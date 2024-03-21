Российские власти проигнорировали тысячи обращений о судьбе Седы Сулеймановой

21 марта 2024, 01:13

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Ни одно из федеральных ведомств, куда направлялись многочисленные заявления о судьбе увезенной родственниками в Чечню Седы Сулеймановой, не проверило информацию о возможном убийстве девушки. Более 2 тысяч обращений были перенаправлены чеченским силовикам, которые и организовали задержание Седы в Петербурге.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Позже молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где передали родственникам. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. Подруга Седы Лена Патяева в феврале и марте проводила акции, напоминая, что о судьбе Сулеймановой ничего не известно уже более полугода.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Петербурге, где и была задержана в августе. Прокуратура в ответ на заявление правозащитников заявила в феврале, что девушка добровольно уехала в Чечню, хотя два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Сулеймановой родственниками.

Свыше двух тысяч заявлений с просьбой проверить информацию о возможном убийстве Седы Сулеймановой, направленных разными людьми в Генпрокуратуру, Следственный комитет и уполномоченной по правам человека, были перенаправлены в Чечню, сообщила 20 марта Кризисная группа СК SOS*.

"Исчерпывающего ответа до сих пор не получил ни один заявитель. Обращения перенаправляются в местные органы, чаще в прокуратуру по Чечне, а оттуда приходит ответ-отписка или заявление перенаправляют в СК по Чечне", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом группы.

Подруга Седы Лена Патяева обращалась в феврале к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Тот обещал "включиться в ситуацию, если к нему поступит обращение", однако обращение в эту структуру было перенаправлено в МВД, а оттуда - в управление СКР по Чечне.

"Ни одно из ведомств до сих пор не провело проверку сведений о возможном убийстве человека", - подчеркивают правозащитники. Всего через созданную ими форму в разные федеральные структуры было направлено 2098 заявлений с требованием проверки данных об убийстве Сулеймановой.

20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки. Кудрявцев был свидетелем задержания Седы: силовики задержали его вне квартиры и поставили его перед дверным глазком, чтобы девушка открыла дверь квартиры. "Когда Седа открыла дверь, они сразу ворвались туда. Она упала на пол, тряслась в шоке, плакала, говорила, что дома ее убьют. Она это называла "убийством чести", - рассказывал он правозащитникам.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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