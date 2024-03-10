Подруга Седы Сулеймановой отпущена из полиции

10 марта 2024, 18:25

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Силовики в Санкт-Петербурге спустя двое суток освободили Лену Патяеву, которую задержали на одиночном пикете в поддержку Седы Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню. Девушку обязали явиться в суд на заседание по ее административному делу.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта полицейские задержали и доставили в отдел полиции Лену Патяеву, которая на одиночном пикете около прокуратуры Санкт-Петербурга потребовала сообщить о судьбе Седы Сулеймановой. Перед пикетом Патяева прошла по улицам города, раздавая листовки с информацией об исчезновении Сулеймановой. 9 марта стало известно, что Патяева обвинена по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

1 февраля Лена Патяева также выходила на одиночный пикет у здания прокуратуры Санкт-Петербурга. О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила она на пикете. Силовики задержали девушку и в тот же день отпустили, составив протокол о нарушении антиковидных ограничений.

Сегодня Лена Патяева была отпущена из отдела полиции № 1 по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, где провела двое суток, сообщила она сама корреспонденту "Кавказского узла".

"В общей сложности я провела там как раз порядка 48 часов. Сегодня около часа дня [мск] выпустили. Суда не было еще. Взяли расписку о том, что я обязуюсь явиться по первому требованию, когда - ещё неизвестно, попросили быть на связи", - сказала Лена Патяева, отметив, что ей вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) предусматривает для граждан штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Патяева назвала это обвинение и свое задержание незаконными. "Это был одиночный пикет, а не какое-то массовое публичное мероприятие. Но по их словам - от того, что я не стояла на одном месте, а перемещалась и раздавала листовки, это уже не одиночный пикет. Я не понимаю, как влияет на ситуацию мое перемещение. Это был одиночный пикет, и на этом я настаиваю. Поэтому ни само задержание, ни то, что они решили мне вменить, я не считаю правомерным", - сказала Лена Патяева.

Она отметила, что задержание не стало неожиданностью. "Я была к этому морально готова", - сказала девушка.

В целом, по ее словам, отношение сотрудников правоохранительных органов было "вполне цивилизованным", хотя во время ее пребывания в отделе полиции ей не передали коврик-пенку и теплые вещи, которые ей принесли.

Напомним, 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана в августе.

7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". После проверки прокуратура заявила, что Сулейманова добровольно уехала в Чечню из Санкт-Петербурга.

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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