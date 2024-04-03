Начато расследование дела об исчезновении Седы Сулеймановой

03 апреля 2024, 20:38

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Следком в ответах авторам обращений с требованием расследовать исчезновение уроженки Чечни Седы Сулеймановой проинформировал о начале расследования уголовного дела, сообщила Кризисная группа CK SOS*.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Позже молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где передали родственникам. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. Подруга Седы Лена Патяева в феврале и марте проводила акции, напоминая, что о судьбе Сулеймановой ничего не известно уже более полугода. 20 марта правозащитники сообщили, что ни одно из федеральных ведомств, куда направлялись многочисленные заявления о судьбе увезенной родственниками в Чечню Седы Сулеймановой, не проверило информацию о возможном убийстве девушки. Чеченским силовикам, которые и организовали задержание Седы в Санкт-Петербурге, были перенаправлены более 2 тысяч обращений.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Петербурге, где и была задержана в августе. Прокуратура в ответ на заявление правозащитников заявила в феврале, что девушка добровольно уехала в Чечню, хотя два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Сулеймановой родственниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

По данным правозащитников, заявители, отправившие обращения через специальную форму, начали получать ответы от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту «безвестного исчезновения» Седы. До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию или же что обращение передано в Следственный комитет.

"Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в следственном управлении на контроль", - указано в ответах Следкома.

Правозащитники выразили благодарность всем, кто требует расследовать, что случилось с Седой Сулеймановой. "Любые подвижки, которые происходят в этом деле, происходят благодаря вам", - говорится в Telegram-канале Кризисной группы*.

"Все, что вы делали - подписывали обращения, распространяли информацию о пропаже Седы - не бессмысленно. Это приносит результат. Мы не должны опускать руки, мы не имеем права сдаваться. Ради Седы и других девушек и женщин, страдающих от домашнего насилия, отданных в руки агрессорам с согласия государства", - прокомментировал сообщение своем Telegram-канале правозащитный проект "Марем".

20 октября 2023 года жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки. Кудрявцев был свидетелем задержания Седы: силовики задержали его вне квартиры и поставили его перед дверным глазком, чтобы девушка открыла дверь квартиры. "Когда Седа открыла дверь, они сразу ворвались туда. Она упала на пол, тряслась в шоке, плакала, говорила, что дома ее убьют. Она это называла "убийством чести", - рассказывал он правозащитникам.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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