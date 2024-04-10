Похищение Седы Сулеймановой

10 апреля 2024, 13:27

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Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого “убийства чести”. “Кавказский узел” рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой и ее похищении.

Побег

Седа Сулейманова родилась в Грозном в 1997 году. Ее отец погиб в 1999 году в колонне чеченских беженцев. Сулейманова росла с матерью и семьей брата. Семья была религиозной и настаивала на следовании местным обычаям. После школы Седа окончила медицинский колледж, работала бариста в Грозном. В 18 лет родные стали настаивать на замужестве Седы 1 .

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Она решила сбежать из семьи и связалась с адвокатом из СК SOS*.

В октябре 2022 года Седа смогла покинуть Чечню и, по словам представителя СК SOS*, около трех месяцев жила в Санкт-Петербурге в безопасном месте. В северной столице она устроилась на работу в кофейню. В январе 2023 года она решила жить самостоятельно, отказалась от помощи СК SOS* и поселилась в квартире с новой знакомой Леной Патяевой.

В феврале 2023 года года девушку попытались похитить родственники, однако в тот раз ей удалось сбежать. Седа сменила работу, место проживания и номер телефона, но осталась в том же городе.

Похищение

Вечером 23 августа 2023 года девушку задержали силовики. Ее молодой человек Станислав рассказал, что когда он возвращался с работы, в подъезде его встретили четверо мужчин. Двое из них представились сотрудниками полиции и предъявили удостоверения. Еще двое были в штатском, по их внешнему виду он предположил, что они чеченцы. Сотрудники показали Станиславу фото Седы и потребовали открыть дверь квартиры, забрали девушку и отвезли обоих в 54-й отдел полиции, сообщал Telegram-канал Кризисной группы СК SOS* . Силовики, по данным правозащитников, сообщили, что Седа подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей.

Правозащитники сообщали также, что молодого человека вскоре отпустили, а девушку, по словам полицейских, повезли в аэропорт Пулково, чтобы отправить обратно в Чечню.

На следующий день, 24 августа, адвокату и жениху Седы, которые пытались найти ее, петербургские полицейские сообщили противоречивые сведения. В отделении полиции, куда доставили Седу, выяснилось, что у нее взяли отпечатки пальцев, однако официально ее никак не оформляли. Полицейские сообщили, что передали Седу чеченским силовикам, которые повезли ее в аэропорт. Но адвокат не обнаружил Сулейманову в здании аэропорта. При этом молодому человеку девушки сообщили, что отвезут ее в отдел полиции Грозного по Ленинскому району (до 2020 года так назывался Ахматовский район Грозного, прим. "Кавказского узла"), а адвокату конечной точкой маршрута Седы назвали отдел по Грозненскому району Чечни, сообщал Telegram-канал Кризисной группы СК SOS* .

В Чечне

Утром 25 августа адвокаты Кризисной группы прибыли в Грозный, чтобы найти Седу Сулейманову. В отделе полиции по Ахматовскому району адвокаты написали заявление с требованием ознакомиться с материалами дела против Сулеймановой, а также потребовали проводить все следственные мероприятия только в присутствии защитников. Но встретиться с подзащитной адвокатам не удалось: девушку допросили как свидетельницу по делу о краже украшений, а на выходе из отдела передали дяде и тете. При этом адвокатов не известили, а допрос провели без их участия. Сулейманова написала отказ от адвокатских услуг, хотя такой документ мог быть подписан только в присутствии адвокатов. Правозащитники полагают, что она сделала это под давлением.

В это же день жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев и директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев отправили обращения к уполномоченной по правам человека России Татьяне Москальковой. Они попросили ее "взять дело под личный контроль и обеспечить его справедливое рассмотрение, а также доступ адвокатов к подзащитной и их ознакомление с материалами уголовного дела", указано в Telegram-канале СК SOS* .

Чеченский омбудсмен Солтаев

26 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что Седа Сулейманова проходит свидетелем по уголовному делу, ее допросили в Грозном и уже отправили домой. "Все происходит в рамках законодательства Российской Федерации", - привело его слова агентство "Чечня сегодня".

29 августа Солтаев разместил в своем Telegram-канале отчет о встрече с Седой Сулеймановой. Он написал, что разговаривал с родственниками Седы и с самой девушкой, “она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет". Публикация сопровождалась фотографией, на которой он и девушка сидят в креслах. Солтаев также отметил, что держит вопрос на личном контроле.

Правозащитников встревожило, что Солтаев в отчете о встрече с Сулеймановой опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому, а сама Седы выглядит крайне подавленной .

