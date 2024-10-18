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13:00, 18 октября 2024

Просьба расследовать дело Сулеймановой в Санкт-Петербурге передана в Чечню

Седа Сулейманова. Фото: кризисная группа СК SOS https://sksos.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет переадресовал в чеченское управление просьбу Елены Патяевой взять на федеральный контроль дело Седы Сулеймановой или расследовать его в Санкт-Петербурге, где была задержана Сулейманова.

Как писал "Кавказский узел", в августе Елена Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков при похищении ее подруги Седы Сулеймановой. Силовики задержали Сулейманову и допустили ее отправку в Чечню вопреки словам девушки о грозящей ей расправе, пояснила она. В сентябре СКР сообщил Патяевой, что ее обращение передано в Чечню. На второе обращение с просьбой взять дело на федеральный контроль ответа из СКР пока нет, сообщила 27 сентября Патяева.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Сегодня Елена Патяева сообщила в своем телеграм-канале, что вчера, 17 октября, получила по почте ответ из СКР. "Напомню, что я в своем обращении в СК РФ 23 августа просила взять дело Седы Сулеймановой на федеральный контроль, либо расследовать его в Петербурге (по месту совершения преступления - похищения). Во вчерашнем письме от СК РФ мне на это ответили, что моё "обращение <...> направлено и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике"!" – написала она.

Позднее в тот же день, по словам Патяевой, она получила "ещё одно письмо - на этот раз электронное, из чеченского следкома".

"Тема письма была красноречивая: "Ответ на обращение Патяевой Е.А. от 21.08.2024 и от 23.08.2024". В этом письме старший следователь Х. Ш-А. Атангереев сообщает мне, что по делу Седы "проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия". Атангереев - это следователь, который допрашивал меня как свидетеля в Грозном 26 апреля. […] Если совсем упрощать: я написала письмо в Москву с просьбой забрать дело Седы Сулеймановой из Чечни - в ответ мне приходит письмо из Грозного в духе "мы получили ваше письмо, у нас всё под контролем", - написала Елена Патяева.

Напомним, 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

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Автор: "Кавказский узел"

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