10 апреля 2024, 13:27
Похищение Седы Сулеймановой
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Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого “убийства чести”. “Кавказский узел” рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой и ее похищении.
Побег
Седа Сулейманова родилась в Грозном в 1997 году. Ее отец погиб в 1999 году в колонне чеченских беженцев. Сулейманова росла с матерью и семьей брата. Семья была религиозной и настаивала на следовании местным обычаям. После школы Седа окончила медицинский колледж, работала бариста в Грозном. В 18 лет родные стали настаивать на замужестве Седы.
Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".
Она решила сбежать из семьи и связалась с адвокатом из СК SOS*.
В октябре 2022 года Седа смогла покинуть Чечню и, по словам представителя СК SOS*, около трех месяцев жила в Санкт-Петербурге в безопасном месте. В северной столице она устроилась на работу в кофейню. В январе 2023 года она решила жить самостоятельно, отказалась от помощи СК SOS* и поселилась в квартире с новой знакомой Леной Патяевой.
В феврале 2023 года года девушку попытались похитить родственники, однако в тот раз ей удалось сбежать. Седа сменила работу, место проживания и номер телефона, но осталась в том же городе.
Похищение
Вечером 23 августа 2023 года девушку задержали силовики. Ее молодой человек Станислав рассказал, что когда он возвращался с работы, в подъезде его встретили четверо мужчин. Двое из них представились сотрудниками полиции и предъявили удостоверения. Еще двое были в штатском, по их внешнему виду он предположил, что они чеченцы. Сотрудники показали Станиславу фото Седы и потребовали открыть дверь квартиры, забрали девушку и отвезли обоих в 54-й отдел полиции, сообщал Telegram-канал Кризисной группы СК SOS* 1. Силовики, по данным правозащитников, сообщили, что Седа подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей.
Правозащитники сообщали также, что молодого человека вскоре отпустили, а девушку, по словам полицейских, повезли в аэропорт Пулково, чтобы отправить обратно в Чечню.
На следующий день, 24 августа, адвокату и жениху Седы, которые пытались найти ее, петербургские полицейские сообщили противоречивые сведения. В отделении полиции, куда доставили Седу, выяснилось, что у нее взяли отпечатки пальцев, однако официально ее никак не оформляли. Полицейские сообщили, что передали Седу чеченским силовикам, которые повезли ее в аэропорт. Но адвокат не обнаружил Сулейманову в здании аэропорта. При этом молодому человеку девушки сообщили, что отвезут ее в отдел полиции Грозного по Ленинскому району (до 2020 года так назывался Ахматовский район Грозного, прим. "Кавказского узла"), а адвокату конечной точкой маршрута Седы назвали отдел по Грозненскому району Чечни, сообщал Telegram-канал Кризисной группы СК SOS* 2.
В Чечне
Утром 25 августа адвокаты Кризисной группы прибыли в Грозный, чтобы найти Седу Сулейманову. В отделе полиции по Ахматовскому району адвокаты написали заявление с требованием ознакомиться с материалами дела против Сулеймановой, а также потребовали проводить все следственные мероприятия только в присутствии защитников. Но встретиться с подзащитной адвокатам не удалось: девушку допросили как свидетельницу по делу о краже украшений, а на выходе из отдела передали дяде и тете. При этом адвокатов не известили, а допрос провели без их участия. Сулейманова написала отказ от адвокатских услуг, хотя такой документ мог быть подписан только в присутствии адвокатов. Правозащитники полагают, что она сделала это под давлением.
В это же день жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев и директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев отправили обращения к уполномоченной по правам человека России Татьяне Москальковой. Они попросили ее "взять дело под личный контроль и обеспечить его справедливое рассмотрение, а также доступ адвокатов к подзащитной и их ознакомление с материалами уголовного дела", указано в Telegram-канале СК SOS* 3.
Чеченский омбудсмен Солтаев
26 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что Седа Сулейманова проходит свидетелем по уголовному делу, ее допросили в Грозном и уже отправили домой. "Все происходит в рамках законодательства Российской Федерации", - привело его слова агентство "Чечня сегодня".
29 августа Солтаев разместил в своем Telegram-канале отчет о встрече с Седой Сулеймановой. Он написал, что разговаривал с родственниками Седы и с самой девушкой, “она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет". Публикация сопровождалась фотографией, на которой он и девушка сидят в креслах. Солтаев также отметил, что держит вопрос на личном контроле.
Правозащитников встревожило, что Солтаев в отчете о встрече с Сулеймановой опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому, а сама Седы выглядит крайне подавленной 4.
4 сентября Солтаев вновь посетил Седу Сулейманову, заявив, что она находится в хорошем настроении. При этом на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, девушка просто провожает его до ворот под наложенную музыку. По его словам, она опровергла "слухи и различные сообщения, связанные с ней", не уточнив, о каких слухах и сообщениях идет речь 5.