4 сентября Солтаев вновь посетил Седу Сулейманову, заявив, что она находится в хорошем настроении. При этом на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, девушка просто провожает его до ворот под наложенную музыку. По его словам, она опровергла "слухи и различные сообщения, связанные с ней", не уточнив, о каких слухах и сообщениях идет речь .

Жених Седы

В октябре 2023 года жених Седы Сулеймановой Станислав Кудрявцев принял ислам. По его просьбе журналистка Елена Милашина обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию. Видеозапись религиозного обряда была отправлена Москальковой для последующей передачи в Чечню .

По словам Милашиной, Татьяна Москалькова связалась с Мансуром Солтаевым и получила от него гарантии безопасности для Кудрявцева и его родителей для поездки в Чечню к родственниками Седы. Но когда Милашина пыталась связаться с ним, тот ей не отвечал и не перезванивал. Москалькова также не смогла прояснить судьбу Седы.

Правозащитники потребовали от чеченских властей "предоставить доказательства, что Седа по-прежнему жива и здорова", сообщить, где находится девушка, и не препятствовать встрече Седы и Станислава. Они также призвали людей обращаться в прокуратуру с требованием проверить действия силовиков по делу Сулеймановой.

2 ноября 2023 года Станислав Кудрявцев был приглашен в прокуратуру Санкт-Петербурга, где он подробно рассказал о том, как силовики вывезли Седу в Чечню и запрещают встречаться с ним. По данным СК SOS*, из аппарата Татьяны Москальковой обращение Кудрявцева было передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а оттуда поступило в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Пикет подруги Седы

1 февраля 2024 года Лена Патяева, подруга Седы Сулеймановой, вышла на пикет к зданию прокуратуры Санкт-Петербурга с требованием прояснить судьбу девушки. Вскоре она была задержана. На плакате, который держала Патяева, было написано "Жива ли Седа Сулейманова? Ее никто не видел уже 150 дней".

В своем обращении, которое было опубликовано изданием Sota, девушка говорит, что Седу Сулейманову никто не видел уже полгода. "Сегодня ровно 150 дней с момента публикации последней видеозаписи с ней. С тех пор от неё не было ни единой весточки. Я даже не знаю, жива ли она! Мы – я и другие друзья Седы, а также её жених Станислав Кудрявцев – к кому только ни обращались, чтобы её найти! Мы неоднократно просили о помощи правозащитников, журналистов, юристов, полицию и в прокуратуру. Но никто не смог (или не захотел!) нам помочь”, - заявила Патяева. Она потребовала призвать к ответу “всех, кто организовал и исполнил похищение Седы, а также тех, кто сейчас держит её взаперти", освободить Седу Сулейманову и “позволить ей дальше жить самостоятельно и свободно" .

Силовики составили на Лену Патяеву протокол о нарушении антиковидных ограничений.

Сообщение о возможном убийстве

6 февраля журналисты звонили семье Сулеймановой. Два близких родственника Седы заявляли, что она сейчас находится рядом с ними, но трубку передать отказывались.

7 февраля 2024 года Кризисная группа СК SOS* сообщила, что Седа Сулейманова могла быть убита родственниками. Информацию об этом подтвердили правозащитникам два независимых друг от друга источника в Чечне.

"Информация о вероятном "убийстве чести" в отношении Сулеймановой поступила в Кризисную группу в начале февраля. 6 февраля правозащитники подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру РФ с требованием провести срочную проверку этих сообщений", - говорится в публикации . На ответ у ведомства по закону были 30 дней.

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, что "убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность. А длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой может объясняться тем, что родственники изолировали ее, пояснили они.

Ответ прокуратуры

12 февраля 2024 года прокуратура заявила, что девушка добровольно поехала из Санкт-Петербурга в Грозный, чтобы дать показания, после чего сама отправилась к семье. Заявление о задержании Седы Сулеймановой чеченскими силовиками было подано в августе 2023 года, сразу после того, как адвокаты не смогли найти Седу в отделении полиции в Грозном. Проверку прокуратура начала лишь после сотен заявлений с требованием расследовать похищение.

Согласно ответу прокуратуры, "меры пресечения либо процессуального принуждения, в том числе задержание и привод" в отношении Седы не применялись. “Более того, прокуратура утверждает, что нет никаких доказательств причастности Седы к уголовному делу, из-за которого она была привезена в Чечню", - отмечается в Telegram-канале СК SOS* .

Версия прокуратуры противоречит словам жениха Сулеймановой Станислава, указали правозащитники. В публикации приведены его слова: "Они поставили меня перед дверным глазком квартиры, и когда Седа открыла дверь, они сразу ворвались туда. Она упала на пол, тряслась в шоке, плакала, говорила, что дома ее убьют. Она это называла "убийством чести" .

