 241 тысячу просмотров и 5356 комментариев. У паблика 834 тысячи подписчиков.

Жители Чечни указали корреспонденту "Кавказского узла", что в регионе не принято хоронить ночью. "У нас даже из других государств и регионов тела умерших привозят и хоронят без проблем. Вообще, насколько знаю, хоронить человека по исламу следует до заката солнца. Я не помню, чтобы у нас умерших хоронили по ночам", - сказал житель Гудермеса Рамзан.

"То, что ее так быстро похоронили, да еще и ночью, только подогревает разные слухи и предположения. У нас даже в жару человека не сразу хоронят. Чтобы тело не разложилось, достаточно, чтобы в комнате был кондиционер. Раньше труп льдом обкладывали. Так что спешить с похоронами не следовало, если не нужно было что-то скрыть. Так многие считают", - отметил местный житель Адам.

По словам представителя местного духовенства, Али, ночные похороны практиковались во время военной кампании в Чечне. "Обычно, если кто-то умирает в первой половине дня, то погребают в тот же день. Если во второй половине дня или вечером, то на следующий. Как правило, обряд погребения завершается до захода солнца. Ночью людей мы тоже хоронили, но это было во время войны, когда днем невозможно было ходить или ездить на кладбища из-за постоянных бомбежек и обстрелов со стороны военных", - рассказал он.

Представитель прокуратуры Чечни отказался рассказать корреспонденту "Кавказского узла" о ходе проверки информации об убийстве жительницы Гудермеса, но заверил, что принимаются все необходимые меры. На сайтах прокуратуры Чечни и республиканского главка Следкома к 18.22 мск 19 июня также не появилось информации о ходе проверки или ее результатах.