Жених Седы
В октябре 2023 года жених Седы Сулеймановой Станислав Кудрявцев принял ислам. По его просьбе журналистка Елена Милашина обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию. Видеозапись религиозного обряда была отправлена Москальковой для последующей передачи в Чечню 6.
По словам Милашиной, Татьяна Москалькова связалась с Мансуром Солтаевым и получила от него гарантии безопасности для Кудрявцева и его родителей для поездки в Чечню к родственниками Седы. Но когда Милашина пыталась связаться с ним, тот ей не отвечал и не перезванивал. Москалькова также не смогла прояснить судьбу Седы.
Правозащитники потребовали от чеченских властей "предоставить доказательства, что Седа по-прежнему жива и здорова", сообщить, где находится девушка, и не препятствовать встрече Седы и Станислава. Они также призвали людей обращаться в прокуратуру с требованием проверить действия силовиков по делу Сулеймановой.
2 ноября 2023 года Станислав Кудрявцев был приглашен в прокуратуру Санкт-Петербурга, где он подробно рассказал о том, как силовики вывезли Седу в Чечню и запрещают встречаться с ним. По данным СК SOS*, из аппарата Татьяны Москальковой обращение Кудрявцева было передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а оттуда поступило в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Пикет подруги Седы
1 февраля 2024 года Лена Патяева, подруга Седы Сулеймановой, вышла на пикет к зданию прокуратуры Санкт-Петербурга с требованием прояснить судьбу девушки. Вскоре она была задержана. На плакате, который держала Патяева, было написано "Жива ли Седа Сулейманова? Ее никто не видел уже 150 дней".
В своем обращении, которое было опубликовано изданием Sota, девушка говорит, что Седу Сулейманову никто не видел уже полгода. "Сегодня ровно 150 дней с момента публикации последней видеозаписи с ней. С тех пор от неё не было ни единой весточки. Я даже не знаю, жива ли она! Мы – я и другие друзья Седы, а также её жених Станислав Кудрявцев – к кому только ни обращались, чтобы её найти! Мы неоднократно просили о помощи правозащитников, журналистов, юристов, полицию и в прокуратуру. Но никто не смог (или не захотел!) нам помочь”, - заявила Патяева. Она потребовала призвать к ответу “всех, кто организовал и исполнил похищение Седы, а также тех, кто сейчас держит её взаперти", освободить Седу Сулейманову и “позволить ей дальше жить самостоятельно и свободно" 7.
Силовики составили на Лену Патяеву протокол о нарушении антиковидных ограничений.
Сообщение о возможном убийстве
6 февраля журналисты звонили семье Сулеймановой. Два близких родственника Седы заявляли, что она сейчас находится рядом с ними, но трубку передать отказывались.
7 февраля 2024 года Кризисная группа СК SOS* сообщила, что Седа Сулейманова могла быть убита родственниками. Информацию об этом подтвердили правозащитникам два независимых друг от друга источника в Чечне.
"Информация о вероятном "убийстве чести" в отношении Сулеймановой поступила в Кризисную группу в начале февраля. 6 февраля правозащитники подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру РФ с требованием провести срочную проверку этих сообщений", - говорится в публикации 8. На ответ у ведомства по закону были 30 дней.
Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, что "убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность. А длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой может объясняться тем, что родственники изолировали ее, пояснили они.
Ответ прокуратуры
12 февраля 2024 года прокуратура заявила, что девушка добровольно поехала из Санкт-Петербурга в Грозный, чтобы дать показания, после чего сама отправилась к семье. Заявление о задержании Седы Сулеймановой чеченскими силовиками было подано в августе 2023 года, сразу после того, как адвокаты не смогли найти Седу в отделении полиции в Грозном. Проверку прокуратура начала лишь после сотен заявлений с требованием расследовать похищение.
Согласно ответу прокуратуры, "меры пресечения либо процессуального принуждения, в том числе задержание и привод" в отношении Седы не применялись. “Более того, прокуратура утверждает, что нет никаких доказательств причастности Седы к уголовному делу, из-за которого она была привезена в Чечню", - отмечается в Telegram-канале СК SOS* 9.
Версия прокуратуры противоречит словам жениха Сулеймановой Станислава, указали правозащитники. В публикации приведены его слова: "Они поставили меня перед дверным глазком квартиры, и когда Седа открыла дверь, они сразу ворвались туда. Она упала на пол, тряслась в шоке, плакала, говорила, что дома ее убьют. Она это называла "убийством чести" 10.
Второй пикет Лены Патяевой
В феврале 2024 года Лена Патяева обращалась к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Тот обещал "включиться в ситуацию, если к нему поступит обращение", однако обращение в эту структуру было перенаправлено в МВД, а оттуда - в управление СКР по Чечне 11.
8 марта Лена Патяева прошла по улицам города в пальто с портретом Сулеймановой и надписью: "Где Седа?". Она раздавала людям листовки с информацией об исчезновении Седы Сулеймановой и расклеила стикеры с QR-кодом, ведущим на сайт, с которого можно отправить обращение в СКР с требованием проверить информацию об убийстве Сулеймановой, сообщает в своем Telegram-канале медиапроект "Активатика" 12.