Второй пикет Лены Патяевой

В феврале 2024 года Лена Патяева обращалась к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Тот обещал "включиться в ситуацию, если к нему поступит обращение", однако обращение в эту структуру было перенаправлено в МВД, а оттуда - в управление СКР по Чечне .

8 марта Лена Патяева прошла по улицам города в пальто с портретом Сулеймановой и надписью: "Где Седа?". Она раздавала людям листовки с информацией об исчезновении Седы Сулеймановой и расклеила стикеры с QR-кодом, ведущим на сайт, с которого можно отправить обращение в СКР с требованием проверить информацию об убийстве Сулеймановой, сообщает в своем Telegram-канале медиапроект "Активатика" .

"Я хочу, чтобы люди меня услышали. Моя подруга находится в смертельной опасности, возможно, даже уже убита, а никому до этого нет дела. Я хочу, чтобы меня услышали как официальные инстанции РФ, так и простые жители Санкт-Петербурга", - приводит издание Sota слова Лены Патяевой.

Она была вновь задержана у здания прокуратуры Санкт-Петербурга, где стояла в пикете после раздачи листовок. Спустя двое суток Патяеву освободили из отделения полиции, обвинив по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), сообщил "ОВД-Инфо"* .

Акции поддержки

Свыше двух тысяч заявлений с просьбой проверить информацию о возможном убийстве Седы Сулеймановой, направленных разными людьми в Генпрокуратуру, Следственный комитет и уполномоченной по правам человека, были перенаправлены в Чечню, сообщала 20 марта Кризисная группа СК SOS*.

Свои обращения подали член Совета по правам человека Ева Меркачева и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

"Исчерпывающего ответа до сих пор не получил ни один заявитель. Обращения перенаправляются в местные органы, чаще в прокуратуру по Чечне, а оттуда приходит ответ-отписка или заявление перенаправляют в СК по Чечне", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом группы.

Лена Патяева создала свой Telegram-канал “Где Седа?”, в котором рассказывает о всех акциях поддержки со всего мира с требованием найти Седу .

Акции с хэштегом #гдеСеда с требованием найти пропавшую девушку прошли по всему миру. О ее истории написали даже многие российские СМИ, например издания Газета.ру , Московский Комсомолец , Собеседник вынес ее на обложку .

Уголовное дело

25 марта 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой, сообщила Кризисная группа СК SOS* .

По данным правозащитников, заявители, отправившие обращения через специальную форму, начали получать ответы от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту "безвестного исчезновения" Седы. До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию, или же что обращение передано в Следственный комитет.

8 апреля следователь пригласил Лену Патяеву на опрос по уголовному делу, возбужденному 25 марта в управлении СКР по Чечне по ее заявлению. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает в своем Telegram-канале Кризисная группа СК SOS* .

При этом потерпевшей признана мать Седы, хотя она, по словам следователя, не подавала никаких заявлений в связи с исчезновением своей дочери.

Также адвокату правозащитницы Светланы Ганнушкиной* удалось ознакомиться с доследственной проверкой прокуратуры по заявлению, в котором утверждалось, что Седу насильно вернули в Чечню. К материалам было приложено письменное объяснение Седы от 18 октября. По сути, прокуратура не проверила изложенные в заявлении Ганнушкиной сведения и пришла к выводу, что Седу никто не задерживал, и что она добровольно вернулась в Чечню.

Версия семьи

Родственники Седы Сулеймановой представили версию о том, что девушка повторно ушла из дома 5 февраля 2024 года. По словам Лены Патяевой, эта версия не выдерживает критики. "Поверить в то, что они могли допустить, что она от них сбежала, поверить в то, что она сбежала, не связавшись ни с кем - ни с правозащитниками, ни со мной, ни со Стасом - просто невозможно. Это при том, что родственники заявляют, что она сбежала, "ушла" от них 5 февраля, при этом 6 февраля с родственниками созванивались журналисты, и им ответили, что она здесь, она рядом", - подчеркнула Патяева в видеоинтервью "Соте" .

Патяева относится двояко к открытию уголовного дела в Чечне. "Я боюсь, что если родственники говорят, что она от них сбежала, это фактически <...> своеобразное признание в убийстве... Я не только допускаю, а я считаю эту вероятность очень большой, к сожалению", - посетовала она.

Представитель СК-SOS* Александра Мирошниченко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что есть основания полагать, что Сулеймановой нет в живых. "Иначе мы бы не били тревогу и не публиковали такую информацию. С того момента, как мы получили данные о возможной смерти Седы, ситуация стала только более странной. <...> Всё это вызывает вопросы, ответы на которые у следствия пока нет", - резюмировала Мирошниченко.

*внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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