"Я хочу, чтобы люди меня услышали. Моя подруга находится в смертельной опасности, возможно, даже уже убита, а никому до этого нет дела. Я хочу, чтобы меня услышали как официальные инстанции РФ, так и простые жители Санкт-Петербурга", - приводит издание Sota слова Лены Патяевой.
Она была вновь задержана у здания прокуратуры Санкт-Петербурга, где стояла в пикете после раздачи листовок. Спустя двое суток Патяеву освободили из отделения полиции, обвинив по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), сообщил "ОВД-Инфо"* 13.
Акции поддержки
Свыше двух тысяч заявлений с просьбой проверить информацию о возможном убийстве Седы Сулеймановой, направленных разными людьми в Генпрокуратуру, Следственный комитет и уполномоченной по правам человека, были перенаправлены в Чечню, сообщала 20 марта Кризисная группа СК SOS*.
Свои обращения подали член Совета по правам человека Ева Меркачева и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
"Исчерпывающего ответа до сих пор не получил ни один заявитель. Обращения перенаправляются в местные органы, чаще в прокуратуру по Чечне, а оттуда приходит ответ-отписка или заявление перенаправляют в СК по Чечне", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом группы.
Лена Патяева создала свой Telegram-канал “Где Седа?”, в котором рассказывает о всех акциях поддержки со всего мира с требованием найти Седу 14.
Акции с хэштегом #гдеСеда с требованием найти пропавшую девушку прошли по всему миру. О ее истории написали даже многие российские СМИ, например издания Газета.ру 15, Московский Комсомолец 16, Собеседник вынес ее на обложку 17.
Уголовное дело
25 марта 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой, сообщила Кризисная группа СК SOS* 18.
По данным правозащитников, заявители, отправившие обращения через специальную форму, начали получать ответы от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту "безвестного исчезновения" Седы. До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию, или же что обращение передано в Следственный комитет.
8 апреля следователь пригласил Лену Патяеву на опрос по уголовному делу, возбужденному 25 марта в управлении СКР по Чечне по ее заявлению. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает в своем Telegram-канале Кризисная группа СК SOS* 19.
При этом потерпевшей признана мать Седы, хотя она, по словам следователя, не подавала никаких заявлений в связи с исчезновением своей дочери.
Также адвокату правозащитницы Светланы Ганнушкиной* удалось ознакомиться с доследственной проверкой прокуратуры по заявлению, в котором утверждалось, что Седу насильно вернули в Чечню. К материалам было приложено письменное объяснение Седы от 18 октября. По сути, прокуратура не проверила изложенные в заявлении Ганнушкиной сведения и пришла к выводу, что Седу никто не задерживал, и что она добровольно вернулась в Чечню.
Версия семьи
Родственники Седы Сулеймановой представили версию о том, что девушка повторно ушла из дома 5 февраля 2024 года. По словам Лены Патяевой, эта версия не выдерживает критики. "Поверить в то, что они могли допустить, что она от них сбежала, поверить в то, что она сбежала, не связавшись ни с кем - ни с правозащитниками, ни со мной, ни со Стасом - просто невозможно. Это при том, что родственники заявляют, что она сбежала, "ушла" от них 5 февраля, при этом 6 февраля с родственниками созванивались журналисты, и им ответили, что она здесь, она рядом", - подчеркнула Патяева в видеоинтервью "Соте" 20.
Патяева относится двояко к открытию уголовного дела в Чечне. "Я боюсь, что если родственники говорят, что она от них сбежала, это фактически <...> своеобразное признание в убийстве... Я не только допускаю, а я считаю эту вероятность очень большой, к сожалению", - посетовала она.
Представитель СК-SOS* Александра Мирошниченко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что есть основания полагать, что Сулеймановой нет в живых. "Иначе мы бы не били тревогу и не публиковали такую информацию. С того момента, как мы получили данные о возможной смерти Седы, ситуация стала только более странной. <...> Всё это вызывает вопросы, ответы на которые у следствия пока нет", - резюмировала Мирошниченко.
*внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.
Примечания
- https://t.me/sksosorg/604
- https://t.me/sksosorg/605
- https://t.me/sksosorg/606
- https://t.me/sksosorg/609
- https://t.me/chechombudsman/2272
- https://t.me/sksosorg/684
- https://t.me/sotaproject/73327
- https://t.me/sksosorg/845
- https://t.me/sksosorg/858
- Там же
- https://t.me/sksosorg/944
- https://t.me/activatica/42881
- https://t.me/ovdinfolive/29699
- https://t.me/helpseda
- https://m.gazeta.ru/social/2024/02/07/18243241.shtml
- https://www.mk.ru/social/2024/02/17/naydite-sedu-druzya-chechenskoy-devushki-prosyat-zashhitit-ee-ot-rodnykh.html
- https://t.me/helpseda/87
- https://t.me/sksosorg/966
- https://t.me/sksosorg/975
- https://sotaproject.com/